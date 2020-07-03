Места в Дрездене, которые непременно стоит увидеть (Фото)

1 Театральная площадь С этой площади у многих начинается знакомство с Дрезденом. Она напоминает об имперском прошлом города. Стоя на ней, можно увидеть сразу все главные достопримечательности города — Цвингер, придворную церковь, оперный театр. В центре площади — памятник просвещенному монарху, королю Саксонии Иоганну, который перевел на немецкий «Божественную комедию» Данте.

2 Фрауэнкирхе Лютеранская Фрауэнкирхе была построена в первой половине XVIII века. В ней могли одновременно находиться 3,5 тысячи прихожан. Великолепные интерьеры и громадный купол исчезли в феврале 1945 года, когда на Дрезден обрушились «ковровые бомбардировки» союзных войск. После окончания Второй мировой власти ГДР приняли решение оставить руины церкви в качестве напоминания о страшных днях. К идее о восстановлении храма вернулись лишь в 1989 году. Строительные работы, начавшиеся в 1994 году, завершились торжественным открытием Фрауэнкирхе в 2005-м.

3 Цвингер Цвингер сегодня — это цитадель лучших музеев Дрездена. А до середины XVIII века ансамбль из четырех зданий, окруженный клумбами и фонтанами, исполнял роль развлекательного центра высшего света, где устраивались парады, праздники и бракосочетания. Позднее досуг властьимущих переместился на новые территории, а в Цвингере стали открываться библиотеки и музеи. В 1945 году все здания были разрушены. Немцы буквально по камешку собрали весь дворцовый ансамбль, который сегодня является одним из самых красивых мест Дрездена.

4 Дрезденская галерея Дрезденскую галерею именуют также Галереей старых мастеров. Здесь хранятся «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Девушка, читающая письмо у открытого окна» Вермеера, «Блудный сын в таверне» Рембрандта, «Шоколадница» Жана‑Этьена Лиотара… Всего в собрании хранится около 750 полотен, которые приобретали на протяжении всего XVIII века правители Саксонии.

5 Панно «Парад курфюрстов» На стометровом панно изображены все члены династии дома Виттин. Истоки этой необычной «картины» лежат еще в XVI веке, когда во дворе королевской конюшни проводились рыцарские турниры, и курфюрсты Саксонии захотели отобразить на стене своих предков и себя. Сначала изображения рисовали на стене с помощью красок, которые смывали дожди. Потом были керамические плитки. И только в 1904 году в Мейсене изображения поместили на фарфоровые плитки, сохранившиеся до наших дней.

6 Опера Земпера Здание дрезденской оперы вполне может посоперничать с парижской Опера Гарнье. Кроме того, что Опера Земпера является одним из красивейших театров мира, в ней также играет один из старейших оркестров мира, которому уже более 460 лет. История у здания богатая. Архитектору Готфриду Земперу пришлось строить его дважды, поскольку первый театр, возведенный в 1841 году, сгорел при пожаре спустя 28 лет после открытия. Второе здание оперы с изысканными интерьерами и невероятной акустикой появилось в 1878 году.

7 Хофкирхе Католическая Хофкирхе, построенная в 1755 году на берегу Эльбы, считается самой большой в Саксонии. Архитекторы, возводившие ее, были вынуждены устроить длинный коридор для крестного хода внутри церкви, потому что в XVIII веке в протестантской Саксонии были запрещены католические шествия по улицам. Хофкирхе считается и одной из самых красивых церквей. Ее балюстраду украшают 78 трехметровых фигур святых и апостолов.

8 Терраса Брюля Изначально этот променад был частью городской крепостной стены, но потом «балкон» сделали местом для прогулок. Назвали террасу в честь графа Генриха Брюля, занимавшего должность министра короля польского и курфюрста саксонского Авгуcта III, правившего в середине XVIII века. Именно граф превратил эту часть крепостного сооружения в прогулочную аллею, заказав архитектору постройку бельведера, библиотеки, сада. Правда, в начале XX века все эти строения были серьезно реконструированы.