Традиционная шарлотка с яблоками: топ-3 рецепта пирога
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Специально к Яблочному Спасу предлагаем Вам ознакомиться с несколькими рецептами шарлотки с яблоками.
Шарлотка с яблоками — один из самых популярных пирогов во всем мире. Он невероятно вкусный и его очень легко приготовить. Несмотря на свою простоту, рецептов приготовления шарлотки можно найти огромное количество.
Так как на носу Яблочный Спас, в который принято готовить что-то яблочное, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя интересными рецептами шарлотки — на сметане, с грушами и творогом.
Шарлотка с яблоками на сметане
Ингредиенты:
- сливочное масло – 15 г
- манная крупа – 100 г + немного для подготовки формы
- лимон – 1 шт.
- зеленые яблоки – 6 шт.
- мука – 60 г
- молотая корица – 1 ч. л.
- молотый имбирь – 1 ч. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- соль – на кончике ножа
- яйца – 4 шт.
- сахар – 200 г
- сметана жирностью 25–30% – 200 г
Приготовление:
Подготовьте форму диаметром 24-26 см для выпекания шарлотки с яблоками на сметане. Для этого смажьте емкость маслом и посыпьте манной крупной. Уберите подготовленную форму в холодильник до использования.
Приготовьте начинку для шарлотки. Лимон вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Мелкой теркой снимите с плода слой цедры, затем разрежьте на половинки и выжмите сок.
Яблоки для шарлотки вымойте и очистите. Разрежьте плоды на четвертинки, и удалите семена. Мякоть нарежьте крупными кубиками и перемешайте с лимонным соком. Выложите в подготовленную форму и снова уберите в холодильник.
Приготовьте тесто для шарлотки. Тертую лимонную цедру перемешайте в миске с манной крупой, мукой, корицей, имбирем, разрыхлителем, и солью. Яйца взбейте с сахаром миксером в пену. Добавьте сметану и перемешайте.
Яично-сметанную массу соедините с мучной и залейте получившимся тестом яблоки в форме. Выпекайте 40 минут при 200°C. Дайте немного остыть и выложите шарлотку с яблоками из формы на тарелку.
Ароматная шарлотка с яблоками и грушами
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 ст. муки
- 1 ст. сахара
- щепотка пищевой соды
- 3 больших яблока
- 2 большие груши
Приготовление:
Яйца разбить и хорошенько взбить с сахаром до крепкой пены. Добавить муку, пищевую соду, взбить. Яблоки очистить от кожуры, нарезать на кусочки. Выложить их на форму и залить тестом. Сверху украсить дольками груш по кругу.
Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30-35 минут.
Творожная шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- изюм – 60-70 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 160-180 г
- молотая корица – 1 ч. л.
- творог 9% – 100 г
- мука – 30-50 г
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.
- соль – на кончике ножа
- яблоки среднего размера – 4 шт.
- сливочное масло– 10 г
- панировочные сухари – 60 г
Приготовление:
Приготовьте тесто для нежной творожной шарлотки с яблоками. Для этого изюм вымойте и сложите в мисочку. Залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем выложите на бумажное полотенце и дайте обсохнуть.
Яйца для шарлотки взбейте миксером с сахаром в большой глубокой миске до получения пышной массы однородной консистенции. Добавьте молотую корицу и тщательно перемешайте.
Творог разомните вилкой. Влейте в него несколько столовых ложек взбитых с сахаром яиц и перемешайте венчиком до получения нежной массы. Добавьте ее в большую миску с оставшейся сладкой смесью. Взбейте.
Муку просейте с солью и разрыхлителем через частое сито. Постепенно добавьте в миску к яично-творожной массе и перемешайте до получения гладкого теста. Всыпьте изюм. Тщательно перемешайте.
Для приготовления шарлотки яблоки вымойте и очистите кожицу. Разрежьте плоды на половинки, и удалите сердцевины с семенами. Мякоть нарежьте дольками.
Духовку нагрейте до 180°C. Форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите в нее тесто для нежной творожной шарлотки с яблоками и осторожно разровняйте.
Сверху по тесту красиво разложите дольки яблок, слегка утапливая их в тесто. Выпекайте нежную шарлотку в течение 40 минут. Духовку выключите, пирог оставьте в духовке на 5-10 минут. Затем выньте и дайте творожной шарлотке с яблоками немного остыть.
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