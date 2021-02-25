Грузия все же открывает границы для украинцев, но при трех условиях

Украинцы смогут снова попасть в Грузию с 1 марта, но при условии прибытия на самолете и наличия негативного COVID-теста. Страна смягчила условия для въезда.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля, пишет "Эхо Кавказа".

По его словам, украинцы и граждане ряда других стран будут иметь право въезда в Грузию, при предъявлении негативного теста на коронавирус, который был проведен в течении 72 последних часов.

При этом, на 3 день нахождения в стране туристам следует сдать новый COVID-тест за свой счет.

В то же время данные правила актуальны только для людей, прилетевших в Грузию на самолете, сухопутные границы все еще остаются закрытыми для всех.

Стоит напомнить, что ранее, в Чехии объявили режим ЧП с 14 февраля на следующие две недели для борьбы с эпидемией COVID-19.