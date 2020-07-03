Места в Дрездене, которые непременно стоит увидеть (Фото)

Театральная площадь
С этой площади у многих начинается знакомство с Дрезденом. Она напоминает об имперском прошлом города. Стоя на ней, можно увидеть сразу все главные достопримечательности города — Цвингер, придворную церковь, оперный театр. В центре площади — памятник просвещенному монарху, королю Саксонии Иоганну, который перевел на немецкий «Божественную комедию» Данте.
Фрауэнкирхе
Лютеранская Фрауэнкирхе была построена в первой половине XVIII века. В ней могли одновременно находиться 3,5 тысячи прихожан. Великолепные интерьеры и громадный купол исчезли в феврале 1945 года, когда на Дрезден обрушились «ковровые бомбардировки» союзных войск.
После окончания Второй мировой власти ГДР приняли решение оставить руины церкви в качестве напоминания о страшных днях. К идее о восстановлении храма вернулись лишь в 1989 году. Строительные работы, начавшиеся в 1994 году, завершились торжественным открытием Фрауэнкирхе в 2005-м.
Цвингер
Цвингер сегодня — это цитадель лучших музеев Дрездена. А до середины XVIII века ансамбль из четырех зданий, окруженный клумбами и фонтанами, исполнял роль развлекательного центра высшего света, где устраивались парады, праздники и бракосочетания. Позднее досуг властьимущих переместился на новые территории, а в Цвингере стали открываться библиотеки и музеи. В 1945 году все здания были разрушены. Немцы буквально по камешку собрали весь дворцовый ансамбль, который сегодня является одним из самых красивых мест Дрездена.
Дрезденская галерея
Дрезденскую галерею именуют также Галереей старых мастеров. Здесь хранятся «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, «Девушка, читающая письмо у открытого окна» Вермеера, «Блудный сын в таверне» Рембрандта, «Шоколадница» Жана‑Этьена Лиотара… Всего в собрании хранится около 750 полотен, которые приобретали на протяжении всего XVIII века правители Саксонии.
Панно «Парад курфюрстов»
На стометровом панно изображены все члены династии дома Виттин. Истоки этой необычной «картины» лежат еще в XVI веке, когда во дворе королевской конюшни проводились рыцарские турниры, и курфюрсты Саксонии захотели отобразить на стене своих предков и себя. Сначала изображения рисовали на стене с помощью красок, которые смывали дожди. Потом были керамические плитки. И только в 1904 году в Мейсене изображения поместили на фарфоровые плитки, сохранившиеся до наших дней.
Опера Земпера
Здание дрезденской оперы вполне может посоперничать с парижской Опера Гарнье. Кроме того, что Опера Земпера является одним из красивейших театров мира, в ней также играет один из старейших оркестров мира, которому уже более 460 лет. История у здания богатая. Архитектору Готфриду Земперу пришлось строить его дважды, поскольку первый театр, возведенный в 1841 году, сгорел при пожаре спустя 28 лет после открытия. Второе здание оперы с изысканными интерьерами и невероятной акустикой появилось в 1878 году.
Хофкирхе
Католическая Хофкирхе, построенная в 1755 году на берегу Эльбы, считается самой большой в Саксонии. Архитекторы, возводившие ее, были вынуждены устроить длинный коридор для крестного хода внутри церкви, потому что в XVIII веке в протестантской Саксонии были запрещены католические шествия по улицам. Хофкирхе считается и одной из самых красивых церквей. Ее балюстраду украшают 78 трехметровых фигур святых и апостолов.
Терраса Брюля
Изначально этот променад был частью городской крепостной стены, но потом «балкон» сделали местом для прогулок. Назвали террасу в честь графа Генриха Брюля, занимавшего должность министра короля польского и курфюрста саксонского Авгуcта III, правившего в середине XVIII века.
Именно граф превратил эту часть крепостного сооружения в прогулочную аллею, заказав архитектору постройку бельведера, библиотеки, сада. Правда, в начале XX века все эти строения были серьезно реконструированы.
Замок‑резиденция
Этот замок — одно из немногих уцелевших в городе строений во время бомбардировок 1945 года. Хотя от первоначального проекта здания, появившегося на этом месте в XIII веке, мало что осталось, поскольку он постоянно перестраивался.
Экскурсоводы любят повторять, что замок — образец множества архитектурных стилей, от романского до эклектики. Сегодня в нем работают несколько музеев. Самый популярный — «Зеленые своды» — знаменитая коллекция драгоценностей.