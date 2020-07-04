В каких местах находятся животные-попрошайки: прям как наши голуби

1 Остров кроликов, Япония Главной достопримечательностью маленького острова Окуносима в Японии являются длинноухие местные жители - многочисленные дикие кролики. Это место также известно под названием Остров кроликов, и оно служит домом для более чем 700 пушистых обитателей, которые свободно бродят по территории и с радостью контактируют с людьми.

2 Стада овец, Новая Зеландия Новую Зеландию называют раем для мечтателей и… овец. И это неспроста, ведь при населении в 4,4 млн человек в стране насчитывается почти 34 млн овец! То есть на каждого жителя приходится примерно 8 овец.

3 Ферма игуан, Гондурас Роатан - популярный порт круизных судов, одна из самых привлекательных туристических достопримечательностей Гондураса. А главная достопримечательность Роатана - ферма, где сотни игуан бродят где им вздумается и всегда не прочь поклянчить лакомства у туристов.

4 Деревня лис, Япония Этот волшебный лисий оазис называется Дзао Кицунэ Мура. Деревня представляет собой мини-зоопарк, где более ста лис свободно бегают по всей территории. Посетители могут не только безбоязненно передвигаться по парку, но и кормить очаровательных лисичек, соблюдая некоторые меры предосторожности.

5 Дикие попугаи, Испания А в Испании, наравне с обычными голубями, совершенно спокойно летают и лакомятся с рук прохожих красочные дикие попугаи. Даже от одной их яркости поднимается настроение!

6 Обезьяны, Таиланд Тот, кто хоть раз бывал в Таиланде, с вероятностью в 100% встречал там дикую обезьянку. Ведь в этой стране этих экзотических созданий можно встретить где угодно: они обитают не только в джунглях, но даже на пляжах, в парках, спокойно разгуливают по городу.

7 Остров кошек, Япония На острове Таширодзима в Японии проживает совсем небольшое количество людей, но зато бродят сотни кошек. Жители острова подкармливают животных рыбой и относятся к ним с симпатией, однако в доме их не держат. Да и зачем, если каждое утро ты можешь подобрать себе нового товарища на день.

8 Дикие петухи, Гавайи Остров Кауаи - рай для кур. На них запрещено охотиться, кроме случаев, когда они сами забредают на частную территорию. Птицы свободно разгуливают повсюду: куры водят за собой или высиживают потомство, а петухи постоянно дерутся.

9 Парк диких животных, остров Филипп Этот остров в основном славится колонией пингвинов, в которой обитают приблизительно 5000 крылатых жителей. Однако он и в целом может похвастаться разнообразием флоры и фауны. Этот остров является домом и для таких диких австралийских животных, как кенгуру, например.