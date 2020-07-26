Лучшие достопримечательности Бесалу (Фото)

Бесалу — одно из тихих и уютных мест в Испании, где можно погрузиться в эпоху средневековья.

Город Бесалу расположен в Испании, в провинции Жирона и представляет собой одну большую достопримечательность. Недаром в 60-х годах прошлого века, ему присвоили статус национального исторического комплекса. Данные, полученные в ходе археологических исследований, свидетельствуют, что история очаровательного городка началась в X веке, с момента постройки замка на одном из холмов.

Старый (Римский) мост

Для того чтобы попасть в исторический центр города Бесалу, необходимо пройти по мосту XI века, под которым протекают воды реки Флувия. Этот оборонительный мост фактически первая достопримечательность, которую встречают все гости города. Изображение этого сооружения часто можно встретить на сувенирной продукции. Кроме того, селфи (фотографирование самого себя) или групповое фото на этом мосту стало доброй традицией.

Вид старинного Римского моста оставил свой след в кинематографе. В ранее упомянутом художественном фильме «Парфюмер», главный герой проходит в город по этому мосту.

Еврейский квартал

Еврейский квартал – значимое место, история которого очень печальна. Здесь проживало большое количество людей, была построена синагога и, располагались ритуальные бани. Однако, в середине XIV века, в период чумы, начались гонения евреев и их стали обвинять в причастности к появлению и распространению этой страшной болезни. Большинство построек, в том числе и древняя синагога, были сожжены, практически всех людей, населявших район, насильно выгнали за пределы города.

В память о столь грустных событиях остались руины, фрагменты стен некоторых зданий и исторические свидетельства.

Необыкновенные стулья

Прогуливаясь по Бесалу, можно обнаружить на фасадах некоторых зданий удивительную достопримечательность – стулья, прикрепленные своими опорами к стенам практически у самых крыш. Местные жители с удовольствием поделятся рассказом о причине такого необычного декора. Согласно одной из легенд, над городом периодически пролетает всякого рода нечисть. Для того чтобы представители тёмных сил не делали попыток проникнуть на ночлег и отдых в дома горожан, были установлены стулья за пределами помещений.

Церковь Святого Петра

Древнее сооружение, которое находится на главной городской площади, в XI веке было частью монастыря. На этой же территории во времена рыцарских поединков и крестовых походов функционировал госпиталь.

Церковь представляет собой не только исторический памятник и религиозный объект, но и имеет архитектурную ценность. Стоит обратить особое внимание на интересную внешнюю отделку фасадов.

Дом семейства Корнелл

Ещё одна из интересных городских построек, которая, несомненно, понравится всем ценителям красивой, старинной архитектуры – это дом семейства Корнелл. Здание построено в XII веке и носит имя своих первых владельцев. Однако, через три столетия у дома появились новые хозяева – семейство Льяудес.

Путешественникам следует взять на заметку, что современные путеводители могут обозначать этот дом, называя его «дом Корнелл», или «дом Льяудес».

Замок на холме

Замок – это важная историческая достопримечательность Бесалу. Именно с его появления началось строительство всего города в X веке.

Посещение этого места входит практически во все экскурсионные программы осмотра интересных мест Бесалу. Опытные гиды с удовольствием расскажут об истории замка, его хозяевах, а также о других занимательных фактах и легендах.

Музей миниатюр

Потрясающее место, которое подарит массу положительных эмоций и яркие впечатления. Многие экспонаты музея знакомы практически всем, правда, в более масштабном варианте. К примеру, миниатюрная Эйфелева башня, представленная здесь, является точной копией знаменитой достопримечательности Парижа.

Некоторые экземпляры, выставленные в комнатах музея, настолько малы, что необходимо воспользоваться микроскопом для более детального знакомства с ними.

Именно в музее миниатюр города Бесалу можно увидеть известную работу Анатолия Кононенко – иголка, через «ушко» которой идёт целый караван верблюдов.

Музей сыра и копченостей

Необычный музей гастрономической направленности, который непременно оценят и полюбят все поклонники сыра и копчёной колбасы. Местные производители этих вкусностей предлагают не только изучить виды и особенности производства, но и попробовать некоторые «экспонаты» музея, запивая потрясающим ликёром (также произведённого в окрестностях Бесалу) «Ратафия».

Площадь Свободы

На главной городской площади регулярно проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия, в которых принимает участие практически всё население Бесалу. Здесь же можно увидеть несколько интересных зданий, популярных для посещения и осмотра туристами, например, мэрия.

Также по всему периметру площади расположено множество кафе.

Луг Святого Петра

Луг Святого Петра представляет собой большое пространство покрытое брусчаткой. По данным историков ранее это место использовалось в качестве кладбища при монастыре.

Церковь Святого Викентия

Церковь основана в конце X века, но до сих пор находится в изумительном состоянии. Полюбоваться на оригинальное оформление фасада, выполненное в стиле готики, ежедневно собирается большое количество туристов из самых разных уголков земного шара.

Церковь Святого Филиппа

Величественная церковь расположена в северной части Бесалу. В прежние времена на этом месте находился разрушенный древний храм. Над святым Филиппом издевались язычники в старинном священном месте. Перед церковью расположена фигура льва. Она защищает город от неприятных событий. Туристы могут в любое время посетить удивительный храм. Внутри здания находятся интересные галереи старинных времён. Церковь украшена крупной башней с непревзойдённой формой. Алтарь выполнен в готическом стиле и возведён в 16 столетии.