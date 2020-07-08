Самые красивые приозерные города Европы (Фото)

1 Аскона, Швейцария Этот низменный курортный город на северном берегу озера Маджоре столь же средиземноморский, как и Швейцария, — мы говорим о пятизвездочных отелях, экскурсиях по озеру на лодке Riva и бесконечных Aperol Spritzes, всего в 30 минутах от итальянской границы. Красота повсюду — от заснеженных далеких Альп до мощеных улиц Старого города, известного как Борго, где вы пройдете мимо церкви Пьетро э Паоло 16-го века и красочных зданий до площади Пьяцца на набережной. Может оказаться трудным найти меню даже на английском языке, но это часть шарма: люди приезжают сюда, чтобы спастись от толпы Ривьеры, отдохнуть в одном из местных пляжей (общественных бассейнов) и насладиться теплыми летними днями.

2 Озеро Комо, Италия Ни один список европейских озерных городов не был бы полным без упоминания об озере Комо, гламурной аристократической игровой площадке в итальянском регионе Ломбардия, любимой крупнейшими звездами сегодняшнего дня — Клуни, Мадонной, Версаче и Ричардом Брэнсоном. Черноббио — одна из самых живописных деревень, расположенных вдоль побережья Комо, с историческими домами, выстилающими красивую набережную у озера, и небольшим, но прекрасным садом под названием Il Giardino Della Valle. Всего в пяти минутах ходьбы вы найдете виллу д’Эсте, дворец 16-го века в старом мире, известный своими наполненными фонтанами садами и плавучим бассейном.

3 Охрид, Македония Надоело конкурировать с толпами (и ценами) Италии и Франции? Нацелитесь на Балканы. Охридское озеро, которое пересекает границу Албании и Македонии, является одним из самых глубоких и древних озер Европы и на протяжении веков было местом отдыха местных жителей. Город с таким же названием получил звание Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году за свои византийские достопримечательности, османскую архитектуру и доисторические виды растений и животных в озере. Посетите церковь Св. Йована Канео, ознакомьтесь с многочисленными крошечными пляжами озера, прогуляйтесь по магазинам и базарам вдоль главной площади 10-го века.

4 Гальштат, Австрия Деревня железного века на берегу озера Халльштатт, Гальштат выглядит прямо со страниц сказки. Крошечная деревня, все альпийские дома 16-го века и церкви в стиле барокко, спускаются вниз по склону к кромке воды, откуда крутые лесистые холмы поднимаются в облака. Этот район известен самой старой в мире соляной шахтой, а также живописными тропами, которые берут начало в ледниках района, а осенью — невероятной осенней листвой. Зима также является фантастическим временем для прогулок, когда город часто покрыт тонким снежным покровом, а очаровательная рождественская ярмарка захватывает главную площадь.

5 Таллуар, Франция На берегу озера Аннеси великолепный озерный город Таллуар похож на застрявшую во времени деревню. Это может быть из-за того, что он остается за кадром для всех, кроме французов, которые проводят здесь лето, отдыхая на пляжах, плавая, катаясь на велосипеде и балуясь ресторанами, отмеченными звездами Мишлен. Abbaye de Talloires 17-го века — это самый легендарный отель города.