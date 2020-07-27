Острова Греции для отдыха: список лучших мест (Фото)

Семь первых столетий греки держали вектор в развитии наук, способствовали появлению различных мировоззрений, технических открытий, материальных и духовных потребностей. Переоценить прошлый вклад этой удивительной страны в настоящем времени невозможно, собственно, как и красоту с дружелюбностью европейского государства.

Наксос

Открывает Топ-10 островов Греции место, в котором по легенде родился громовержец. Наксос впечатлит каждого путешественника своими живописными лугами, огромными горами и таинственными мраморными породами. Площадь одного из самых крупных Кикладских островов составляет 428 квадратных километров. На территории много старинных византийских храмов, песчаных пляжей, вечно жизнерадостных греков. Будучи в этом месте обязательно посетите развалины храма Аполлона, Венецианскую крепость, Кафедральный собор. На исследование всех таинств и загадок данного места потребуется от 3 до 7 дней. Рекомендую остановиться в одном из курортов острова на пляже Agia Anna или Agios Prokopios.

Санторини

Говоря о лучших островах Греции для отдыха, нельзя забывать об архипелаге Санторини, окутанном мифами об Атлантиде. Место впечатлит каждого романтика, желающего обуздать культуру греков и их живописную природу. На самой высокой точке Вы сможете посетить монастырь Пророка. Рекомендую исследовать это место в конце июля. 20 числа здесь празднуется день святого Илья: проводятся торжественные встречи, выступают театры. Самым красивым местом является Иа – маленькая деревушка, расположенная в скальной породе домиков. Здесь можно обнаружить кусочки вулканической пемзы. Любители пляжного отдыха смогу посетить прозрачное море, насладиться активным отдыхом. Для представительниц красивого пола на территории острова построено много СПА-центров, саун, массажных салонов. Это место поражает своего многогранностью. Есть даже ночной клуб Enigma, работающий с 1979 года.

Закинф

Этот греческий остров заслуживает статуса райского уголка на Земле, потому что его белоснежные пляжи завораживают с первого взгляда, не говоря уже о роскошных сосновых горах и умиротворяющей атмосфере. Неудивительно, что греки такие спокойные и душевные люди. Стоит сразу сказать, что это место не для ценителей достопримечательностей, а любителей природы. Мягкий континентальный климат и теплая температура воздуха делают Закинф одним из лучших островов для отдыха с детьми. Вдобавок, есть много хороших курортов, которые предлагают интересную развлекательную программу на воде. В премиальных отелях есть воспитатели, на которых можно оставить детей, а самим посетить один из ночных клубов острова. Дискотек довольно много. Цены на жилье и питание приемлемые. Собственно инфраструктуры и отзывы о качестве ресторанов и послужили причиной для размещения острова в данном списке. К сожалению, мне не довелось оказаться в этом чудном месте, пока еще.

Скиатос

Речь идет об очень популярном острове Греции, который регулярно принимает гостей не только с других стран мира, но и районов родного государства. Это место скорее подходит для семейного отдыха, так как здесь много баров, бурлит ночная жизнь, контингент всегда порядочный и приличный. Жители острова гордо заявляют, что около 60 пляжей Скиатос считаются лучшими на территории страны. И у них есть основания гордится собой, потому что Вы не найдете мусора и грязи. Самым популярным местом считается Кукунариес и Ханемос (для неформалов).

Отдельного внимания заслуживают бухты, украшенные столетними соснами и чистейшим песком. На холмах расположены красивые церкви, посвященные Триону и Панайи.

Парос

Нет сомнений в том, что Парос является одним из самых красивых островов Греции, что обусловлен наличием плодородных плантаций и огромной пальмовой рощи, возрастающей на фоне живописных пляжей и древних монастырей. Это место отлично подходит для творческих людей, которые находятся в поисках уголка для уединения и раздумий. Остров выделяется следующими достоинствами:

Историей – в прошлом остров был центром Кикладской цивилизации;

Достопримечательностями – старейшая церковь, храмы, музеи;

Красотой – пляжи, рощи, древние населенные пункты.

Стоит отметить, что ментальность жителей острова соответствует его спокойствию. Кругом тихо и безмятежно.

Эвии

Топ-5 островов Греции открывает Эвии, который очень любят сами греки. Дело в том, что указанное место осталось одним из немногих, куда не добрались туристы. Странно, но не многим известно о том, что живописный уголок, расположенный в 80 километров от Афин, имеет массу интересных достопримечательностей и красот:

платановые рощи;

горные деревушки;

оливковые рощи;

хвойные леса;

руины агоры;

театр Диониса;

древние мечети.

Кроме того, на территории красивого греческого острова находится бальнеологический курорт, воды которого содержат радон. Такие источники помогут восстановить запас сил и здоровье после трудового года. Люди мирные, но не любят шум.

Корфу

Десятки тысяч туристов ежегодно посещают это место. Это говорит о крупных размерах греческого острова и дружелюбности его населения. Корфу также является очень популярным, потому что обладает уникальным ландшафтом: сочетает равнины, широкие пляжи и горы. Здесь Вы сможете обнаружить огромное количество удивительных бухт, пямятников и старинных строений. В центре весьма грамотно организована инфраструктура – много развлекательных центров, ресторанов, в общем, туристический городок. Климат мягкий: с мая по сентябрь температура держится в районе 30 градусов. Что касается достопримечательностей, бывалые туристы советуют посетить музей азиатского искусства, машинный остров и Влахерн – античный городок.

Миконос

К числу лучших пляжных островов Греции стоит отнести Миконос, расположенный в волнах чистого, лазурного моря. Привлекает наличием красивых домиков посреди пляжей, изобилием церквей, красивой архитектуры. Достаточно тихое местечко, что обусловлено небольшим населением: в районе 5.5-6 тысяч человек. Местные жители называют его Венецией. Действительно, живописное греческое место привлекает многих романтиков великолепными пляжами и архитектурой. Учтите, что многие пляжи рассчитаны на отдых нудистов. В частности, популярное место Paradise. Отдельного внимания заслуживает ночная жизнь на острове Миконос. Рекомендую посетить следующие клубы: «Арго», «Мерседес», «Астра».

Родос

Лучшим островом Греции для семейного отдыха является Родос, расположенный в юго-восточной части страны. В центре уникального местечка Вы обнаружите рыцарские замки, средневековые развалины и могущественные дворцы магистров 14 столетия. Родос является жемчужиной истории государства, о чем свидетельствуют местные достопримечательности:

Колосс Родосский – одно из семи «Чудес Света»;

Скульптура бога Солнца;

Порт Мандраки;

Памятник Гелиосу;

Руины храма Афины;

Древнегреческий Акропол

Не могу сказать, что курорты острова отличается высоким сервисом обслуживания, но это место восхищает своей естественностью и энергичностью. Обязательно посетите!

Крит

Лучший остров Греции – Крит, поражающий своей красотой и условиями для отдыха. Далеко не первое десятилетие он является туристическим центром государства, потому что входит в состав крупнейших зон для путешественников. Данное местечко окружают пляжи трех морей:

Ливийское;

Ионическое;

Эгейское.

Неутолимо интересен и ландшафт острова: равнины, заливы, горы. Песчаные пляжи убирают, мусор найти довольно сложно. Предусмотрено ночная жизнь: дискотеки, круглосуточные магазины. Традиционно Крит считается островом с самой теплой водой. Является одним из излюбленных мест семейных пар. Впрочем, здесь не будет скучно и с большой компанией.