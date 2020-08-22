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Ямайка: десятка интересных фактов о родине Боба Марли

Ямайка: десятка интересных фактов о родине Боба Марли
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com
Ямайка - далекий остров в Карибском море. Щедрая природа наделила его невероятными красотами, которые привлекают массу туристов, которые хотят поваляться на белоснежных ямайских пляжах и искупаться в теплом море.

Ежегодно 6 августа Ямайка празднует национальный праздник - День независимости, установленный в честь годовщины провозглашения независимости Ямайки от Великобритании в 1962 году. Этот день отмечается на острове гуляниями и фейерверками.

В честь праздника предлагаем вам открыть для себя десятку фактов о Ямайке, которых вы, скорее всего, еще не знали, а заодно полюбоваться видами прекрасного острова и, возможно, выбрать направление для следующего отпуска.

1. Ямайка была первой британской колонией, в которой в 1688 году начала работать почтовая служба.

2. Представительницы Ямайки трижды становились победительницами конкурса Мисс Мира.

3. На Ямайке рождается больше всего в мире двойняшек, тройняшек и прочих близнецов.

4. Манчестерский гольф клуб на Ямайке, основанный в 1868 году - самый старый в западном полушарии.

5. Так называемая "птица-доктор" (или вымпелохвостый колибри) - национальный символ Ямайки - обитает только на этом центральноамериканском острове.

6. Самые быстрые мужчина и женщина планеты - конечно же, ямайские бегуны.

7. Ямайка стала первой тропической страной, команда которой участвовала в зимних олимпийских играх. Старания ямайской команды бобслеистов были оценены по достоинству и даже вдохновили создателей фильма "Cool Runnings".

8. Флаг Ямайки - единственный в мире, в котором не используется ни один из цветов триколора (белый, синий и красный). Цвета ямайского флага символизируют девиз: "Трудности есть, но земля зелена и солнце сияет".

9. Порт Ройял на Ямайке раньше называли "самым порочным городом на Земле".

10. Ямайка - первая страна западного полушария, в которой в 1845 году была построена железная дорога. Даже раньше, чем в США.

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Факты, Ямайка.

Автор:

Телеграф
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