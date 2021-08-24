Ленивые вареники с ягодной сметаной: рецепт от Евгения Клопотенко (видео)
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Известный шеф-повар поделился рецептом ленивых вареников с соусом из сметаны и ягод.
Победитель пятого сезона популярного проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом шарлотки с персиками, рассказал, как приготовить вкусные ленивые вареники с ягодной сметаной.
Украинский кулинар разместил на своем YouTube-канале новый видеоурок.
"Ленивые вареники – одно из блюд с детства, которое я просто обожаю. Поэтому сегодня хочу вспомнить вкус своего детства, но в немного улучшенном варианте. Это будут ленивые вареники с соусом из сметаны и ягод. Я взял смородину и малину, вы же можете выбрать любые, свежие или замороженные. Такие ленивые вареники с творогом особенно нравятся детям. Это замечательный рецепт, потому что это ленивые вареники, которые всегда получаются вкусными!", — пишет Клопотенко.
Порции: 2
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 10 минут
Ингредиенты:
- 300 г творога 9%
- 1 яйцо
- ½ ч. л. сахара
- 4 ст. л. муки (+ еще 2 ст. л. для подпыла)
- ½ ч. л. соли
- цедра 1 лимона
Для ягодной сметаны:
- 1 стакан сезонных ягод (малина и смородина)
- 1 стакан сметаны
- 1 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
Приготовьте тесто для ленивых вареников. Предварительно разомните вилкой или с помощью толкушки для картофеля 300 г творога. Добавьте ½ ч. л. соли, ½ ч. л. сахара, яйцо и 4 ст. л. муки.
Замесите мягкое тесто. Посыпьте стол 2 ст. л. муки для подпыла и раскатайте колбаску из теста толщиной около 3 см.
Нарежьте ленивые вареники толщиной примерно по 1,5 см.
Отварите ленивые вареники в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Они должны всплыть на поверхность воды.
Приготовьте ягодную сметану. Для этого выложите в миску 1 стакан сезонных ягод. Евгений Клопотенко использовал для этого рецепта малину и смородину, но можно выбрать ягоды по вкусу.
Всыпьте в миску с ягодами 1 ст. л. сахарной пудры, чтобы немного подсластить.
Добавьте 1 стакан сметаны. Перебейте сметану с сезонными ягодами с помощью погружного блендера.
При подаче ленивые вареники полейте ягодной сметаной и добавьте аромата цедрой лимона, натертой на мелкой терке.
Ранее Евгений Клопотенко насмешил пользователей сети кулинарным мемом об украинском борще.