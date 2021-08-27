Идеальная начинка для любой выпечки: Лиза Глинская рассказала, как приготовить яблочное повидло

Кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом домашнего, ароматного яблочного повидла.

Что делать если дома есть много яблок? Первое, что приходит на ум — это приготовить вкусную шарлотку, о трех интересных рецептах которой мы писали ранее. Но что делать, если яблок прям очень много?

А почему бы не приготовить яблочное повидло, которое потом можно будет использовать в качестве начинки для любой выпечки.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская на своей ютуб-канале поделилась видеорецептом домашнего яблочного повидла, которое легко приготовить.

Яблочное повидло

Ингредиенты:

3 кг яблок

1 кг сахара

1/2 ч. л. лимонной кислоты

150 мл воды

10 г пектина NH (по желанию)

+ 30 г сахара

Приготовление:

Нарезаем яблоки и отправляем их в кастрюлю. Потом добавляем воду и варим на средней температуре, пока яблоки не станут мягкими.

Когда яблоки сварятся, нужно делать из них пюре. Перетираем яблоки через сито. После добавляем в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешиваем.

Перелаживаем все это снова в кастрюлю и постоянно помешивая варим пюре на слабой температуре около часа. Потом добавляем пектин с сахаром и снова перемешиваем. Варим еще 2-3 минуты и снимаем с плиты.

Разливаем повидло в заранее подготовленные баночки и закрываем крышкой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Евгений Клопотенко поделился рецептом ароматной шарлотки с персиками.