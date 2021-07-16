Еще одна курортная страна ЕС открылась для украинцев: что нужно знать перед поездкой

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Пятница, 16.07.2021
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01:32 Сегодня Телеграф

Словения разрешила въезд путешественникам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на соответствующую информацию, размещённую на карте МИД, которая сообщает украинцам о режиме путешествий в другие страны мира.

Граждане Украины могут посетить Словению з условием наличия негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы) или сертификата о прививке против COVID-19.

Словения признает не только утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, а и не утверждены китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V".

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на границе в Польше пограничники задержали украинцев с поддельными COVID-сертификатами - грозит до 5 лет.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Туризм, Словения, Граница, Путешествия, Вакцинация.
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