Идеальная начинка для любой выпечки: Лиза Глинская рассказала, как приготовить яблочное повидло
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Кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом домашнего, ароматного яблочного повидла.
Что делать если дома есть много яблок? Первое, что приходит на ум — это приготовить вкусную шарлотку, о трех интересных рецептах которой мы писали ранее. Но что делать, если яблок прям очень много?
А почему бы не приготовить яблочное повидло, которое потом можно будет использовать в качестве начинки для любой выпечки.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская на своей ютуб-канале поделилась видеорецептом домашнего яблочного повидла, которое легко приготовить.
Яблочное повидло
Ингредиенты:
- 3 кг яблок
- 1 кг сахара
- 1/2 ч. л. лимонной кислоты
- 150 мл воды
- 10 г пектина NH (по желанию)
- + 30 г сахара
Приготовление:
Нарезаем яблоки и отправляем их в кастрюлю. Потом добавляем воду и варим на средней температуре, пока яблоки не станут мягкими.
Когда яблоки сварятся, нужно делать из них пюре. Перетираем яблоки через сито. После добавляем в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешиваем.
Перелаживаем все это снова в кастрюлю и постоянно помешивая варим пюре на слабой температуре около часа. Потом добавляем пектин с сахаром и снова перемешиваем. Варим еще 2-3 минуты и снимаем с плиты.
Разливаем повидло в заранее подготовленные баночки и закрываем крышкой.
Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматной шарлотки с персиками.
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