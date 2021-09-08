Укр

"Максимально просто": Ольга Сумская поделилась рецептом лазаньи из кабачков без муки

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ольга Сумская Новость обновлена 08 сентября 2021, 14:10
Ольга Сумская

Заслуженная артистка Украины рассказала, что еще можно приготовить из кабачков.

Украинская актриса Ольга Сумская, которая 22 августа отметила свое 55-летие, очень любит готовить и часто балует своего супруга Виталия Борисюка вкусными блюдами. Однако про своих поклонников она тоже не забывает и делится с ними этими рецептами.

На странице Сумской в Инстаграме можно найти множество рецептов простых и очень вкусных блюд. Одним из таких блюд стала лазанья из кабачков, которая готовится без муки.

"Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!" — пишет Ольга Сумская.

Рецепт достаточно прост: берем любой фарш, поджариваем его с луком, добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок (1-2шт), смазываем форму маслом, выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем слой фарша, следующим натертый сыр, снова кабачки, фарш, сверху сыр и помидоры.

Все это запекаем при 180 градусах 30-40 мин до готовности!

Еще больше рецептов вы найдете в материалах "Телеграфа".

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