Готовимся к Ореховому Спасу: рецепты ароматного печенья с грецкими орехами, шоколадом и медом
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Наполните дом ароматом вкусного печенья с орехами.
В Ореховый Спас на столе в каждом доме должны стоять орехи, мед и свежая выпечка. Чтобы создать ощущение праздника и наполнить дом приятным ароматом, рекомендуем испечь невероятно вкусное печенье с орехами и шоколадом.
Печенье с грецкими орехами и шоколадом
Ингредиенты:
- Сливочное масло 120 грамм
- сахар 180 грамм
- ванильный сахар 1 ст.л.
- яйца 1 шт.
- разрыхлитель 1 ч.л.
- мука 200 грамм
- грецкие орехи 100 грамм
- горький шоколад 150 грамм
- овсяные хлопья 30 грамм
Способ приготовления:
- Порубите орехи и шоколад на мелкие кусочки.
- Масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения крема.
- Добавьте яйцо и снова взбейте.
- Не прекращая помешивать тесто, введите муку с разрыхлителем.
- Добавьте орехи, шоколад, овсяные хлопья и перемешайте.
- Сформируйте из теста шарики и выложите на смазанный маслом противень.
- Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до появления золотистого цвета.
Медовое печенье с орехами
Ингредиенты:
- Сливочное масло — 100 Грамм
- Сахар — 100 Грамм
- Мед натуральный — 2 Ст. ложки
- Яйцо — 2 Штуки
- Мука пшеничная — 400 Грамм
- Разрыхлитель теста — 2 Чайных ложки
- Грецкие орехи очищенные — 80-100 Грамм
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и медом, ложкой хорошо разотрите массу.
- Добавьте яйца, перемешайте тщательно венчиком или вилкой.
- Муку соедините с разрыхлителем, добавьте частями в жидкую основу. Замесите мягкое эластичное тесто.
- Раскатайте тесто, толщина примерно 1 см.
- Формочкой вырежьте печенье, положите в орехи, придавите слегка, чтобы орешки остались в тесте.
- Застелите противень пергаментом, положите на небольшом расстоянии печенье. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
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