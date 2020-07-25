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Самые впечатляющие города-крепости со всего мира (Фото)

Самые впечатляющие города-крепости со всего мира (Фото)
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pinterest.com
Величественные и романтичные, окутанные легендами и мифами — замки и крепости Европы, эти безмолвные свидетели исторических событий и королевских драм, до сих пор завораживают одним своим видом.

Каркасон (Carcassonne), Франция

Каркасон (Carcassonne)

Эта средневековая цитадель является одним из самых неповреждённых примеров архитектуры своего времени. Город привлекает туристов, а окружающая сельская местность полна виноградниками, винными пещерами и руинами замка.

Авила (Avila), Испания

Авила (Avila)

В этой провинциальной столице не повреждены не только стены, но и более 80 круглых башен, а также 9 средневековых ворот. Это также родной город Святой Терезы (Терезы Авильской), и здесь находится больше всего церквей на душу населения, чем где-либо в Испании.

Пинъяо (Pingyao), Китай

Пинъяо (Pingyao)

Летопись Пинъяо восходит к 800 г. до н.э., но город возвёл свои стены только в XIV веке, во время правления императора династии Мин. Пинъяо — популярное место посещения во время «Золотой недели», когда в Китае отмечают 7-дневный национальный праздник.

Весь город, от стен до домов и магазинов, сохранил стиль династии Мин. Попасть сюда — словно отправиться в путешествие во времени, вернувшись в XIV век.

Дубровник (Dubrovnik), Хорватия

Дубровник (Dubrovnik)

Этот впечатляющий город пережил два землетрясения и бомбардировку во время войны за независимость Хорватии. То, что он это пережил, хорошо ещё и потому, что он стал Королевской Гаванью в «Игре престолов».

По иронии судьбы, эти стены привлекают миллионы туристов каждый год, переполняя город. Если вы собираетесь посетить Дубровник, то сделайте это во время Летнего фестиваля (Summer Festival), представляющего собой 45 дней аттракционов, концертов и театра.

Таллин (Tallinn), Эстония

Таллин (Tallinn)

Первая женщина-лидер Дании отдала приказ построить первую стену вокруг Таллина. Эта стена была всего 16 футов (почти 5 м) высотой и 5 футов (1,5 м) шириной у основания. Город назвали «Стена Маргарет» в её честь.

В последующие годы Таллин разросся и расширился, и теперь его окружают стены со сторожевыми башнями. На протяжении всей истории жители Таллина добровольно охраняли город, укомплектовывали башни и высматривали потенциальных захватчиков.

Обидуш (Obidos), Португалия

Обидуш (Obidos)

Вам хотелось бы получить в подарок целый город? В XIII веке Уррака (Urraca), жена Афонсу II Толстого (Afonso II O Gordo), получила весь город-крепость Обидуш в качестве подарка.

Это очаровательный маленький городок и по сей день, где можно остановиться в замке Обидуш, в котором после Урраки жили другие королевы.

Тарудан (Taroudant), Марокко

Тарудан (Taroudant)

Этот обнесённый стеной город является классическим марокканским торговым городом, чуть меньшим и менее популярным среди туристов, чем Марракеш. Здесь есть бутик-отели со скрытыми бассейнами и пышными садами, и он расположен вблизи горного хребта Антиатлас, что немаловажно для любителей активного отдыха.

Йорк (York), Англия

Йорк (York)

Римляне возвели стены вокруг Йорка для его защиты, и многие из них всё ещё сохранились до наших дней. Они были перестроены, расширены и укреплены, поэтому практически ни одна каменная кладка не принадлежит оригинальному римскому мастерству. По сегодняшний день здесь сохранилось 6 подъёмных ворот.

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Путешествия, Достопримечательности, Крепости.

Автор:

Телеграф
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