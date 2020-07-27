Пловдив в Болгарии: главные достопримечательности "города контрастов" (Фото)

Популярные достопримечательности Пловдива, а также места, представляющие интерес для туристов, с описанием и фото.

Имя города Пловдив как гласит легенда, пересказываемая местными жителями, произошло из слов греческого ("Филиппополь") и турецкого ("Филибе") наречий.

Пловдив очень интересен для туристов всего мира своей уникальной архитектурой, обилием храмов и музеев, а также удивительной энергетикой.

Холмы Пловдива

Главная достопримечательность Пловдива – холмы его окружающие.

Церковь во имя Святых Константина и Елены

Именно в этот храм Пловдива приходит большинство местных жителей и гостей города. Историю свою эта церковь начала с тех времён, когда имя императора Константина, признавшего христианство в Болгарии и объявившего его государственной религией, стали начертать на пергаменте, как почитаемого святого.

На месте, где сейчас находится этот храм, с IV-го века располагались христианские святилища. Здесь же был найден Животворящий крест Господен, который обнаружила мать Константина царица Елена во время своей поездки в Иерусалим.

Церковь во имя Святых Константина и Елены, известная сегодня, дошла до наших дней в том же виде, что и после восстановления с небольшой реконструкцией в 1832-ом году.

Основным элементом её внутреннего убранства является позолоченный резной иконостас руки болгарского мастера Ивана Пашкулы. Большая часть икон, находящихся в храме, принадлежит руке известного болгарского иконописца Захария Зографа. Храм привлекает своей архитектурой и теплотой.

Музей икон

Во времена гонения церкви при коммунистическом правлении, чтобы сохранить иконы и церковную утварь, жители города размещали предметы религии в своих домах.

С течением времени (в начале 21-го века) руководством города было принято решение о создании музея икон. В его собрание вошли иконы из разрушенных или приостановивших свою деятельность храмов, спасённых болгарами.

Сейчас здесь можно увидеть множество икон, написанных в разных стилях и техниках. Музей интересен не только людям интересующимся религией, но и профессиональным художникам.

Костёл Святого Людовика

Возведён этот чудесный собор в середине XIX-го столетия во имя Людовика IX. Расположен он в центральной части города. Помимо зала для богослужения, здесь находятся административные кабинеты католической общины Пловдива и Софии, а также резиденции духовенства.

Снаружи костёл украшен множеством изумительных колонн и статуй, характерных для стиля барокко с элементами классики.

Внутреннее убранство костёла лишено изысков и выполнено в очень сдержанном стиле.

Колокольня собора возведена в конце XIX-го века, как подарок костёлу и Пловдиву от Папы Римского Льва XIII. На ней размещено 5 звонких колоколов. Костёл, дошедший в сегодня, известен с 1931-го года, после масштабной реконструкции по причине пожара.

Мечеть Улу Джумая

Мечеть возведена в шестидесятых годах XIV-го века и находится в центральной части Пловдива. Эта мечеть является основным религиозным сооружением для мусульман, проживающих в городе. Ширина её молельного зала 33 метра. Построена она в смешанном стиле — древнеболгарского с византийским. Отличительной чертой национального болгарского стиля является перемежение тесаного камня, через каждые два ряда кирпичей.

Внутреннее убранство мечети состоит из настенных росписей с цитатами из Корана. Цитаты нанесены на настенные медальоны, украшенные природными орнаментами.

В северо-восточной части мечети, где расположен минарет, имеется сеть небольших квадратов, выполненных из красного кирпича, неизменно привлекающая взгляд посетителя.

В мечети и сегодня совершаются намазы, поэтому войти в неё можно только соответствующе одетым.

Римский античный театр

Одна из немногих сохранившихся древнейших достопримечательностей города и всей Европы. Его возведение произошло по приказу римского императора Траяна (во II веке).

Этот исторический объект был обнаружен случайно, во время работ по укреплению городской стены после произошедшего оползня, во время которого произошло смещение грунтов, что позволило увидеть очертания древнего сооружения.

В последствии на этой территории были начаты раскопки, которые позволили установить возраст театра. Амфитеатр рассчитан на 6000 зрительских мест. Рядом расположена сцена "форум". Зрительный зал поделён на сектора в соответствии с древними районами города. Имеется одеон для важных персон вместимостью 350-т мест.

Сегодня античный театр в Пловдиве функционален. Здесь проходят множество фестивалей и концертов, что позволяет жителям и гостям города почувствовать себя в атмосфере, которую испытывали древние жители.

Античный Римский стадион

Вторая редчайшая античная достопримечательность в Пловдиве – стадион — построена во времена правления древних римлян. Римский классический стадион называется "Филипополис".

Здесь в древние времена проходили различные виды спортивных игр. Полностью сохранилась беговая дорожка.

Длина стадиона 180 метров. Пролегает он по нескольким городским улицам. Этот стадион один из 12 редчайших сооружений такого типа, дошедших до наших дней.

Древние врата города

Символ, без которого ни один турист не может представить себе Пловдив. врата времён Османской империи Хисар-капия. Один из трёх входов-выходов (восточный) за стены города. В сегодня из древних частей дошло только основание. Часть крепостной стены и арка ворот несколько раз возводились вновь из-за того, что были разрушены до основания.

После последней реставрации, прошло около века. Этот ансамбль привлекает туристов тем, что относится ко времени правления на территории Болгарии Османской империи.

Городская галерея изобразительных искусств

Галерея основана в 1952-ом году. Ядро её коллекции составили картины, собранные по различным учреждениям, в том числе по другим музеям.

Сейчас фонды галереи находятся в 3-х зданиях: 2 из них находятся на территории заповедника "старый Пловдив", а 3-тье (новое) в центральном районе города.

Здесь туристы могут ознакомиться, как с болгарским современным искусством, так и с экспозициями прошлых времён.

Горло Дьявола

Уникальная природная достопримечательность Пловдива – удивительная пещера, в которой скрыто множество подземных водопадов, загадочная река, выходящая наружу.

Побывать здесь стоит хотя бы для того, чтобы полюбоваться красотами подземных вод. Раньше это место считалось непроходимым. Сейчас к пещере можно проникнуть, пройдя через недавно построенный мост.

Этнографический музей

Располагается музей в древнем особняке, где проживала семья местного богатея Куюмджиева. В нескольких комнатах даже удалось сохранить подлинную обстановку того времени. Посетив музей можно подробно ознакомится с болгарской культурой, увидеть множество экспонатов, в том числе и музыкальных инструментов древности.

Пловдивский зоопарк

В центральном парке культуры Пловдива расположился небольшой в своём размере зоологический парк. На его территории находится совсем немного животных, но масса уникальных растений. Сегодня в нём есть аквариум, где живут морские обитатели, в том числе акулы.