Пляж, лето, жара: потрясающие места с белоснежным песком

Легкая волна накатывает на белоснежный берег, на котором так приятно нежиться в лучах ласкового солнца! Хотите порезвиться в прибое, любуясь ослепительно белым песком? Тогда эти места — для вас!