Готовимся к Ореховому Спасу: рецепты ароматного печенья с грецкими орехами, шоколадом и медом

Наполните дом ароматом вкусного печенья с орехами.

В Ореховый Спас на столе в каждом доме должны стоять орехи, мед и свежая выпечка. Чтобы создать ощущение праздника и наполнить дом приятным ароматом, рекомендуем испечь невероятно вкусное печенье с орехами и шоколадом.

Печенье с грецкими орехами и шоколадом

Ингредиенты:

Сливочное масло 120 грамм

сахар 180 грамм

ванильный сахар 1 ст.л.

яйца 1 шт.

разрыхлитель 1 ч.л.

мука 200 грамм

грецкие орехи 100 грамм

горький шоколад 150 грамм

овсяные хлопья 30 грамм

Способ приготовления:

Порубите орехи и шоколад на мелкие кусочки. Масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до получения крема. Добавьте яйцо и снова взбейте. Не прекращая помешивать тесто, введите муку с разрыхлителем. Добавьте орехи, шоколад, овсяные хлопья и перемешайте. Сформируйте из теста шарики и выложите на смазанный маслом противень. Выпекайте 15-20 минут в разогретой до 180 градусов духовке до появления золотистого цвета.

Медовое печенье с орехами

Медовое печенье с шоколадом.Фото: povar.ru

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 Грамм

Сахар — 100 Грамм

Мед натуральный — 2 Ст. ложки

Яйцо — 2 Штуки

Мука пшеничная — 400 Грамм

Разрыхлитель теста — 2 Чайных ложки

Грецкие орехи очищенные — 80-100 Грамм

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и медом, ложкой хорошо разотрите массу. Добавьте яйца, перемешайте тщательно венчиком или вилкой. Муку соедините с разрыхлителем, добавьте частями в жидкую основу. Замесите мягкое эластичное тесто. Раскатайте тесто, толщина примерно 1 см. Формочкой вырежьте печенье, положите в орехи, придавите слегка, чтобы орешки остались в тесте. Застелите противень пергаментом, положите на небольшом расстоянии печенье. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом ароматной шарлотки с персиками от Евгения Клопотенко.