Традиционная шарлотка с яблоками: топ-3 рецепта пирога

Специально к Яблочному Спасу предлагаем Вам ознакомиться с несколькими рецептами шарлотки с яблоками.

Шарлотка с яблоками — один из самых популярных пирогов во всем мире. Он невероятно вкусный и его очень легко приготовить. Несмотря на свою простоту, рецептов приготовления шарлотки можно найти огромное количество.

Так как на носу Яблочный Спас, в который принято готовить что-то яблочное, "Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с тремя интересными рецептами шарлотки — на сметане, с грушами и творогом.

Шарлотка с яблоками на сметане

Ингредиенты:

сливочное масло – 15 г

манная крупа – 100 г + немного для подготовки формы

лимон – 1 шт.

зеленые яблоки – 6 шт.

мука – 60 г

молотая корица – 1 ч. л.

молотый имбирь – 1 ч. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – на кончике ножа

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

сметана жирностью 25–30% – 200 г

Приготовление:

Подготовьте форму диаметром 24-26 см для выпекания шарлотки с яблоками на сметане. Для этого смажьте емкость маслом и посыпьте манной крупной. Уберите подготовленную форму в холодильник до использования.

Приготовьте начинку для шарлотки. Лимон вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Мелкой теркой снимите с плода слой цедры, затем разрежьте на половинки и выжмите сок.

Яблоки для шарлотки вымойте и очистите. Разрежьте плоды на четвертинки, и удалите семена. Мякоть нарежьте крупными кубиками и перемешайте с лимонным соком. Выложите в подготовленную форму и снова уберите в холодильник.

Приготовьте тесто для шарлотки. Тертую лимонную цедру перемешайте в миске с манной крупой, мукой, корицей, имбирем, разрыхлителем, и солью. Яйца взбейте с сахаром миксером в пену. Добавьте сметану и перемешайте.

Яично-сметанную массу соедините с мучной и залейте получившимся тестом яблоки в форме. Выпекайте 40 минут при 200°C. Дайте немного остыть и выложите шарлотку с яблоками из формы на тарелку.

Ароматная шарлотка с яблоками и грушами

Ингредиенты:

3 яйца

1 ст. муки

1 ст. сахара

щепотка пищевой соды

3 больших яблока

2 большие груши

Приготовление:

Яйца разбить и хорошенько взбить с сахаром до крепкой пены. Добавить муку, пищевую соду, взбить. Яблоки очистить от кожуры, нарезать на кусочки. Выложить их на форму и залить тестом. Сверху украсить дольками груш по кругу.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 30-35 минут.

Творожная шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

изюм – 60-70 г

яйца – 4 шт.

сахар – 160-180 г

молотая корица – 1 ч. л.

творог 9% – 100 г

мука – 30-50 г

разрыхлитель – 1/2 ч. л.

соль – на кончике ножа

яблоки среднего размера – 4 шт.

сливочное масло– 10 г

панировочные сухари – 60 г

Приготовление:

Приготовьте тесто для нежной творожной шарлотки с яблоками. Для этого изюм вымойте и сложите в мисочку. Залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Затем выложите на бумажное полотенце и дайте обсохнуть.

Яйца для шарлотки взбейте миксером с сахаром в большой глубокой миске до получения пышной массы однородной консистенции. Добавьте молотую корицу и тщательно перемешайте.

Творог разомните вилкой. Влейте в него несколько столовых ложек взбитых с сахаром яиц и перемешайте венчиком до получения нежной массы. Добавьте ее в большую миску с оставшейся сладкой смесью. Взбейте.

Муку просейте с солью и разрыхлителем через частое сито. Постепенно добавьте в миску к яично-творожной массе и перемешайте до получения гладкого теста. Всыпьте изюм. Тщательно перемешайте.

Для приготовления шарлотки яблоки вымойте и очистите кожицу. Разрежьте плоды на половинки, и удалите сердцевины с семенами. Мякоть нарежьте дольками.

Духовку нагрейте до 180°C. Форму диаметром 24 см смажьте сливочным маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите в нее тесто для нежной творожной шарлотки с яблоками и осторожно разровняйте.

Сверху по тесту красиво разложите дольки яблок, слегка утапливая их в тесто. Выпекайте нежную шарлотку в течение 40 минут. Духовку выключите, пирог оставьте в духовке на 5-10 минут. Затем выньте и дайте творожной шарлотке с яблоками немного остыть.