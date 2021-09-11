Легкий завтрак на скорую руку: рецепт воздушных сырников с манкой
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Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным
Приготовление пышных сырников с манкой вместо муки всегда выручат даже самого занятого человека. Интересно, что именно сырники возглавили в 2021 году рейтинг самых популярных кулинарных запросов украинцев в поисковике Google.
Сырники с манкой — это отличный вариант быстрого завтрака, приготовления которого не займет много времени, но обязательно понравится всем домочадцам.
Ингредиенты:
- 300 гр домашнего творога
- 1 яйцо
- 6 ст. л. манки
- 1 ст. л. сахара
- 50 гр изюма
- 3 ст. л. растительного масла
- соль, ванильный сахар
Приготовление:
- Перетираем творог с яйцом и 2 ст. л. манки. Оставляем массу на 15-20 минут для набухания манки.
- Промываем изюм и подсушиваем.
- Добавляем в творожную массу ваниль, щепотку соли, сахар, изюм и замешиваем тесто.
- Формируем сырные шарики, прижимаем их немного и обваливаем в манке.
- Жарим на среднем огне на растительном масле.
Подаем сырники с манкой с фруктами, сметаной, вареньем. Приятного аппетита!
Ранее украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом нежных сырников в духовке без муки и масла.
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