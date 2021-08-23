"Супер постный майонез": необычный рецепт от Владимира Ярославского (фото, видео)

Судья "Мастер Шефа" поделился рецептом постного майонеза из шелкового тофу.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом ленивых вареников с творогом, рассказал, как приготовить вкусный постный майонез, который не повредит фигуре. К тому же сейчас идет Успенский пост, и такая заправка идеально подойдет для тех, кто его придерживается.

"Пару лет назад на пост у меня случайно вышел чрезвычайный и почти настоящий майонез, только из шелкового тофу — это вид очень мягкого соевого продукта", — рассказал в Инстаграме шеф-повар.

Ингредиенты:

350 г тофу шелкового

130 г оливкового масла нежного

12 г лимонного сока

соль по вкусу

10 г эстрагона

25 г петрушки

20 г чеснока конфи

Приготовление:

В стакане погруженным блендером хорошо взбить все продукты. Вместо листьев петрушки, Владимир Ярославский взял пасту из петрушки — остается после зеленого масла — но вы можете добавлять свежую.

А теперь самое интересное — вместо эстрагона можно взять только петрушку, или только укроп, или, например пасту Карри, или специи к Том Ям, или тахинную пасту, или вяленые томаты. Каждый раз у вас будет новый вкус.

Использовать можно как майонез или как соус в холодные постные или обычные блюда — постный Оливье, в зеленые салаты, к печеным корешкам или с другими овощами.