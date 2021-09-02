Сушим, запекаем и вымачиваем: рецепты вкусных и полезных блюд из яблок

Предлагаем приготовить легкие и вкусные блюда из яблок.

Осень – пора невероятного количества овощей и фруктов. Как известно, эти продукты содержат большое количество клетчатки, которая позитивно сказывается на здоровье.

Одними из самых популярных фруктов являются яблоки. О пользе яблок говорят все врачи. Благодаря большому содержанию антиоксидантов, витаминов и минералов — это незаменимый продукт.

Блюда из яблок пользуются популярностью среди хозяек. Если вы еще не знаете, что приготовить из них, не переживайте.

Предлагаем подборку оригинальных рецептов, которые легкие и быстрые в приготовлении.

Пастила из яблок

Вкусным лакомством из яблок станет пастила. Ее легко можно приготовить в домашних условиях. Для приготовления понадобится всего лишь три ингредиента.

Рецепт пастилы из яблок

Продукты

Яблоки — 2,5 кг

Вода — 0,5 стакана

Сахар (по желанию) — 0,5 стакана

Как приготовить:

Яблоки разрезать на 4 части и поместить в кастрюлю из нержавейки с толстым дном. Залить водой, накрыть крышкой и варить 30 минут. После чего слить лишнюю жидкость и превратить яблоки в пюре. По желанию добавить сахар. Противень застелить пищевой плёнкой и сверху распределить яблочное пюре. Поставить в духовку на медленный огонь с открытой дверцей. Сушить пастилу из яблок в течение 10 часов с перерывами. Свернуть пастилу из яблок в рулет, нарезать и посыпать сахарной пудрой.

Яблочный штрудель

Это национальное австрийское блюдо станет изысканным десертом и порадует гостей.

Яблочный штрудель

Продукты

Тесто слоеное бездрожжевое — 250 г

Яблоки — 500 г

Изюм — 50 г

Орехи грецкие — 50 г

Сахар — 4 ст. ложки

Корица — 0,5 ч. ложки

Яйцо куриное — 1 шт.

Масло растительное — для смазывания теста

Как приготовить

Яблоки очистить и нарезать кубиками. Смешать их с сахаром, изюмом, орехами и корицей. Готовое тесто разрезать на 2 части, раскатать. Выложить на тесто начинку, затем скатать рулет. Выложить на подготовленный противень (на пергамент). Смазать желтком и сделать надрезы. Выпекать 40 минут до золотистого цвета. После того, как штрудель остынет, порезать и посыпать сахарной пудрой.

Яблоки, моченные с медом

Такие яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом и очень приятным ароматом. Этот способ заготовки яблок на зиму известен с незапамятных времен, востребован и сейчас. Блюдо простое в исполнении, времени занимает немного, а храниться моченые яблочки могут около года.

Моченые яблоки отличаются превосходным насыщенным вкусом

Продукты

Яблоки - сколько уйдет

Вода - 10л

Мёд - 2 стакана

Соль - 100г

Как приготовить

На дно посуды положить яблоки. Для приготовления заливки растворить в воде мед, соль и кипятить 30 мин. После оставить на 2—3 дня при комнатной температуре, затем перенести в холодное место при температуре 8—12 °С. Готовую продукцию хранить в темном месте при температуре 4—8 °С.

О том, как приготовить оригинальные и вкусные рецепты блюд из кабачков на зиму, читайте в материале "Телеграфа".