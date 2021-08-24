Укр

Ленивые вареники с ягодной сметаной: рецепт от Евгения Клопотенко (видео)

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Ленивые вареники с ягодной сметаной: рецепт от Евгения Клопотенко (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 20:17
Ленивые вареники с ягодной сметаной

Известный шеф-повар поделился рецептом ленивых вареников с соусом из сметаны и ягод.

Победитель пятого сезона популярного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом шарлотки с персиками, рассказал, как приготовить вкусные ленивые вареники с ягодной сметаной.

Украинский кулинар разместил на своем YouTube-канале новый видеоурок.

"Ленивые вареники – одно из блюд с детства, которое я просто обожаю. Поэтому сегодня хочу вспомнить вкус своего детства, но в немного улучшенном варианте. Это будут ленивые вареники с соусом из сметаны и ягод. Я взял смородину и малину, вы же можете выбрать любые, свежие или замороженные. Такие ленивые вареники с творогом особенно нравятся детям. Это замечательный рецепт, потому что это ленивые вареники, которые всегда получаются вкусными!", — пишет Клопотенко.

Порции: 2

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 10 минут

Ингредиенты:

  • 300 г творога 9%
  • 1 яйцо
  • ½ ч. л. сахара
  • 4 ст. л. муки (+ еще 2 ст. л. для подпыла)
  • ½ ч. л. соли
  • цедра 1 лимона

Для ягодной сметаны:

  • 1 стакан сезонных ягод (малина и смородина)
  • 1 стакан сметаны
  • 1 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Приготовьте тесто для ленивых вареников. Предварительно разомните вилкой или с помощью толкушки для картофеля 300 г творога. Добавьте ½ ч. л. соли, ½ ч. л. сахара, яйцо и 4 ст. л. муки.

Замесите мягкое тесто. Посыпьте стол 2 ст. л. муки для подпыла и раскатайте колбаску из теста толщиной около 3 см.

Нарежьте ленивые вареники толщиной примерно по 1,5 см.

Отварите ленивые вареники в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Они должны всплыть на поверхность воды.

Приготовьте ягодную сметану. Для этого выложите в миску 1 стакан сезонных ягод. Евгений Клопотенко использовал для этого рецепта малину и смородину, но можно выбрать ягоды по вкусу.

Всыпьте в миску с ягодами 1 ст. л. сахарной пудры, чтобы немного подсластить.

Добавьте 1 стакан сметаны. Перебейте сметану с сезонными ягодами с помощью погружного блендера.

При подаче ленивые вареники полейте ягодной сметаной и добавьте аромата цедрой лимона, натертой на мелкой терке.

Ранее Евгений Клопотенко насмешил пользователей сети кулинарным мемом об украинском борще.

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