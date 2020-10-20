Рисовали котиков до того, как это стало мейнстримом: древний геоглиф в Перу засняли из дрона (Видео)

В Перу обнаружен огромный геоглиф, изображающий лежащего на боку кота.

Пустыня Наски, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известна своими геоглифами, созданными более 2 тысяч лет назад.

Огромный рисунок кошки заметили при составлении маршрута новой тропы, ведущей к смотровой площадке, с которой посетители смогли бы увидеть другие геоглифы.

"Рисунок был едва заметен и мог исчезнуть, потому что он расположен на довольно крутом склоне, подверженном воздействию естественной эрозии", - говорится в заявлении министерства культуры Перу.

Там добавили, что геоглиф, длина которого составляет около 37 метров, был очищен и законсервирован в течение последней недели.

Джонни Исла, главный археолог Перу, исследующий линии Наска, сказал информационному агентству Efe, что кошка появилась раньше культуры Наски, которая создала большинство фигур в период с 200 по 700 год нашей эры.

По его словам, кошка родом из эпохи позднего Паракаса, то есть с 500 г. до н.э. по 200 г. н.э.