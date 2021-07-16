Авиарейсы из Харькова задерживают на 7 часов - каковы причины

Рейсы авиакомпании SkyUp Airlines задержали из-за несвоевременного прибытия самолёта из Греции в Харьков. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Харьков".

В пресс-службе отмечают, что с утра отправления рейсов из Харькова задерживаются на 7 часов. Основная причина в том, что 15 июля самолёт компании SkyUp Airlines не прибыл в Харьков из Ираклиона в 23:10, как полагалось, а прибыл в 4:55 16 июля. Это и привело к задержке остальных рейсов.

Пока что авиакомпания не даёт объяснений задержки рейса из Греции.

Так, рейс в Стамбул перенесли с 10:25 до 17:45. А рейс из Харькова в Одессу, который должен был отправиться в 16:25, задержали на целых 8 часов, до 00:15 субботы 17 июля.

SkyUp Airlines взяла на себя ответственность в обеспечении ожидающих пассажиров едой и водой. Однако клиенты авиакомпании всё равно негодуют из-за того, что их не предупредили о задержках.

О задержке рейса в Грузию в аэропорту Борисполь и его причинах ранее пишет "Телеграф".