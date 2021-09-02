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Сушим, запекаем и вымачиваем: рецепты вкусных и полезных блюд из яблок

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Рецепты блюд из яблок Новость обновлена 02 сентября 2021, 14:43
Рецепты блюд из яблок

Предлагаем приготовить легкие и вкусные блюда из яблок.

Осень – пора невероятного количества овощей и фруктов. Как известно, эти продукты содержат большое количество клетчатки, которая позитивно сказывается на здоровье.

Одними из самых популярных фруктов являются яблоки. О пользе яблок говорят все врачи. Благодаря большому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов — это незаменимый продукт.

Блюда из яблок пользуются популярностью среди хозяек. Если вы еще не знаете, что приготовить из них, не переживайте.

Предлагаем подборку оригинальных рецептов, которые легкие и быстрые в приготовлении.

Пастила из яблок

Вкусным лакомством из яблок станет пастила. Ее легко можно приготовить в домашних условиях. Для приготовления понадобится всего лишь три ингредиента.

Рецепт пастилы из яблок
Рецепт пастилы из яблок

Продукты

  • Яблоки — 2,5 кг
  • Вода — 0,5 стакана
  • Сахар (по желанию) — 0,5 стакана

Как приготовить:

  1. Яблоки разрезать на 4 части и поместить в кастрюлю из нержавейки с толстым дном.
  2. Залить водой, накрыть крышкой и варить 30 минут.
  3. После чего слить лишнюю жидкость и превратить яблоки в пюре.
  4. По желанию добавить сахар.
  5. Противень застелить пищевой плёнкой и сверху распределить яблочное пюре.
  6. Поставить в духовку на медленный огонь с открытой дверцей.
  7. Сушить пастилу из яблок в течение 10 часов с перерывами.
  8. Свернуть пастилу из яблок в рулет, нарезать и посыпать сахарной пудрой.

Яблочный штрудель

Это национальное австрийское блюдо станет изысканным десертом и порадует гостей.

Яблочный штрудель
Яблочный штрудель

Продукты

  • Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г
  • Яблоки — 500 г
  • Изюм — 50 г
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Сахар — 4 ст. ложки
  • Корица — 0,5 ч. ложки
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Масло растительное — для смазывания теста

Как приготовить

  1. Яблоки очистить и нарезать кубиками. Смешать их с сахаром, изюмом, орехами и корицей.
  2. Готовое тесто разрезать на 2 части, раскатать. Выложить на тесто начинку, затем скатать рулет.
  3. Выложить на подготовленный противень (на пергамент). Смазать желтком и сделать надрезы. Выпекать 40 минут до золотистого цвета.
  4. После того, как штрудель остынет, порезать и посыпать сахарной пудрой.

Яблоки, моченные с медом

Такие яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом и очень приятным ароматом. Этот способ заготовки яблок на зиму известен с незапамятных времен, востребован и сейчас. Блюдо простое в исполнении, времени занимает немного, а храниться моченые яблочки могут около года.

Моченые яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом
Моченые яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом

Продукты

  • Яблоки - сколько уйдет
  • Вода - 10л
  • Мёд - 2 стакана
  • Соль - 100г

Как приготовить

  1. На дно посуды положить яблоки.
  2. Для приготовления заливки растворить в воде мед, соль и кипятить 30 мин.
  3. После оставить на 2—3 дня при комнатной температуре, затем перенести в холодное место при температуре 8—12 °С.
  4. Готовую продукцию хранить в темном месте при температуре 4—8 °С.

О том, как приготовить оригинальные и вкусные рецепты блюд из кабачков на зиму, читайте в материале "Телеграфа".

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