Укр

Судья "МастерШефа" поделился секретами приготовления идеальных сырников

Автор
Ольга Броскова
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Рецепт сырников
Рецепт сырников

Сырники прекрасно насыщают, поэтому отлично подойдут для завтрака.

Один из любимых десертов украинцев — творожные сырники. Рецепт приготовления этого блюда в каждой семье свой. Оно очень полезное и при этом вкусное, поэтому его так любят и взрослые и дети. Не зря сырники — самое популярное блюдо среди пользователей из Украины, судя по запросам в Google.

Сегодня "Телеграф" поделится с вами рецептом сырников от судьи проекта "МастерШеф" Владимира Ярославского.

По словам кулинара, для того чтобы сырники получились идеальными, необходим сухой творог. Если ваш немного влажноват — необходимо его тщательно отжать. Еще один секрет для идеальных сырников — это не замешивать тесто слишком долго.

Ингредиенты для сырников:

Самые вкусные сырники от Владимира Ярославского
Самые вкусные сырники от Владимира Ярославского
  • 300 г творога (отжать)
  • 1 желток
  • 25 г сахара
  • 25 г муки (большая ложка с горкой). Столько же муки используем на подпыл
  • Ваниль по вкусу

Пошаговый рецепт сырников:

  1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку, еще раз перемешать.
  2. Выложить на доску или стол, посыпанный мукой.
  3. Сформировать "колбасу" нарезать ножом на "шайбы", из них сформировать шарики. Далее при помощи тупой части ножа сформировать сырники.
  4. Обжарить с двух сторон до румяной корочки, затем запечь в духовке. Или дожарить еще по одному разу со всех сторон уже под крышкой.
  5. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенкой.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт невероятно вкусного пирога из слив от шеф-повара Евгения Клопотенко.

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