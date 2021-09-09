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Как замариновать белые грибы: отличный рецепт на зиму

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Автор
27
Маринованные белые грибы Новость обновлена 09 сентября 2021, 20:42
Маринованные белые грибы

Такие грибочки получаются очень вкусными и ароматными

Из белых грибов можно приготовить множество интересных блюд. А вот приготовленные маринованные грибочки прекрасно дополнять зимнюю трапезу в качестве закуски или основы для приготовления других яств, главное не попасться на опасные "дары леса".

"Телеграф" делится с вами простым рецептом маринада для белых грибов на зиму, которые украсят любой стол!

Ингредиенты:

  • Белые грибы, сваренные – 1 кг.
  • Вода – 1 л.
  • Соль, сахар – по 1-ой столовой ложке
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Душистый перец – 4-5 горошин
  • Чёрный перец – 8-9 горошин
  • Гвоздика – 3 бутона
  • Уксус (6%) – 70 мл.

Способ приготовления:

  1. Варим мытые боровики в подсоленной воде 20 минут. По окончании варки сливаем воду.
  2. В кастрюле, покрытой эмалью, смешиваем воду, соль, сахар, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздичные бутоны. Даем маринаду закипеть и приправляем уксусом.
  3. Складываем в маринад сваренные боровики, еще раз кипятим 10-15 минут.
  4. Наполняем банки порезанным репчатым луком, затем раскладываем боровики и доливаем кипящий маринадный рассол.
  5. Консервируем банки и отправляем в погреб.

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