Легкий завтрак на скорую руку: рецепт воздушных сырников с манкой

Завтрак должен быть вкусным, сытным и полезным

Приготовление пышных сырников с манкой вместо муки всегда выручат даже самого занятого человека. Интересно, что именно сырники возглавили в 2021 году рейтинг самых популярных кулинарных запросов украинцев в поисковике Google.

Сырники с манкой — это отличный вариант быстрого завтрака, приготовления которого не займет много времени, но обязательно понравится всем домочадцам.

Ингредиенты:

300 гр домашнего творога

1 яйцо

6 ст. л. манки

1 ст. л. сахара

50 гр изюма

3 ст. л. растительного масла

соль, ванильный сахар

Приготовление:

Перетираем творог с яйцом и 2 ст. л. манки. Оставляем массу на 15-20 минут для набухания манки. Промываем изюм и подсушиваем. Добавляем в творожную массу ваниль, щепотку соли, сахар, изюм и замешиваем тесто. Формируем сырные шарики, прижимаем их немного и обваливаем в манке. Жарим на среднем огне на растительном масле.

Подаем сырники с манкой с фруктами, сметаной, вареньем. Приятного аппетита!

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом нежных сырников в духовке без муки и масла.