Классический рецепт шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читать на украинском
- Автор
- 95
В классическую шарлотку с яблоками добавляют коньяк, сливочное масло и изюм.
На носу Яблочный спас, а значит самое время осваивать рецепты ароматной выпечки с яблоками. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какой должна быть классическая шарлотка с яблоками.
Рецептом он поделился на своем сайте.
Классическая шарлотка с яблоками: рецепт
Ингридиенты:
- 200 г Хлеб тостовый
- 100-150 г Сливочное масло
- 10 шт. Яблоки (среднего размера)
- 400 г Сахар
- 200 г Вода
- 10 г Коньяк
- 100 г изюма
- 1 щепотка Душистый перец
- 1 щепотка Корица
Способ приготовления:
- Растопите 100-150 г сливочного масла до жидкого состояния.
- С тостового хлеба (200 г) срежьте корочки. Мякоть окуните в растопленное масло.
- Часть мякоти выложите на дно формы, остальную часть нарежьте прямоугольниками. У вас должно получиться что-то вроде домино.
- Эти домино выложите по кругу вдоль стенки формы своеобразным бочонком. Главное выстройте их плотной "стеной".
- Сварите яблочный конфитюр. Для этого очистите яблоки и крупно их нарежьте. Добавьте немного воды (200 г), сахара (400 г), горстку изюма, щепотку душистого перца, коньяка (10 г) и щепотку корицы. Варить 15-20 минут, пока яблоки не станут похожи на повидло или густое варенье.
- Выложите варенье в хлебную формочку. Посыпьте панировочными сухарями.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25 минут.
- Достаньте шарлотку, накройте форму тарелкой и переверните так, чтобы дно шарлотки оказалось сверху. Снимите форму. У вас должна получиться своеобразная пирамидка.
- Полейте сверху медом по вкусу. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сочную и ароматную шарлотку с яблоками.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-