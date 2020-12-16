Шри-Ланка открывает границы: что важно знать туристам

После нескольких отсрочек, Шри-Ланка анонсировала открытие границ для туристов.

Как сообщает Traveloffpath, президент островного государства Готабая Раджапакса распорядился возобновить международное авиасообщение с 26 декабря 2020 года.

Для того, чтобы посетить страну, туристам следует:

пройти тестирование на COVID-19 за 72 часа до прибытия;

пройти тестирование после прибытия;

провести еще один тест на 7-ой день пребывания в стране;

провести в Шри-Ланке не менее 14 дней;

подать заявление на онлайн-визу.

В отличие от некоторых других стран, открывших границы лишь для некоторых стран, Шри-Ланка приглашает к себе туристов со всех стран мира.

Также отмечается, что если туристы прошли все тесты, то их не будут помещать на карантин после прибытия в страну.

Как сообщалось ранее, в период пандемии, Египет стал самым популярным местом для отдыха украинских туристов.