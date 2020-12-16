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Шри-Ланка открывает границы: что важно знать туристам

Шри-Ланка открывает границы: что важно знать туристам
06:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

После нескольких отсрочек, Шри-Ланка анонсировала открытие границ для туристов. 

Как сообщает Traveloffpath, президент островного государства Готабая Раджапакса распорядился возобновить международное авиасообщение с 26 декабря 2020 года. 

Для того, чтобы посетить страну, туристам следует: 

  • пройти тестирование на COVID-19 за 72 часа до прибытия;
  • пройти тестирование после прибытия;
  • провести еще один тест на 7-ой день пребывания в стране;
  • провести в Шри-Ланке не менее 14 дней;
  • подать заявление на онлайн-визу. 

В отличие от некоторых других стран, открывших границы лишь для некоторых стран, Шри-Ланка приглашает к себе туристов со всех стран мира. 

Также отмечается, что если туристы прошли все тесты, то их не будут помещать на карантин после прибытия в страну. 

Как сообщалось ранее, в период пандемии, Египет стал самым популярным местом для отдыха украинских туристов.  

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Туризм, Шри-Ланка.

Автор:

Телеграф
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