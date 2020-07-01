Популярные достопримечательности Аликанте (Фото)

1 Эспланада Испании Прогулочный бульвар, сердце туристической жизни в Аликанте. Здесь расположены рестораны, магазины и банки. По вечерам в специальном концертном павильоне показывают представления. Улица протянулась на 500 метров от городского порта до небольшого уютного сквера. Мостовая Эспланады выложена разноцветным камнем, складывающимся в гармоничный узор. По бокам расположены стройные пальмовые аллеи.

2 Порт Аликанте Порт Аликанте представляет собой живописную марину – место швартовки яхт, катеров, моторных лодок и других типов судов. Здесь часто встают на якорь средиземноморские круизные лайнеры. Гавань также имеет важное экономическое значение, сюда регулярно прибывают грузовые корабли. В порту туристы могут заказать морскую прогулку на яхте или взять целое судно в аренду. Вдоль порта Аликанте тянется главная прогулочная улица – Эспланада Испании.

3 Крепость Санта Барбара Крепость является одной из главных исторических достопримечательностей Аликанте. Она располагается на вершине горы Бенакантиль. Сооружение было возведено в IX веке в период владычества мавров над Пиренейским полуостровом. Вплоть до XVIII столетия форт имел важное стратегическое значение и использовался по назначению. До 1963 года крепость находилась в запустении. После реставрации ее территория была открыта для посещения.

4 Крепость Сан Фернандо Замок расположен в центральной части города. Он был возведен в XIX веке для того, чтобы отразить возможное нападение войск Наполеона Бонапарта. Но французы так и не пришли в Аликанте. Замок окружен живописным парком, прекрасно приспособленным для занятий спортом и прогулок. После долгого периода запустения крепость была отреставрирована и открыта для всех желающих.

5 Район Санта Круз Историческая часть города, находящаяся в относительном отдалении от туристических районов у подножья Бенакантиль. Старый город состоит всего из нескольких небольших улиц, по которым можно добраться до крепости Санта Барбара. Санта Круз представляет собой типичный городской квартал испанского провинциального городка с кое-где облупившимися стенами, очаровательными цветниками на маленьких террасах и яркими фасадами.

6 Площадь Лусерос Главная площадь Аликанте, откуда стартуют многие туристические маршруты. Сюда также приезжают автобусы из аэропорта. В центре Лусерос установлен каменный фонтан 1930 года, окруженный зеленой лужайкой с пальмами. Вокруг площади расположены современные жилые дома, офисы, торговые помещения и административные учреждения. Две центральные автомагистрали Аликате начинаются у Лусерос.

7 Площадь Габриэля Миро Площадь представляет собой тенистый зеленый сквер, заросший субтропической растительностью. Здесь растут вековые деревья с мощными стволами, пальмы и цветы. Это отличное место, чтобы укрыться в тени от палящего испанского солнца. Сквер и площадь названы в честь писателя Габриэля Миро, который был уроженцем Аликанте. Об этом факте напоминает памятный камень слева от центрального фонтана.

8 Базилика Санта-Мария Готическая церковь конца XIV столетия, расположенная на месте бывшей мечети. Храм был заложен в честь изгнания мавров и освобождения этой части Испании от арабского владычества. В более поздние столетия базилика была перестроена в стиле испанского барокко. Внутри церкви расположен позолоченный алтарь XVIII века и ценный орган XVI века. Интерьер украшают искусные статуи Святого Иоанна и Девы Марии.

9 Кафедральный собор Святого Николая Храм посвящен Святому Николаю – покровителю Аликанте. Он был возведен на руинах мечети в XVII столетии. Здание построено в переходном стиле от ренессанса к барокко, который отличается сдержанностью архитектурных форм. Собор увенчан внушительным 45-ти метровым куполом, во внутренней отделке преобладает мрамор. Особого внимания заслуживает церковный алтарь XVI века, созданный мастером Н. Боррасом. В храме хранятся мощи Святого Франциска Хавьера, Фелиситы и Роха.

10 Археологический музей Крупный музей, обладающий внушительной коллекцией из 81 тысячи экземпляров. Большое количество экспонатов найдено и собрано на территории региона Коста-Бланка. Археологический музей Аликанте стоит в одном ряду с самыми крупными собраниями Испании. Выставочные залы оснащены современным оборудованием, поэтому посетители имеют возможность смотреть видеоролики или слушать короткие лекции о том или ином историческом периоде.

11 Музей «Volvo Ocean Race» Volvo Ocean Race – уникальная кругосветная регата, которая стартует в Аликанте и длится несколько месяцев. Она проводится здесь с 2005 года. В 2012 году был открыт музей, посвященный этому событию, который является единственным в своем роде. Благодаря интерактивным технологиям, посетители смогут почувствовать себя участниками грандиозного плавания, а также больше узнать об особенностях экосистем морей и океанов.

12 Музей современного искусства Галерея, обладающая внушительной коллекцией настоящих «мастодонтов» современного искусства. Здесь есть работы Миро, Пикассо, Шагала, Кандинского, Варасели и Гонсалеса. Музей располагается в старинном здании XVII столетия. Его история началась в 1978 году, когда местный художник-абстракционист Э. Семпере передал городу свою коллекцию картин. Работы самого Семпре занимают отдельный этаж музея.

13 Музей изящных искусств во дворце Гравина Галерея расположена во дворце XVIII столетия. Музей открылся в 2001 году после полной реставрации несколько обветшавшего здания. Музейная коллекция представляет собой собрание картин художников и скульпторов из Аликанте и окрестностей, творивших в период XVI-XX вв. Здесь есть работы Х. Агросота, Л. Казанова, А. Хисберта, Ф. Кабрера и других мастеров. При музее работает программа по поддержке юных дарований.

14 Центральный рынок Главный рынок Аликанте, расположенный в здании, которое занимает целый городской квартал. Торговые ряды размещены на двух этажах – на одном продается мясо всех возможных видов и форм, на другом располагаются многочисленные прилавки с морепродуктами, рыбой, овощами и фруктами. На рынке также есть большой отдел с винами, сырами, оливками, специями, орехами и всевозможными сладостями.

15 Мэрия Аликанте Здание мэрии было выстроено в XVIII столетии по проекту В. Солера в стиле испанского барокко. Строительные работы продолжались около 90 лет. На площади перед мэрией установлена система фонтанов, чьи струи бьют прямо из мостовой, что приводит в восторг детей и местных собак. Около городской мэрии часто проводятся общественные праздники. В холле здания находится скульптура Святого Иоанна, созданная Сальвадором Дали.

16 Дом Карбонеля Здание было возведено в 20-е годы XX столетия в модном по тем временам стиле модерн с необарочными элементами. Сегодня оно считается одним из самых живописных в Аликанте. Дом спроектировал архитектор Х. Б. Рамос для Э. Карбонеля – текстильного промышленника, который обосновался в Аликанте. Роскошное строение было возведено на месте старого городского рынка рядом с отелем «Палас».

17 Корабль «Святая Троица» Корабль находится на вечной стоянке в порту города. Он представляет собой копию реального галеона XVIII века, который был сооружен на Кубе. Судно принимало участие во многих баталиях, в том числе в знаменитой Трафальгарской битве. После этого разгромного сражения «Святая Троица» затонул у берегов Кадиса в 1805 году. Копия корабля была построена в 2000-х гг. На борту разместили ресторан, бар, ночной клуб и музей.

18 Остров Табарка Остров расположен недалеко от побережья Коста-Бланка, на нем проживает несколько десятков человек, занятых в туристической индустрии. Остров упоминается в документах XVIII века в связи с захватом его территории тунисской армией. На Табарке есть несколько старинных церквей и особняков. Для туристов открыты многочисленные рестораны, предлагающие большое разнообразие блюд из морепродуктов.

19 Пляж Постигет Пляж располагается в центре курортной зоны Аликанте. Благодаря живописным окрестностям, белому песку и чистой воде он получил престижный знак качества «Голубой флаг». Постигет считается лучшим городским пляжем, здесь работают многочисленные кафе, игровые площадки и прокат оборудования для водных видов спорта. Пляж расположен достаточно близко от исторической части Аликанте.