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Вкуснейшая творожная запеканка: как приготовить десерт с яблоками

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Вкуснейшая творожная запеканка: как приготовить десерт с яблоками Новость обновлена 20 августа 2021, 14:55
Творожная запеканка

Запеканка из творога — это всегда вкусно, полезно и сытно!

Ошибается тот, кто думает, что все полезное не может быть вкусным. Этот десерт тому доказательство.

"Телеграф" делится простым рецептом творожной запеканки с яблоками, который можно подавать со сметаной, натуральным йогуртом, жидким медом, сгущенным молоком, вареньем или растопленным шоколадом.

Ингредиенты:

  • 500г творога
  • 4 больших яйца
  • 100г сахара или меда
  • 60г муки
  • 60г манной крупы
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка молотой корицы
  • 300г яблок
  • сливочное масло — для смазывания формы

Как приготовить:

  1. Яблоки помыть, очистить от кожуры и семян. Нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  2. Духовку разогреть до 200 С.
  3. В большой миске взбить миксером яйца, сахар, манную крупу, муку, разрыхлитель, творог и корицу. В конце добавить яблоки и размешать ложкой.
  4. Форму для выпечки смазать маслом и выложить в нее тесто. Разровнять поверхность лопаткой.
  5. Уменьшить нагрев до 180 С и поставить форму в духовку. Готовить около 40 минут или до золотистого цвета. Перед подачей охладить.
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