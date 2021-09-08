"Максимально просто": Ольга Сумская поделилась рецептом лазаньи из кабачков без муки
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 19
Заслуженная артистка Украины рассказала, что еще можно приготовить из кабачков.
Украинская актриса Ольга Сумская, которая 22 августа отметила свое 55-летие, очень любит готовить и часто балует своего супруга Виталия Борисюка вкусными блюдами. Однако про своих поклонников она тоже не забывает и делится с ними этими рецептами.
На странице Сумской в Инстаграме можно найти множество рецептов простых и очень вкусных блюд. Одним из таких блюд стала лазанья из кабачков, которая готовится без муки.
"Делюсь рецептиком фантастической осенней лазаньи из кабачков! Никакой муки!" — пишет Ольга Сумская.
Рецепт достаточно прост: берем любой фарш, поджариваем его с луком, добавляем помидоры, отдельно поджариваем нарезанный тонкими слайсами кабачок (1-2шт), смазываем форму маслом, выкладываем кусочки поджаренного кабачка, затем слой фарша, следующим натертый сыр, снова кабачки, фарш, сверху сыр и помидоры.
Все это запекаем при 180 градусах 30-40 мин до готовности!
Еще больше рецептов вы найдете в материалах "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-