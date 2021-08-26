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Готовимся к Ореховому Спасу: рецепты ароматного печенья с грецкими орехами, шоколадом и медом

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Готовимся к Ореховому Спасу: рецепты ароматного печенья с грецкими орехами, шоколадом и медом Новость обновлена 26 августа 2021, 16:28
Ореховое печенье с шоколадом. Фото: vkusnyblog.ru

Наполните дом ароматом вкусного печенья с орехами.

В Ореховый Спас на столе в каждом доме должны стоять орехи, мед и свежая выпечка. Чтобы создать ощущение праздника и наполнить дом приятным ароматом, рекомендуем испечь невероятно вкусное печенье с орехами и шоколадом.

Печенье с грецкими орехами и шоколадом

Ингредиенты:

  • Сливочное масло 120 грамм
  • сахар 180 грамм
  • ванильный сахар 1 ст.л.
  • яйца 1 шт.
  • разрыхлитель 1 ч.л.
  • мука 200 грамм
  • грецкие орехи 100 грамм
  • горький шоколад 150 грамм
  • овсяные хлопья 30 грамм

Способ приготовления:

  1. Порубите орехи и шоколад на мелкие кусочки.
  2. Масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения крема.
  3. Добавьте яйцо и снова взбейте.
  4. Не прекращая помешивать тесто, введите муку с разрыхлителем.
  5. Добавьте орехи, шоколад, овсяные хлопья и перемешайте.
  6. Сформируйте из теста шарики и выложите на смазанный маслом противень.
  7. Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до появления золотистого цвета.

Медовое печенье с орехами

Медовое печенье с шоколадом.Фото: povar.ru
Медовое печенье с шоколадом.Фото: povar.ru

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 Грамм
  • Сахар — 100 Грамм
  • Мед натуральный — 2 Ст. ложки
  • Яйцо — 2 Штуки
  • Мука пшеничная — 400 Грамм
  • Разрыхлитель теста — 2 Чайных ложки
  • Грецкие орехи очищенные — 80-100 Грамм

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и медом, ложкой хорошо разотрите массу.
  2. Добавьте яйца, перемешайте тщательно венчиком или вилкой.
  3. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте частями в жидкую основу. Замесите мягкое эластичное тесто.
  4. Раскатайте тесто, толщина примерно 1 см.
  5. Формочкой вырежьте печенье, положите в орехи, придавите слегка, чтобы орешки остались в тесте.
  6. Застелите противень пергаментом, положите на небольшом расстоянии печенье. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

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