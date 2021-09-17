Укр

"Надо обязательно попробовать": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить сырники в духовке

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Рецепт сырников Новость обновлена 17 сентября 2021, 09:38
Рецепт сырников

Кокосовые сырники – просто идеальный вариант для завтрака.

Любите сырники, но "стандартный" рецепт уже надоел? Мы знаем, что Вам нужно.

Известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом кокосовых сырников, которые нужно готовить в духовке.

Ингредиенты⁣⁣:

  • Куриное яйцо — 2 шт.⁣⁣⠀
  • Творог 5-9% — 500 г⁣⁣⠀
  • Сахар или сахарозаменитель — 20 г⁣⁣⠀
  • Манная крупа — 50 г⁣⁣⠀
  • Кокосовая стружка — 60 г⁣⁣⠀
  • Оливковое масло — 5 мл⁣⁣⠀

⁣Приготовление:⁣⁣⠀

⁣⁣Установите духовку на температуру 160–180 градусов, подготовьте необходимое оборудование, вам понадобится миксер и ложка для мороженного.⁣⁣⠀

⁣⁣Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера до состояния плотной пены. Если вы любите послаще, просто увеличьте кол-во сахара до 50–100 грамм.⁣⁣ ⁣⁣Добавьте творог, продолжайте взбивать миксером, добавьте пару капель растительного масла.⁣⁣ Всыпьте манную крупу и кокосовую стружку — продолжайте взбивать.⁣⁣⠀

Используя ложку выложите на противень (покрытый бумагой для выпекания) одинаковые сырники.⁣⁣⠀

⁣⁣Выпекайте около 30 минут.⁣⁣ В режиме конвекции на 180 градусов немного подгорает, лучше ставьте 160, а после выключения — дайте им постоять еще минут 10.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.

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