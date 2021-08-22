Укр

Маринованные огурцы в кетчупе чили на зиму: как приготовить

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Маринованные огурцы в кетчупе чили на зиму: как приготовить Новость обновлена 22 августа 2021, 07:21
Маринованные огурцы с кетчупом

Такие огурцы получаются хрустящими и очень вкусными.

Вкус этой заготовки получается действительно необычным и совсем не острым (как можно было бы предположить ранее). Но это дело поправимое, если в саму банку еще "подбросить" хорошего красного острого перца. Хрустящие, "крепенькие", немного сладковатые, и неизменно невероятно вкусные!

Ингредиенты:

На 1 л банку: укроп несколько веточек (или одно соцветия), листок хрена, 2-3 зубка чеснока, перец горошком, лавровый лист.

На 4 л банки: 6 стаканов воды (1,2 л), стакан сахара, стакан уксуса, 2 ст. л. соли (с горкой), 150 г кетчупа "Чили".

Приготовление:

Зелень, чеснок помыть и сложить на дно в банки (можно листья смородины). Затем — огурцы (также тщательно помыты, можно дополнительно замочить на несколько часов для "хрусткости"). Добавить специи.

Приготовить маринад: вскипятить воду и добавить туда сахар, соль, уксус, кетчуп и немного проварить.

Залить огурцы в банках горячим маринадом. После этого банку с огурцами установить в кастрюлю, на дно которой положить или деревянный кружочек или просто полотенце и залить до горлышка банки водой. Довести до кипения и стерилизовать огурцы примерно 15-20 минут (до изменения цвета). Достать банки и закатать металлическими крышками (переверните готовую заготовку вверх дном и укутайте до полного остывания).

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