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Сегодня Грузия открывает границы для украинцев: что нужно знать для въезда в страну

Сегодня Грузия открывает границы для украинцев: что нужно знать для въезда в страну
07:59 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

С начала марта для украинцев открылись границы Грузии, но при ряде условий.

Об этом сообщило ЭхоКавказа.

Таким образом, украинцы смогут попасть в Грузию, только имея отрицательный тест ПЦР, сделанный за последние 72 часа. При этом уже три дня спустя туристам нужно будет повторно пройти тест на коронавирус за свои деньги.

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, данные правила действуют только для условия пересечения границы воздушным путем. Остальные варианты въезда на данный момент закрыты.

Стоит отметить, что уже с начала февраля в Грузию можно было попасть только гражданам из ряда стран и только после вакцинации от коронавируса.

В то же время в тот же день со страны сняли запрет на авиасообщение и ряд авиакомпаний возобновили рейсы в Грузию.

Стоит напомнить, что 1 марта для украинцев откроют свои границы сразу несколько безвизовых стран.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Грузия.
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