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Четверг, 25.02.2021
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Грузия все же открывает границы для украинцев, но при трех условиях

Грузия все же открывает границы для украинцев, но при трех условиях
00:49 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Украинцы смогут снова попасть в Грузию с 1 марта, но при условии прибытия на самолете и наличия негативного COVID-теста. Страна смягчила условия для въезда.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 февраля, пишет "Эхо Кавказа". 

По его словам, украинцы и граждане ряда других стран будут иметь право въезда в Грузию, при предъявлении негативного теста на коронавирус, который был проведен в течении 72 последних часов.

При этом, на 3 день нахождения в стране туристам следует сдать новый COVID-тест за свой счет.

В то же время данные правила актуальны только для людей, прилетевших в Грузию на самолете, сухопутные границы все еще остаются закрытыми для всех.

Стоит напомнить, что ранее,  в Чехии объявили режим ЧП с 14 февраля на следующие две недели для борьбы с эпидемией COVID-19.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Грузия, Границы.
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