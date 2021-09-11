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Легкий завтрак на скорую руку: рецепт воздушных сырников с манкой

Автор
Т. Кармазина
Дата публикации
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Сырники с манкой Новость обновлена 11 сентября 2021, 10:16
Сырники с манкой

Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным

Приготовление пышных сырников с манкой вместо муки всегда выручат даже самого занятого человека. Интересно, что именно сырники возглавили в 2021 году рейтинг самых популярных кулинарных запросов украинцев в поисковике Google.

Сырники с манкой — это отличный вариант быстрого завтрака, приготовления которого не займет много времени, но обязательно понравится всем домочадцам.

Ингредиенты:

  • 300 гр домашнего творога
  • 1 яйцо
  • 6 ст. л. манки
  • 1 ст. л. сахара
  • 50 гр изюма
  • 3 ст. л. растительного масла
  • соль, ванильный сахар

Приготовление:

  1. Перетираем творог с яйцом и 2 ст. л. манки. Оставляем массу на 15-20 минут для набухания манки.
  2. Промываем изюм и подсушиваем.
  3. Добавляем в творожную массу ваниль, щепотку соли, сахар, изюм и замешиваем тесто.
  4. Формируем сырные шарики, прижимаем их немного и обваливаем в манке.
  5. Жарим на среднем огне на растительном масле.

Подаем сырники с манкой с фруктами, сметаной, вареньем. Приятного аппетита!

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом нежных сырников в духовке без муки и масла.

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