Недооцененные страны Европы, которые приятно удивят любого туриста (Фото)

От средневекового африканского города до острова в Средиземном море - восемь мест, о которых часто забывают турагентства, но которые надо обязательно посетить.

Албания

Албания еще недавно была самой закрытой страной Европы. На сегодняшний день государство активно отстраивается, намереваясь войти в ЕС.

Туристам будет интересно познакомиться с историей Албании, попробовать местный кофе и прогуляться по городам Шкодер и Тирана. Стоит также отметить, что страна славится своей погодой — около 300 дней в году здесь солнечно.

Сербия

Если вы предпочитаете спокойный отдых на курорте в горах, тогда Сербия именно для вас. Туристам также будет интересно посетить столицу государства — Белград. Потратьте целый день на изучение истории и исследование достопримечательностей этого города. Вас ждут увлекательные музеи, средневековые монастыри, старинные церкви.

Сербия также известна своими летними пешеходными маршрутами и зимними горнолыжными курортами.

Словакия

Словакия может похвастаться огромным количеством достопримечательностей, среди которых 9 национальных парков, сотни пещер (15 из них открыты для посетителей), многочисленные реки и озера.

Страна также славится своими горнолыжными курортами.

Лихтенштейн

Лихтенштейн — крошечное государство площадью всего 160 км². Страна идеально подходит для любителей лыжного спорта.

Туристам предлагается посетить Художественный музей Лихтенштейна, Национальный Музей Лихтенштейна, Музей лыж, а также замок Вадуц, замок Гутенберг.

Беларусь

Первое, чем привлекает к себе Беларусь, — это чистота. В Минске вы сможете насладиться старыми и современными архитектурными ансамблями, зелеными бульварами и ухоженными парками.

Вообще Беларусь имеет богатое культурное наследие и историю, большое количество достопримечательностей, высококачественных продуктов питания; белорусский народ — веселый и доброжелательный.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина — одно из государств Балканского полуострова. Страна привлекательна прежде всего своей нетронутой природой — величественными лесами с большим разнообразием флоры и фауны.

Путешествие в страну не опустошит ваш кошелек, так как здесь все относительно дешево.

Люксембург

Люксембург — страна замков. На территории этого небольшого государства расположено более 100 замков, среди которых замок Буршейд, замок Берг, Мамерский замок, замок Три желудя и другие.

Вианден, главный туристический центр Люксембурга, славится музеем Виктора Гюго. Вы также можете посетить национальный парк От-Сюр или пройти оздоровительный курс термальных процедур в курортном городе Мондорф-ле-Бен.

Латвия

Латвия считалась самой «модной» республикой СССР. Сюда съезжались скупиться все модники государства.

Достопримечательности столицы Латвии, Риги, будут интересны любому туристу.