Шри-Ланка открывает границы: что важно знать туристам

После нескольких отсрочек, Шри-Ланка анонсировала открытие границ для туристов.
Как сообщает Traveloffpath, президент островного государства Готабая Раджапакса распорядился возобновить международное авиасообщение с 26 декабря 2020 года.
Для того, чтобы посетить страну, туристам следует:
В отличие от некоторых других стран, открывших границы лишь для некоторых стран, Шри-Ланка приглашает к себе туристов со всех стран мира.
Также отмечается, что если туристы прошли все тесты, то их не будут помещать на карантин после прибытия в страну.
Как сообщалось ранее, в период пандемии, Египет стал самым популярным местом для отдыха украинских туристов.