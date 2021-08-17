Классический рецепт шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко

В классическую шарлотку с яблоками добавляют коньяк, сливочное масло и изюм.

На носу Яблочный спас, а значит самое время осваивать рецепты ароматной выпечки с яблоками. Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какой должна быть классическая шарлотка с яблоками.

Рецептом он поделился на своем сайте.

Классическая шарлотка с яблоками: рецепт

Ингридиенты:

200 г Хлеб тостовый

100-150 г Сливочное масло

10 шт. Яблоки (среднего размера)

400 г Сахар

200 г Вода

10 г Коньяк

100 г изюма

1 щепотка Душистый перец

1 щепотка Корица

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Способ приготовления:

Растопите 100-150 г сливочного масла до жидкого состояния. С тостового хлеба (200 г) срежьте корочки. Мякоть окуните в растопленное масло. Часть мякоти выложите на дно формы, остальную часть нарежьте прямоугольниками. У вас должно получиться что-то вроде домино. Эти домино выложите по кругу вдоль стенки формы своеобразным бочонком. Главное выстройте их плотной "стеной". Сварите яблочный конфитюр. Для этого очистите яблоки и крупно их нарежьте. Добавьте немного воды (200 г), сахара (400 г), горстку изюма, щепотку душистого перца, коньяка (10 г) и щепотку корицы. Варить 15-20 минут, пока яблоки не станут похожи на повидло или густое варенье. Выложите варенье в хлебную формочку. Посыпьте панировочными сухарями. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 25 минут. Достаньте шарлотку, накройте форму тарелкой и переверните так, чтобы дно шарлотки оказалось сверху. Снимите форму. У вас должна получиться своеобразная пирамидка. Полейте сверху медом по вкусу. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сочную и ароматную шарлотку с яблоками.