От кражи предметов искусства до продажи почки: вещи, которые разрешены в других странах

Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми необычными вещами в некоторых странах, которые разрешены на совершено законных основаниях.

В жизни цивилизованного человека существует чересчур много запретов. Конечно, у всех нас есть право жить в свое удовольствие, правда, в пределах, установленных законом. Но что делать, если в твои представления о личном счастье входит езда по улицам города на танке, обязательно под воздействием ЛСД, да еще непременно голышом? В таком случае полная свобода жить в свое удовольствие оказывается не такой уж и полной.

К счастью, в мире целых 196 стран. В каждой свои ценности и законы. Так что, быть может, вам удастся найти в мире уголок, где местные жители не будут против ваших развлечений.

Разгуливать голышом

Нудистские пляжи Испании известны по всему миру. Все, кого терзает желание избавиться на время от надоевшей одежды, но кто не может сделать этого в родной стране, спешат туда. Однако большинство людей не знают, что для того, чтобы загорать в Испании в обнаженном виде, не обязательно идти именно на нудистский пляж.

В этой стране вы можете совершенно беспрепятственно обнажаться там, где пожелаете. Даже в любом общественном месте. С 1978 года испанская конституция провозгласила свободу разгуливать в чем мать родила неотчуждаемым правом человека. С тех пор не раз предпринимались попытки изменить основной закон государства, но успехом они пока что не увенчались.

Употреблять любые наркотики

Португалия декриминализовала владение наркотиками. Правда, их распространение по-прежнему карается законом. Но вы не попадете в тюрьму только из-за того, что у вас припрятано некоторое количество наркотических веществ - хоть марихуаны, хоть кокаина. И португальский подход, похоже, работает.

Раньше наркомания в этой стране была большой проблемой: каждый сотый сидел на тяжелых наркотиках вроде героина. В течение 4 лет после декриминализации наркотиков, количество смертей от передозировки снизилось на 90%, также резко снизился уровень заболевания ВИЧ.

Установить на автомобиль огнемет

В ЮАР вы можете легально приобрести специальный аппарат под названием "Бластер". Он представляет собой огнемет с длиной выброса пламени до 20 метров, сконструированный специально для установки на автомобиль. При выстреле он выбрасывает две струи пламени в стороны от машины. При этом, согласно рекламе, не причиняется никакого вреда покрытию автомобиля.

Одно время в ЮАР угонялось до 13 000 машин в год, так что правительство одарило своих граждан правом убить всякого, кто попытается выкинуть автовладельца из его машины. Правда, изобретатель "Бластера" настаивает, что его устройство не лишает нападающего жизни, а только ослепляет его. "Бластер" появился в продаже в 1998 году, но с тех пор исчез с рынка.

И не потому, что его запретили. Причина была в плохих продажах. Так что если кому-то очень захочется, то он, вероятно, сможет отыскать в ЮАР подержанный экземпляр. Ну, или основать в этой стране собственную компанию по производству огнеметов.

Жениться на собаке

В Индии вы можете взять в супруги любое животное, какое вам понравится. Не обязательно собаку. Просто они самый популярный объект для женитьбы.

Один мужчина из Нью-Дели так объяснил причину своего брака с четвероногим "другом человека". Когда он был подростком, то однажды повесил двух собак. Впоследствии он тяжело заболел. Мужчина был убежден, что его болезнь - это наказание за его детскую жестокость.

Он обратился за помощью к местному астрологу, который сказал, что есть только один способ избавиться от проклятия: он должен жениться на собаке. Семья мужчины дала согласие. Они даже помогли ему отыскать самую лучшую хвостатую невесту. На пышной свадьбе закатили настоящий пир. Так отмечали вечный союз человека и собаки.

Воровать предметы искусства

Если вы украдете бесценный шедевр искусства в Нидерландах, вам не стоит торопиться сбывать его задешево на черном рынке. Нужно только набраться терпения, и украденное сокровище станет вашим по закону. По истечении 20 лет предмет искусства перестает считаться украденным, а начнет принадлежать тому, кто владеет им в настоящий момент.

Немного сложнее, если вы ограбите общественный музей или своруете картину, которая считается предметом культурного наследия. Для таких экспонатов срок ожидания увеличивается до 30 лет. Так что, если вы сможете припрятать Рембрандта на чердаке на пару-тройку десятков лет, в конце концов, он станет вашим на законных основаниях.

Делать инъекции героина под присмотром врача

В деловом квартале Ванкувера (Канада) расположено правительственное учреждение под названием InSite. В этом здании наркоманы могут абсолютно легально вкалывать себе очередную дозу. Причем под присмотром медицинского персонала. Наркотики они приносят с собой, и могут не опасаться, что их арестуют.

Внутри InSite находятся 12 кабинок для инъекций. В каждой имеется стерильный шприц и чистая игла. Медицинский персонал при необходимости поможет вам найти вену. Главным образом, сотрудники наблюдают за тем, чтобы посетитель не отдал концы от передозировки. Некоторые наркоманы приходят сюда 2-3 раза в день.

Программу InSite запустили 20 лет назад. В те дни в Ванкувере был самый высокий уровень заболевания ВИЧ среди развитых стран. Теперь ситуация улучшилась.

Продать свою почку

В Иране разрешена торговля человеческими почками. Люди, желающие продать свою почку, даже развешивают рекламные объявления на улицах. Обычно на таких объявлениях они указывают группу крови и телефонный номер. Но некоторые подходят к рекламе более креативно.

Например, используют яркие, привлекающие внимание цвета. Другие приводят результаты тестов, доказывающих, что их почка в хорошем состоянии. Некоторые даже идут на то, чтобы обрывать рекламу конкурентов.

Торговля органами, конечно, дело весьма неоднозначное. Но кое-кто считает, что она сотворила чудо для иранской системы здравоохранения. Например, с открытием легального рынка почек, нуждающимся в пересадке, теперь не приходится годами ждать донора.

Владеть многоствольным скорострельным пулеметом

Многим известно, что не так давно американцы в очередной раз отстояли свое право владеть автоматическим оружием. Но, возможно, вы не вполне представляете, как далеко простирается это право. Дело в том, что в США вполне законно можно прикупить себе даже многоствольный скорострельный пулемет. Такое оружие способно выкашивать целые отряды противника.

Еще бы, при скорострельности до 6 тыс. выстрелов в минуту. Благодаря лазейке в акте "О защите прав владельцев огнестрельного оружия" от 1986 года, американский гражданин может покупать такие орудия массового уничтожения для защиты своего дома. Для этого ему потребуется лицензия второго класса.

Ездить на танке

Технически, Англия не единственное место, где вы можете управлять танком. Во многих странах есть площадки, где вам дадут прокатиться на бронированной машине. На некоторых платных полигонах вам даже позволят раздавить машину-другую или разнести трухлявый сарай.

Однако Англия все же впереди планеты всей. Там вы можете ездить на танке по улицам. Неважно, поехали ли вы в магазин за продуктами или надо забрать детей из школы. Вы можете ехать на танке, и при этом не нарушите никаких законов. Потребуется только снять орудия и надеть на колеса гусеницы из резиновых траков.

И кое-кто пользуется этой возможностью. Одна фирма даже предлагает напрокат "танковый лимузин". Приехать на таком на свидание - неплохой способ произвести впечатление.