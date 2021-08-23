Укр

"Супер постный майонез": необычный рецепт от Владимира Ярославского (фото, видео)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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"Супер постный майонез": необычный рецепт от Владимира Ярославского (фото, видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 10:30
Постный майонез из шелкового тофу

Судья "Мастер Шефа" поделился рецептом постного майонеза из шелкового тофу.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский, который ранее поделился рецептом ленивых вареников с творогом, рассказал, как приготовить вкусный постный майонез, который не повредит фигуре. К тому же сейчас идет Успенский пост, и такая заправка идеально подойдет для тех, кто его придерживается.

"Пару лет назад на пост у меня случайно вышел чрезвычайный и почти настоящий майонез, только из шелкового тофу — это вид очень мягкого соевого продукта", — рассказал в Инстаграме шеф-повар.

Ингредиенты:

  • 350 г тофу шелкового
  • 130 г оливкового масла нежного
  • 12 г лимонного сока
  • соль по вкусу
  • 10 г эстрагона
  • 25 г петрушки
  • 20 г чеснока конфи

Приготовление:

В стакане погруженным блендером хорошо взбить все продукты. Вместо листьев петрушки, Владимир Ярославский взял пасту из петрушки — остается после зеленого масла — но вы можете добавлять свежую.

А теперь самое интересное — вместо эстрагона можно взять только петрушку, или только укроп, или, например пасту Карри, или специи к Том Ям, или тахинную пасту, или вяленые томаты. Каждый раз у вас будет новый вкус.

Использовать можно как майонез или как соус в холодные постные или обычные блюда — постный Оливье, в зеленые салаты, к печеным корешкам или с другими овощами.

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