Вкуснейшая творожная запеканка: как приготовить десерт с яблоками

Запеканка из творога — это всегда вкусно, полезно и сытно!

Ошибается тот, кто думает, что все полезное не может быть вкусным. Этот десерт тому доказательство.

"Телеграф" делится простым рецептом творожной запеканки с яблоками, который можно подавать со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом.

Ингредиенты:

500г творога

4 больших яйца

100г сахара или меда

60г муки

60г манной крупы

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка молотой корицы

300г яблок

сливочное масло — для смазывания формы

Как приготовить: