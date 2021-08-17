Топ-5 несложных рецептов выпечки с яблоками

Пять простых и очень вкусных рецептов выпечки с яблоками на Яблочный Спас.

Традиционно 19 августа отмечается большой праздник урожая — Яблочный Спас. И уже с названия можно понять, что в этот день особую роль играют именно яблоки.

Яблоки считаются символом плодородия и счастливой семейной жизни. На Яблочный Спас принято освящать фрукты в церкви и готовить из них различные блюда.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с пятью простыми и очень вкусными рецептами выпечки с яблоками.

Насыпной яблочный пирог "Три стакана"

Ингредиенты:

Яблоки — 1,5 кг (1,25 кг натертых яблок)

Масло сливочное 72,5% — 150 г

Мука — 1 стакан 200 мл (130 г)

Крупа манная — 1 стакан (160 г)

Сахар — 1 стакан (180 г)

Разрыхлитель — 2 ч. ложки (10 г)

Сахар ванильный — 1 пакетик

Соль — 1 щепотка

Приготовление:

Духовку включить для разогрева до 180 градусов.

Смешать муку, сахар, манную крупу, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Разделить смесь сухих ингредиентов на 4 равных части.

Яблоки выбирайте обязательно кислые и сочные, иначе пирог может не получиться. Натереть яблоки на крупной тёрке (вес натёртой массы — 1,25 кг). Разделить яблоки на 3 части (сок не сливать!). По желанию к яблокам можно добавить лимонный сок, цедру лимона, корицу.

Дно и бока формы для выпекания выстелить пергаментом. Первым слоем выложить в форму равномерно часть сухой смеси. Потом выложить слой яблок и так чередовать, утрамбовывая яблочные слои. Последний слой — сухая смесь.

Сверху выложить мягкое сливочное масло и равномерно распределить его по всей поверхности. Если масло хорошо охлажденное (подмороженное), натереть его на крупной тёрке.

Выпекать насыпной пирог с яблоками в разогретой духовке при 180 градусах до румяной корочки сверху. Готовому пирогу дать полностью остыть и достать из формы.

Ленивый яблочный штрудель

Ингредиенты:

Лаваш тонкий — 3 листа

Яблоки — 3-5 шт. (в зависимости от размера)

Изюм — 70-100 г

Сахар — примерно 100 г

Растительное масло — 50-100 мл

Приготовление:

Промойте изюм, залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут, после чего слейте воду. Яблоки очистите и натрите на крупной терке. Если яблоки слишком сочные, лишний сок можно слить.

Смешайте тертые яблоки с изюмом.

Лаваш, если он большой, разрежьте пополам, а если нет — оставьте как есть. Каждый лист лаваша смажьте слегка с одной стороны растительным маслом (при помощи кисточки) и посыпьте примерно 1 ст.л. сахара.

Распределите по всему листу яблочную начинку и сверните рулетом.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите рулеты-штрудели яблочные из лаваша на противень (можно покрыть противень бумагой для выпечки). Смажьте сверху маслом и посыпьте слегка сахаром, для вкуса и красоты.

Отправьте штрудели в духовку до подрумянивания — примерно на 20 минут при температуре 180 градусов.

Ватрушки с яблоками

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — примерно 550 г

Молоко (теплое) — 250 мл

Масло сливочное (размягчённое) — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Белок яичный — 1 шт.

Масло растительное — 1 ст. л.

Сахар — 100 г

Дрожжи сухие — 7 г

Соль — 0,5 ч. л.

Ванильный сахар (по желанию) — 1 ч. л.

Для яблочной начинки:

Яблоки — 700 г (4-5 шт.)

Сахар — 2 ст. л.

Корица молотая (по желанию) — 1 ч. л.

Масло сливочное — 30 г

Для смазывания и посыпания ватрушек:

Желток — 1 шт.

Молоко — 1 ст. л.

Миндальные лепестки (по желанию)

Приготовление:

В миске смешать теплое молоко, дрожжи, сахар. Добавить 1 яйцо и 1 яичный белок, соль. По желанию для аромата можно добавить ванильный сахар. Всё хорошо перемешать.

Добавить просеянную муку (450 г, может понадобиться больше), перемешать ложкой. При необходимости добавить ещё муки. Затем добавить мягкое сливочное масло и замесить тесто. Вымешивать тесто в течение 7 минут.

Добавить немного растительного масла (1 ст. л.) и собрать тесто в шар. Миску с тестом накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в тепле на 1,5 часа для подъёма.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевины и нарезать небольшими кусочками.

На разогретую сковороду выложить сливочное масло, яблоки, сахар. По желанию для аромата и вкуса можете добавить корицу. Готовить на небольшом огне, чтобы яблоки стали мягкими, но не превратилась в пюре. Снять с огня, переложить в миску и дать остыть.

Тесто разрезать на небольшие кусочки. Сформировать шарики. Выложить шарики теста на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии 4–5 см друг от друга. Каждый шарик прижать ладонью. Накрыть полотенцем и оставить на 30 минут на расстойку.

В середине каждой булочки сделать углубление с помощью стакана, дно стакана для этого обмакнуть в муку.

Желток смешать с 1 ст. ложкой молока и смазать аккуратно этой смесью ватрушки.

Наполнить углубления приготовленной яблочной начинкой, примерно по 1 ст. ложке. При желании сверху посыпать миндальными лепестками.

Выпекать ватрушки с яблоками в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут, до румяного цвета.

Яблочный рулет на сгущенном молоке

Ингредиенты:

Для теста:

Сгущённое молоко — 150 г

Яйца — 2 шт.

Масло растительное рафинированное — 25 г

Мука — 60 г (0,5 стакана объёмом 200 мл)

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Крахмал кукурузный — 15 г

Соль — 1 щепотка

Ванилин — на кончике ножа

Для начинки:

Яблоки — 450 г (3 шт.)

Масло сливочное — 25 г

Сахар тростниковый — 1 ст. ложка

Сахар — 1-2 ст. ложки (по мере надобности)

Корица молотая — 0,5 ч. ложки

Сок лимона — 2 ч. ложки

Приготовление:

Прямоугольную форму для выпечки застелите пергаментом и разложите по поверхности сливочное масло небольшими кусочками. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Два яблока очистите от кожуры — снимите её тонко острым ножом. Очищенные яблоки натрите на крупной тёрке прямо на пергамент, сердцевины выбросьте.

Сверху распределите коричневый сахар и корицу. Если яблоки слишком кислые — добавьте одну-две столовые ложки белого сахара. Поставьте противень с яблоками в разогретую духовку на 10 минут.

Пока готовится начинка для рулета, сделайте тесто. Яйца с солью соедините в глубокой миске и перемешайте венчиком. Влейте в миску сгущенку и растительное масло, перемешайте. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и кукурузный крахмал.

Тем временем яблоки на противне выделили сок и стали мягкими. Сок не сливайте — он послужит пропиткой для бисквита.

Залейте жидким тестом всю поверхность горячей яблочной начинки. Выпекайте корж с яблоками 18-20 минут при 180 градусах, до румяного цвета. Проверяйте готовность заострённой деревянной палочкой — после протыкания готового коржа она останется сухой.

Положите на горячую поверхность рулета еще один лист пергамента, а сверху — деревянную дощечку подходящего размера. Форму (противень) переверните, а затем снимите с коржа.

Аккуратно снимите пергамент. Благодаря соку он отлично отстает от яблок. Используя нижний пергамент, плотно сверните рулет. Дайте рулету полностью остыть в пергаменте. Снимите пергамент, и переложите рулет с яблоками на тарелку и припылите его сахарной пудрой.

Яблочный рулет на сгущенном молоке можно украсить листочками свежего базилика или мяты.

Яблочный пирог на скорую руку

Ингредиенты:

Яблоки – 2-3 шт. (350-500 г)

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 120 г

Масло сливочное растопленное – 30-40 г

Сахар – 70 г + 1-2 ст. ложки

Ванильный сахар – 10 г

Мука – 160 г (1 стакан ёмкостью 250 мл)

Разрыхлитель – 1 ч. ложка с горкой

Соль – ¼ ч. ложки

Цедра лимона тёртая (по желанию) – 0,5-1 ч. ложка

Приготовление:

Яйцо, молоко и растопленное сливочное масло должны быть комнатной температуры. К яйцу добавить сахар (70 г), ванильный сахар и соль. Взбить до посветления. Добавить молоко, половину растопленногосливочного масла (20 г) и цедру лимона. Цедру лимона можно не добавлять, если её нет.

Муку смешать с разрыхлителем, добавить в яично-молочную смесь. Перемешать тесто до однородности.

Яблоки очистить от кожицы (по желанию) и сердцевинок. Нарезать яблоки тонкими дольками.

Вылить тесто в разъемную форму для выпечки, выстеленную пергаментом. В тесто утопить дольки яблок вертикально. Чем больше яблок уйдет в пирог, тем вкуснее он получится.

Сверху посыпать сахаром (1-2 ст. ложки) и полить оставшимся растопленным маслом (10-20 г).

Выпекать яблочный пирог в духовке, заранее прогретой до 180 градусов, 30-40 минут. Готовность пирога проверить деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста.

Прежде чем доставать пирог из формы, дать ему остыть приблизительно 15 минут.