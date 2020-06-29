Лучшие достопримечательности Филиппин (Фото)

1 Манила Манила – столица Филиппин. В городе много блестящих небоскребов, есть отличные отели, торговые центры и тенистые зеленые парки. Туристам обязательно нужно посетить Форт Сантьяго, церковь Сан-Августин, Национальный музей филиппинского народа, художественный музей Пинто Арт и Музей Айяла.

2 Достопримечательности Филиппин: Себу Провинция Себу расположена в центральной части филиппинского региона Висайи и состоит из более 150 островов. Себу ежегодно посещают миллионы туристов. Здесь можно не только хорошо отдохнуть на великолепных пляжах, но и посетить базилику Миноре дель Санто-Ниньо, форт Сан Педро, музеи Сугбо и Каса Горордо.

3 Остров Бохол Бохол – остров знаменитых Шоколадных Холмов. Эти уникальные геологические образования в сухой сезон выглядят как шоколадные курганы, потому что становятся коричневыми. Посмотреть на эти 1200 холмов приезжает огромное количество туристов. Остальная часть Бохола покрыта густыми джунглями с извилистыми реками, идеально подходящими для каякинга. Кроме Шоколадных Холмов здесь можно посетить природный заповедник Тарсьер, церковь Сан-Педро-Апостол, Музей риса, пляж Данао и остров Ламанок.

4 Достопримечательности Филиппин: Эль Нидо, Палаван Прибыв на Филиппины, прежде всего нужно посетить небольшой городок Эль Нидо – ворота в потрясающий архипелаг Бакуит, где крутые известняковые скалы возвышаются прямо посреди сине-зеленого океана. Здесь множество небольших островков и пещер, которые стоит исследовать. Отдохнуть можно на одном из великолепных пляжей – Накпан, Маримегмег, Лио, Дули или Балай Куйонон. Здесь еще есть красивые водопады Нагкалит-Калит, которые стоит увидеть.

5 Остров Корон Остров Корон является частью архипелага, в который также входят острова Бусуанга и Калам. Это настоящий рай для искателей приключений: каякинг в мангровых заромлях, треккинг в джунглях, катание на мотоциклах – все это доступно на острове. Еще можно отправиться в лагуну Твин, подняться на гору Тапяс, полюбоваться озерами Каянган и Барракуда или просто полежать на пляже Оккам Оккам.

6 Достопримечательности Филиппин: Пуэрто-Принсеса Пуэрто-Принсеса – это подземная река, которая течет под островом Эль-Нидо. Здесь расположены невероятные подземные пещеры и известняковые карстовые горные ландшафты. Кроме этого обязательно нужно посетить подземный речной парк Пуэрто-Принсеса, музей региональной истории и Сад бабочек. Для любителей есть и отличный пляж Нагтабон. Эта область внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из новых Семи Чудес Света.

7 Остров Мактан Остров Мактан – место для роскошного отдыха. Здесь отличные места для дайвинга, легкий доступ к торговым центрам Себу и экскурсиям по островам. Наверное поэтому его любят посещать молодожены.

8 Достопримечательности Филиппин: Тагайтай Тагайтай – живописный городок недалеко от Манилы на острове Лусон. Он расположен на хребте вулкана Таал и выходит на красивое одноименное озеро. В течение всего года город полон синего и зеленого оттенков. Здесь можно увидеть Народный парк в небе (Дворец в небе), Особняк пазлов, где хранится коллекция пазлов, признанных экспертами Книги рекордов Гиннеса самыми большими в мире, Небесное ранчо и музей Орлина.

9 Донсоль Донсоль – рай для любителей дикой природы. Здесь можно “пообщаться” с одной из самых крупных рыб на Земле – китовой акулой. Привлекают туристов также подземная река Джовеллар и водопад Сигпит.

10 Достопримечательности Филиппин: Виган Когда-то давно Филиппины были завоеваны испанцами. Наследие этого завоевания можно увидеть в городе Виган, в котором сохранилась испанская архитектура. Чтобы лучше узнать о далеком прошлом, нужно посетить район Местицо, собор Святого Павла, приходскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, храм Хуана Луна, гончарные заводы и музей Магсингал.

11 Сагада Сагада – довольно необычная достопримечательность Филиппин. Этот город расположен в горах Кордильеры вдали от пляжей и славится своими известняковыми холмами. Высоко на известняковых скалах можно увидеть странные многовековые гробы, а в горах, склоны которых усеяны рисовыми террасами, много интересных пещер и красивых водопадов. Туристов привлекают сюда пещера Сумагинг, водопад Бомод-ок, музей Гандуян, долина Эхо и погребальная пещера Люмианг.

12 Достопримечательности Филиппин: Курорт Моалбоал Моалбоал расположен в провинции Себу. Это лучшее на Филиппинах место для дайвинга: прямо у берега находится впечатляющая коралловая стена, место вокруг которой идеально подходит для подводного плавания. Еще можно посетить остров Пескадор, залив Бадиан, подняться на пик Кандонгао или отдохнуть на пляже Бадиан.

13 Остров Батан Остров Батан расположен в одноименной провинции. Здесь идеально сочетаются холмы, деревни и пляжи. Во время отдыха на острове можно посетить холмы Ваянг, маяк Баско, дом Дакай, туннель Дипнайсупуан, часовню Тукон, метеостанцию ПАГАСА и пляж Боулдер.

14 Достопримечательности Филиппин: Остров Сикихор Прекрасный остров Сикихор буквально наполнен мистикой: его джунгли хранят вековые секреты местных целителей. Это одно из самых красивых мест Филиппин известно своими водопадами, коралловыми рифами и пляжами. Нельзя не посетить монастырь Сан-Исидро, водопады Камбугахай и Лугнасон, Балетное дерево, а также пляжи Палитон и Салагдоонг.