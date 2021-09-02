Сушим, запекаем и вымачиваем: рецепты вкусных и полезных блюд из яблок
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Предлагаем приготовить легкие и вкусные блюда из яблок.
Осень – пора невероятного количества овощей и фруктов. Как известно, эти продукты содержат большое количество клетчатки, которая позитивно сказывается на здоровье.
Одними из самых популярных фруктов являются яблоки. О пользе яблок говорят все врачи. Благодаря большому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов — это незаменимый продукт.
Блюда из яблок пользуются популярностью среди хозяек. Если вы еще не знаете, что приготовить из них, не переживайте.
Предлагаем подборку оригинальных рецептов, которые легкие и быстрые в приготовлении.
Пастила из яблок
Вкусным лакомством из яблок станет пастила. Ее легко можно приготовить в домашних условиях. Для приготовления понадобится всего лишь три ингредиента.
Продукты
- Яблоки — 2,5 кг
- Вода — 0,5 стакана
- Сахар (по желанию) — 0,5 стакана
Как приготовить:
- Яблоки разрезать на 4 части и поместить в кастрюлю из нержавейки с толстым дном.
- Залить водой, накрыть крышкой и варить 30 минут.
- После чего слить лишнюю жидкость и превратить яблоки в пюре.
- По желанию добавить сахар.
- Противень застелить пищевой плёнкой и сверху распределить яблочное пюре.
- Поставить в духовку на медленный огонь с открытой дверцей.
- Сушить пастилу из яблок в течение 10 часов с перерывами.
- Свернуть пастилу из яблок в рулет, нарезать и посыпать сахарной пудрой.
Яблочный штрудель
Это национальное австрийское блюдо станет изысканным десертом и порадует гостей.
Продукты
- Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г
- Яблоки — 500 г
- Изюм — 50 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Сахар — 4 ст. ложки
- Корица — 0,5 ч. ложки
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Масло растительное — для смазывания теста
Как приготовить
- Яблоки очистить и нарезать кубиками. Смешать их с сахаром, изюмом, орехами и корицей.
- Готовое тесто разрезать на 2 части, раскатать. Выложить на тесто начинку, затем скатать рулет.
- Выложить на подготовленный противень (на пергамент). Смазать желтком и сделать надрезы. Выпекать 40 минут до золотистого цвета.
- После того, как штрудель остынет, порезать и посыпать сахарной пудрой.
Яблоки, моченные с медом
Такие яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом и очень приятным ароматом. Этот способ заготовки яблок на зиму известен с незапамятных времен, востребован и сейчас. Блюдо простое в исполнении, времени занимает немного, а храниться моченые яблочки могут около года.
Продукты
- Яблоки - сколько уйдет
- Вода - 10л
- Мёд - 2 стакана
- Соль - 100г
Как приготовить
- На дно посуды положить яблоки.
- Для приготовления заливки растворить в воде мед, соль и кипятить 30 мин.
- После оставить на 2—3 дня при комнатной температуре, затем перенести в холодное место при температуре 8—12 °С.
- Готовую продукцию хранить в темном месте при температуре 4—8 °С.
О том, как приготовить оригинальные и вкусные рецепты блюд из кабачков на зиму, читайте в материале "Телеграфа".
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