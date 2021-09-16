Салат, оладьи, суп и пирожки: что можно приготовить из тыквы

Блюда из тыквы всегда вкусные и полезные для здоровья.

Тыква — один из самых популярных осенних овощей, из которого можно приготовить все что угодно, от супов до десертов. Отметим, что в тыкве содержатся практически все микроэлементы и витамины, необходимые организму, поэтому блюда из нее не только вкусные, но и полезные.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими аппетитными рецептами, которые можно приготовить из этого "сказочного" овоща.

Тыква по-швейцарски в мультиварке

Тыква по-швейцарски в мультиварке

Ингредиенты:

Куски тыквы толщиной 1,5 см — 4 шт.

Молотая сладкая паприка — 0,5 ст. л.

Мука — 75 г

Молотый чили — 0,25 ч. л.

Молотый черный перец — 0,25 ч. л.

Молотый белый перец — щепотка

Молотый кориандр — щепотка

Растительное масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

В миске смешать муку со всеми специями и солью. Положить куски тыквы и тщательно перемешать. Дать постоять 10 мин. Разогреть в мультиварке масло и в режиме "Жарка" обжарить тыквенные стейки, по 3 мин. с каждой стороны.

Тыква по-швейцарски готова.

Cуп-пюре из тыквы классический

Cуп-пюре из тыквы классический

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 500 г

сливочное масло – 30 г

мука – 20 г

питьевая вода – 350 мл

молоко – 150 мл

сливки 10% жирности – 100 мл

петрушка – 1 веточка

соль – на кончике ножа

Приготовление:

Подготовьте мякоть тыквы для варки супа-пюре. Вымойте ее и нарежьте маленькими кубиками. Небольшую кастрюлю с толстым дном поставьте на огонь. Добавьте масло и растопите. Положите мякоть тыквы в кастрюлю и жарьте, помешивая, на среднем огне 10 минут. Следите, чтобы она не пригорела. Кубики тыквы должны лишь слегка подрумяниться и стать мягковатыми.

Посыпьте тыкву мукой и жарьте, помешивая, в течение 2 минут. Влейте горячую воду и горячее молоко. Доведите до кипения на сильном огне. Помешивая, варите 10 минут. В суп добавьте сливки. Посолите по вкусу. Варите 3 минуты после повторного закипания. Снимите с огня и измельчите погружным блендером. Посолите и перемешайте.

Петрушку вымойте и обсушите. Оборвите с веточек листочки и мелко их нарежьте. Суп-пюре из тыквы разлейте по порционным тарелкам, посыпьте петрушкой и подайте на стол.

Винегрет с тыквой

Винегрет с тыквой

Ингредиенты:

400 г отварного картофеля

200 г отварной моркови

200 г отварной свеклы

160 г мякоти тыквы

100 г соленых или маринованных грибов

50 г красного лука

100 г замороженного зеленого горошка

10 г зерновой горчицы

100 г квашеной капусты

сахар, соль

Для заправки:

40 мл нерафинированного растительного масла

40 г дижонской горчицы

10 мл красного винного уксуса

10 г меда

5 г сахара

Приготовление:

Отварные овощи очистите и нарежьте крупными ломтиками. Грибы тоже крупно нарежьте. Лук измельчите. Тыкву нарежьте такими же ломтиками, как остальные овощи, и обжарьте на растительном масле до мягкости.

Вскипятите 500 мл воды, добавив 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Добавьте горошек и варите после повторного закипания 5 мин. Затем откиньте его в холодную воду, чтобы сохранить цвет.

Приготовьте заправку: смешайте все ингредиенты и 3 г соли до состояния эмульсии.

Соедините в салатнике горошек и мелко нарезанный красный лук, заправьте и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте и подавайте.

Оладьи из тыквы

Оладьи из тыквы

Ингредиенты:

мякоть тыквы – 400 г

яйца – 2 шт.

мука – 5 ст. л.

соль – на кончике ножа

ванильный сахар – 1 ч. л.

молотый мускатный орех – 1/3 ч. л.

растительное масло для жарки – по вкусу

Приготовление:

Приготовьте тесто для быстрых оладий. Мякоть тыквы вымойте и натрите на крупной или средней терке. Оставьте на 10 минут, затем осторожно отожмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Тертую тыкву переложите в большую миску. Яйца слегка взбейте венчиком. Добавьте к тертой тыкве в миску. Всыпьте муку, соль, ванильный сахар и щепотку мускатного ореха. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

В большой сковороде нагрейте небольшое количество масла. Получившееся тесто для оладий выкладывайте порциями ложкой и жарьте на среднем огне до подрумянивания.

Переверните оладьи и обжарьте с другой стороны. Готовые выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Таким же образом приготовьте оладьи из оставшегося тыквенного теста.

Пшенная каша с тыквой в мультиварке

Пшенная каша с тыквой в мультиварке

Ингредиенты:

Пшено — 1 стакан

Тыква — 0,5 кг

Молоко — 3 стакана

Сливочное масло — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Пшено промыть в нескольких водах. Тыкву очистить от кожуры и семечек и нарезать небольшими кубиками. Включить режим "Мультиповар", установить температуру 160°С, вскипятить молоко, добавить тыкву, посолить и готовить 5 мин.

Всыпать пшено, перемешать, закрыть крышку и готовить 15 мин. при температуре 110°С.

Добавить сливочное масло и продолжать готовить пшенную кашу еще 30 мин. В том же температурном режиме.

Пшенная каша с тыквой в мультиварке готова. Перед подачей на стол в нее можно добавить мед или сахар.

Запеканка из тыквы с творогом

Запеканка из тыквы с творогом

Ингредиенты:

50 мл молока жирностью 2,5%

130 г манной крупы

1 кг тыквы

60 г сливочного масла + еще немного для смазывания формы

500 г творога

4 яйца

100 г сахара

1 щепотка молотого тмина

1 ст. л. панировочных сухарей

соль – по вкусу

Приготовление:

Приготовление запеканки из тыквы с творогом начните с варки манной каши. Для этого влейте в кастрюлю молоко и доведите до кипения. Затем, помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу. Готовьте 5 минут. Кастрюлю с получившейся манной кашей закройте крышкой и оставьте на выключенной плите до использования. Масса должна загустеть. Духовку нагрейте до 180 °С.

Подготовьте тыкву для запеканки. Вымойте и разрежьте пополам. Удалите семена. Мякоть очистите и затем нарежьте небольшими кусочками.

В большой сковороде распустите сливочное масло. Положите тыкву и жарьте, помешивая, в течение 7 минут. Снимите с огня, переложите в глубокую миску и дайте остыть. К остывшим ломтикам тыквы добавьте приготовленную ранее теплую манную кашу, творог, 3 яйца, сахар, соль и молотый тмин. Тщательно перемешайте массу лопаточкой.

Подготовьте форму для запеканки. Для этого смажьте ее небольшим количеством сливочного масла и присыпьте панировочными сухарями. Лишнее стряхните.

Массу из тыквы и творога переложите в подготовленную форму. Разровняйте. Оставшееся яйцо взбейте венчиком и затем с помощью кисточки смажьте поверхность, чтобы запеканка в процессе приготовления приобрела аппетитную корочку.

Форму с тыквенно-творожной массой поместите на противень или решетку. Запекайте в течение 30 минут. Дайте запеканке немного остыть и затем нарежьте порционными кусками. На стол можно подать со сметаной или сгущенным молоком.

Пирожки с тыквой

Пирожки с тыквой

Ингредиенты:

томатная паста – 2 ч. л.

соль, перец

тертый сыр чеддер – 100 г

растительное масло – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

обжаренные тыквенные семечки – 4 ст. л.

тыква – 500 г

готовое слоеное тесто – 800 г

большая луковица – 1 шт.

Приготовление:

Тыкву очистить от кожуры и сердцевины. Мякоть вымыть, обсушить и нарезать очень маленькими кубиками. Лук очистить и измельчить.

В сотейнике разогреть растительное масло и обжарить лук, 5 мин. Положить тыкву, готовить 10 мин. Добавить томатную пасту, 150 мл воды, соль и перец. Перемешать, довести до кипения, уменьшить огонь и готовить без крышки 10 мин. Дать остыть, затем добавить тертый сыр.

На присыпанной мукой рабочей поверхности раскатать тесто в тонкий пласт. Слоеное тесто раскатывают только в одном направлении. Нарезать тесто ромбами длиной 15 см и шириной 10 см. Смазать их по всей поверхности слегка взбитым яйцом.

Положить на каждый ромб по 1 ст. л. начинки, сложить вдвое так, чтобы получился треугольник. С силой прижать руками края. Выложить пирожки на смазанный маслом противень, смазать их яйцом и посыпать тыквенными семечками. Поставить в холодильник на 30 мин. Затем переставить в разогретую до 200 °С духовку на 20 мин.

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