Легкий и быстрый завтрак: Марина Боржемская рассказала, как приготовить овсяные блины
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Вкусные блинчики, которые станут отличным завтраком для всей семьи.
Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее назвала самые неблагоприятные сочетания продуктов, поделилась со своими подписчиками рецептом полезного завтрака.
На своей странице в Инстаграм Боржемская опубликовала пост, в котором рассказала, как приготовить овсяные блины.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт
- Овсяные хлопья 30 грамм
- Сыр пармезан (или другой твёрдый сыр) 10 грамм
- Авокадо 1/2
- Листья салата, пару листиков
- Помидор 1 шт
- Рыба или индейка 60 грамм
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
Яйца взбить с овсяными хлопьями, добавить соль, перец по вкусу и оставить на несколько минут пока хлопья не набухнуть. Смесь вылить на сковороду и поджарить с двух сторон.
На готовый блин выложить листья салата, порезать авокадо, помидор, индейку или рыбу на Ваш вкус. Тоненько нарезать сыр и выложить сверху, сложить блин в двое.
Блин можно подать с ягодами, фруктами и йогуртом.
Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как худеть без вреда для здоровья.
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