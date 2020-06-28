ТОП 5 самых красивых городов на воде (Фото)

1 Вучжен, Китай Города на воде для Китая не редкость — турагентства предлагают даже целые туры по Восточной Венеции. Только в районе реки Янцзы расположен целый ряд городов на воде. Среди них выделяется Вучжен. Его история уходит корнями в глубокую древность. Ученые подсчитали, что первые поселения появились тут еще 7000 лет назад. Вучжен сохранился лучше всех водных городов Китая, чем и стал интересен туристам. Большая часть города состоит из древней застройки. Местные жители тысячелетиями не меняли свой привычный образ жизни: как и в былые времена, они покупают еду не выходя из дома. Им достаточно выглянуть в окно и выбрать нужный товар у проплывающих мимо торговых лодок.

2 Чжоучжуан, Китай Один из самых древних китайских водных городов расположен в бассейне озера Тайху. Небольшие речки образуют улицы Чжоучжуана. Озеро выполняет роль центральной площади. Этот город очень популярен у китайских туристов, а иностранцы здесь большая редкость, притом что достопримечательностей в Чжоучжуане не меньше, чем в более популярном Вучжене. Например, в городе сохранились древние каменные мосты, белоснежные дома с черной черепицей и красными дверями. В самых древних строениях вместо стекол установлены отполированные прозрачные ракушки. Как и в давние времена, с их помощью жители сохраняют в доме прохладу даже в самый жаркий день. Древнейшим постройкам города более девяти веков. Одна из самых ярких достопримечательностей Чжоучжуана — храм Ченгксу, построенный в XI веке при династии Сонг. Впечатляет не только величественная архитектура Ченгксу, но и длинный каменный мост, который ведет к храму. Под ним можно увидеть великое множество золотых рыбок, которые буквально кишат в воде. Gerodot: «По улочкам Чжоучжуана можно передвигаться только пешком. Поздним вечером и ранним утром (а мы в 6 утра уже снова гуляли по каналам и мостикам) нет многочисленных туристических групп, закрыты почти все сувенирные магазины, зато можно увидеть размеренную жизнь местных жителей: вот кто-то стирает белье в канале, рядом кто-то полощет швабру, в рассветных лучах по каналу едут дворники на бетонной (!) гондоле и длинными сачками вылавливают мусор. Выходя из старой части города около 9 утра, мы увидели, что заработали кассы и теперь туда можно пройти, только заплатив 100 юаней. Это было приятным сюрпризом. Как говорится, кто рано встает, тот экономит 100 юаней!"

3 Удайпур, Индия Индийские молодожены очень любят проводить свой медовый месяц в уникальном городе Удайпур. Здесь сохранились величественные крепости и дворцы, поражающие своим великолепием. Удайпур раскинулся среди трех больших озер. Именно благодаря месторасположению город и получил свой незабываемый колорит. Среди его главных достопримечательностей — Озерный дворец. Он построен прямо посередине водной глади озера Пичола и когда-то служил летней резиденцией индийских правителей. Сейчас Озерный дворец переоборудован в отель — один из самых роскошных не только в Индии, но и во всем мире. Удайпур интересен не только величественной архитектурой старинных зданий, спускающихся прямо к воде, — здесь много парков, расположенных вокруг озера Фатех. Особенно интересен парк Неру. Он находится на острове посредине озера. Здесь растут пальмы, журчат фонтаны, а в воздухе витает незабываемый аромат роз, высаженных по всему парку. Добраться до этого оазиса можно на лодке или водном велосипеде.

4 Брюгге, Бельгия Брюгге — столица бельгийской провинции Западная Фландрия. Историческая застройка здесь сохранилась так же хорошо, как и в Венеции. В Брюгге можно покататься на лодке по многочисленным каналам, вдоль которых выстроились уютные домики эпохи Средневековья. Через город проходят три крупных канала: Гентский, Слёйсский и Остендский. Их глубина позволяет пропускать даже морские суда. А вот по маленьким каналам, которые образуют небольшие улочки в центральной части города, можно проплыть разве что на небольшой лодке. Всего в городе насчитывается 54 моста, среди которых есть и разводные для пропуска больших судов. Кстати, в XIV веке Брюгге был одним из крупнейших торговых центров Северной Европы. Неслучайно считается, что именно в этом городе в 1406 году была основана первая биржа. Эсмира: «Понравился этот городок своим спокойствием. Для меня самым типичным видом города стали каналы и как бы выросшие из них старинные и не очень дома. Особенно очаровательно все это смотрится ночью. Нигде так не ощущается дух Средневековья, как здесь: вымощенные улицы, храмы в готическом стиле, сплошная вода и мосты вокруг. Если не видеть туристов и местных жителей, можно подумать, что ты не в нашем времени. Не поленитесь, отправляйтесь на экскурсию на катере по каналам города. За каких-то полчаса можно обплыть весь город вдоль и поперек. Плывешь себе мимо частных домов, а в окнах за тобой наблюдают то собаки, то кошки, которых каждый пытается сфотографировать."