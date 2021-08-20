Вкуснейшая творожная запеканка: как приготовить десерт с яблоками
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Запеканка из творога — это всегда вкусно, полезно и сытно!
Ошибается тот, кто думает, что все полезное не может быть вкусным. Этот десерт тому доказательство.
"Телеграф" делится простым рецептом творожной запеканки с яблоками, который можно подавать со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом.
Ингредиенты:
- 500г творога
- 4 больших яйца
- 100г сахара или меда
- 60г муки
- 60г манной крупы
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка молотой корицы
- 300г яблок
- сливочное масло — для смазывания формы
Как приготовить:
- Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Духовку разогреть до 200 С.
- В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
- Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
- Уменьшить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Перед подачей охладить.
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