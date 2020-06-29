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Лучшие достопримечательности Филиппин (Фото)

Лучшие достопримечательности Филиппин (Фото)
Обновлено 04:11 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: turizm.mirvokrugnas.com
Филиппины — как цветик-семицветик: 7 000 солнечных островов на самом деле исполняют желания.
  • 1

    Манила

    Манила – столица Филиппин. В городе много блестящих небоскребов, есть отличные отели, торговые центры и тенистые зеленые парки. Туристам обязательно нужно посетить Форт Сантьяго, церковь Сан-Августин, Национальный музей филиппинского народа, художественный музей Пинто Арт и Музей Айяла.

  • 2

    Достопримечательности Филиппин: Себу

    Провинция Себу расположена в центральной части филиппинского региона Висайи и состоит из более 150 островов. Себу ежегодно посещают миллионы туристов. Здесь можно не только хорошо отдохнуть на великолепных пляжах, но и посетить базилику Миноре дель Санто-Ниньо, форт Сан Педро, музеи Сугбо и Каса Горордо.

  • 3

    Остров Бохол

    Бохол – остров знаменитых Шоколадных Холмов. Эти уникальные геологические образования в сухой сезон выглядят как шоколадные курганы, потому что становятся коричневыми. Посмотреть на эти 1200 холмов приезжает огромное количество туристов. Остальная часть Бохола покрыта густыми джунглями с извилистыми реками, идеально подходящими для каякинга. Кроме Шоколадных Холмов здесь можно посетить природный заповедник Тарсьер, церковь Сан-Педро-Апостол, Музей риса, пляж Данао и остров Ламанок.

  • 4

    Достопримечательности Филиппин: Эль Нидо, Палаван

    Прибыв на Филиппины, прежде всего нужно посетить небольшой городок Эль Нидо – ворота в потрясающий архипелаг Бакуит, где крутые известняковые скалы возвышаются прямо посреди сине-зеленого океана. Здесь множество небольших островков и пещер, которые стоит исследовать. Отдохнуть можно на одном из великолепных пляжей – Накпан, Маримегмег, Лио, Дули или Балай Куйонон. Здесь еще есть красивые водопады Нагкалит-Калит, которые стоит увидеть.

  • 5

    Остров Корон

    Остров Корон является частью архипелага, в который также входят острова Бусуанга и Калам. Это настоящий рай для искателей приключений: каякинг в мангровых заромлях, треккинг в джунглях, катание на мотоциклах – все это доступно на острове. Еще можно отправиться в лагуну Твин, подняться на гору Тапяс, полюбоваться озерами Каянган и Барракуда или просто полежать на пляже Оккам Оккам.

  • 6

    Достопримечательности Филиппин: Пуэрто-Принсеса

    Пуэрто-Принсеса – это подземная река, которая течет под островом Эль-Нидо. Здесь расположены невероятные подземные пещеры и известняковые карстовые горные ландшафты. Кроме этого обязательно нужно посетить подземный речной парк Пуэрто-Принсеса, музей региональной истории и Сад бабочек. Для любителей есть и отличный пляж Нагтабон. Эта область внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из новых Семи Чудес Света.

  • 7

    Остров Мактан

    Остров Мактан – место для роскошного отдыха. Здесь отличные места для дайвинга, легкий доступ к торговым центрам Себу и экскурсиям по островам. Наверное поэтому его любят посещать молодожены.

  • 8

    Достопримечательности Филиппин: Тагайтай

    Тагайтай – живописный городок недалеко от Манилы на острове Лусон. Он расположен на хребте вулкана Таал и выходит на красивое одноименное озеро. В течение всего года город полон синего и зеленого оттенков. Здесь можно увидеть Народный парк в небе (Дворец в небе), Особняк пазлов, где хранится коллекция пазлов, признанных экспертами Книги рекордов Гиннеса самыми большими в мире, Небесное ранчо и музей Орлина.

  • 9

    Донсоль

    Донсоль – рай для любителей дикой природы. Здесь можно “пообщаться” с одной из самых крупных рыб на Земле – китовой акулой. Привлекают туристов также подземная река Джовеллар и водопад Сигпит.

  • 10

    Достопримечательности Филиппин: Виган

    Когда-то давно Филиппины были завоеваны испанцами. Наследие этого завоевания можно увидеть в городе Виган, в котором сохранилась испанская архитектура. Чтобы лучше узнать о далеком прошлом, нужно посетить район Местицо, собор Святого Павла, приходскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, храм Хуана Луна, гончарные заводы и музей Магсингал.

  • 11

    Сагада

    Сагада – довольно необычная достопримечательность Филиппин. Этот город расположен в горах Кордильеры вдали от пляжей и славится своими известняковыми холмами. Высоко на известняковых скалах можно увидеть странные многовековые гробы, а в горах, склоны которых усеяны рисовыми террасами, много интересных пещер и красивых водопадов. Туристов привлекают сюда пещера Сумагинг, водопад Бомод-ок, музей Гандуян, долина Эхо и погребальная пещера Люмианг.

  • 12

    Достопримечательности Филиппин: Курорт Моалбоал

    Моалбоал расположен в провинции Себу. Это лучшее на Филиппинах место для дайвинга: прямо у берега находится впечатляющая коралловая стена, место вокруг которой идеально подходит для подводного плавания. Еще можно посетить остров Пескадор, залив Бадиан, подняться на пик Кандонгао или отдохнуть на пляже Бадиан.

  • 13

    Остров Батан

    Остров Батан расположен в одноименной провинции. Здесь идеально сочетаются холмы, деревни и пляжи. Во время отдыха на острове можно посетить холмы Ваянг, маяк Баско, дом Дакай, туннель Дипнайсупуан, часовню Тукон, метеостанцию ПАГАСА и пляж Боулдер.

  • 14

    Достопримечательности Филиппин: Остров Сикихор

    Прекрасный остров Сикихор буквально наполнен мистикой: его джунгли хранят вековые секреты местных целителей. Это одно из самых красивых мест Филиппин известно своими водопадами, коралловыми рифами и пляжами. Нельзя не посетить монастырь Сан-Исидро, водопады Камбугахай и Лугнасон, Балетное дерево, а также пляжи Палитон и Салагдоонг.

  • 15

    Боракай

    Длина крошечного острова Боракай всего 7 километров, но на нем расположен Белый пляж, который заслуженно считается одним из лучших в Азии. Здесь можно заняться водными видами спорта, такими как катание на водных лыжах, подводное плавание и рыбная ловля. Правда, в настоящее время остров закрыт для оздоровления окружающей среды. Скорее всего, вновь посещать его разрешат в ноябре.

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Путешествия, Достопримечательности, Филиппин.

Автор:

Телеграф
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