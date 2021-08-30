Легкий и быстрый завтрак: Марина Боржемская рассказала, как приготовить овсяные блины

Вкусные блинчики, которые станут отличным завтраком для всей семьи.

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская, которая ранее назвала самые неблагоприятные сочетания продуктов, поделилась со своими подписчиками рецептом полезного завтрака.

На своей странице в Инстаграм Боржемская опубликовала пост, в котором рассказала, как приготовить овсяные блины.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт

Овсяные хлопья 30 грамм

Сыр пармезан (или другой твёрдый сыр) 10 грамм

Авокадо 1/2

Листья салата, пару листиков

Помидор 1 шт

Рыба или индейка 60 грамм

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Яйца взбить с овсяными хлопьями, добавить соль, перец по вкусу и оставить на несколько минут пока хлопья не набухнуть. Смесь вылить на сковороду и поджарить с двух сторон.

На готовый блин выложить листья салата, порезать авокадо, помидор, индейку или рыбу на Ваш вкус. Тоненько нарезать сыр и выложить сверху, сложить блин в двое.

Блин можно подать с ягодами, фруктами и йогуртом.

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, как худеть без вреда для здоровья.