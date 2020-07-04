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В каких местах находятся животные-попрошайки: прям как наши голуби

В каких местах находятся животные-попрошайки: прям как наши голуби
Обновлено 01:57 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com
Кто бы мог подумать, что в Таиланде к тебе неожиданно может подбежать десяток обезьян, а в городке Нара в Японии люди спокойно соседствуют со стадами оленей? Вот 10 удивительных мест, в которых проживают совершенно непривычные для нас "голуби-попрошайки".
  • 1

    Остров кроликов, Япония

    Главной достопримечательностью маленького острова Окуносима в Японии являются длинноухие местные жители - многочисленные дикие кролики. Это место также известно под названием Остров кроликов, и оно служит домом для более чем 700 пушистых обитателей, которые свободно бродят по территории и с радостью контактируют с людьми.

  • 2

    Стада овец, Новая Зеландия

    Новую Зеландию называют раем для мечтателей и… овец. И это неспроста, ведь при населении в 4,4 млн человек в стране насчитывается почти 34 млн овец! То есть на каждого жителя приходится примерно 8 овец.

  • 3

    Ферма игуан, Гондурас

    Роатан - популярный порт круизных судов, одна из самых привлекательных туристических достопримечательностей Гондураса. А главная достопримечательность Роатана - ферма, где сотни игуан бродят где им вздумается и всегда не прочь поклянчить лакомства у туристов.

  • 4

    Деревня лис, Япония

    Этот волшебный лисий оазис называется Дзао Кицунэ Мура. Деревня представляет собой мини-зоопарк, где более ста лис свободно бегают по всей территории. Посетители могут не только безбоязненно передвигаться по парку, но и кормить очаровательных лисичек, соблюдая некоторые меры предосторожности.

  • 5

    Дикие попугаи, Испания

    А в Испании, наравне с обычными голубями, совершенно спокойно летают и лакомятся с рук прохожих красочные дикие попугаи. Даже от одной их яркости поднимается настроение!

  • 6

    Обезьяны, Таиланд

    Тот, кто хоть раз бывал в Таиланде, с вероятностью в 100% встречал там дикую обезьянку. Ведь в этой стране этих экзотических созданий можно встретить где угодно: они обитают не только в джунглях, но даже на пляжах, в парках, спокойно разгуливают по городу.

  • 7

    Остров кошек, Япония

    На острове Таширодзима в Японии проживает совсем небольшое количество людей, но зато бродят сотни кошек. Жители острова подкармливают животных рыбой и относятся к ним с симпатией, однако в доме их не держат. Да и зачем, если каждое утро ты можешь подобрать себе нового товарища на день.

  • 8

    Дикие петухи, Гавайи

    Остров Кауаи - рай для кур. На них запрещено охотиться, кроме случаев, когда они сами забредают на частную территорию. Птицы свободно разгуливают повсюду: куры водят за собой или высиживают потомство, а петухи постоянно дерутся.

  • 9

    Парк диких животных, остров Филипп

    Этот остров в основном славится колонией пингвинов, в которой обитают приблизительно 5000 крылатых жителей. Однако он и в целом может похвастаться разнообразием флоры и фауны. Этот остров является домом и для таких диких австралийских животных, как кенгуру, например.

  • 10

    Город оленей, Япония

    Японский городок Нара буквально захвачен оленями: по примерным подсчетам, там проживает более 1200 особей. На самом деле большая часть из них обитает в парке, но и их прогулки по улицам города - не вымысел. Некоторые особи вполне могут выйти за пределы парка и приставать к прохожим, выпрашивая лакомства. Более того, эти милые хулиганы настолько не боятся людей, что даже могут сами настойчиво подталкивать их к автоматам с крекерами.

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Туризм, Путешествие, Животные.

Автор:

Телеграф
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