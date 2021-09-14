Судья "МастерШефа" поделился секретами приготовления идеальных сырников
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Сырники прекрасно насыщают, поэтому отлично подойдут для завтрака.
Один из любимых десертов украинцев — творожные сырники. Рецепт приготовления этого блюда в каждой семье свой. Оно очень полезное и при этом вкусное, поэтому его так любят и взрослые и дети. Не зря сырники — самое популярное блюдо среди пользователей из Украины, судя по запросам в Google.
Сегодня "Телеграф" поделится с вами рецептом сырников от судьи проекта "МастерШеф" Владимира Ярославского.
По словам кулинара, для того чтобы сырники получились идеальными, необходим сухой творог. Если ваш немного влажноват — необходимо его тщательно отжать. Еще один секрет для идеальных сырников — это не замешивать тесто слишком долго.
Ингредиенты для сырников:
- 300 г творога (отжать)
- 1 желток
- 25 г сахара
- 25 г муки (большая ложка с горкой). Столько же муки используем на подпыл
- Ваниль по вкусу
Пошаговый рецепт сырников:
- Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
- Выложить на доску или стол, посыпанный мукой.
- Сформировать "колбасу" нарезать ножом на "шайбы", из них сформировать шарики. Далее при помощи тупой части ножа сформировать сырники.
- Обжарить с двух сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или дожарить еще по одному разу со всех сторон уже под крышкой.
- Подавать со сметаной, вареньем или сгущенкой.
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