"Надо обязательно попробовать": диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить сырники в духовке
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Кокосовые сырники – просто идеальный вариант для завтрака.
Любите сырники, но "стандартный" рецепт уже надоел? Мы знаем, что Вам нужно.
Известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм поделилась рецептом кокосовых сырников, которые нужно готовить в духовке.
Ингредиенты:
- Куриное яйцо — 2 шт.⠀
- Творог 5-9% — 500 г⠀
- Сахар или сахарозаменитель — 20 г⠀
- Манная крупа — 50 г⠀
- Кокосовая стружка — 60 г⠀
- Оливковое масло — 5 мл⠀
Приготовление:⠀
Установите духовку на температуру 160–180 градусов, подготовьте необходимое оборудование, вам понадобится миксер и ложка для мороженного.⠀
Взбейте яйца с сахаром с помощью миксера до состояния плотной пены. Если вы любите послаще, просто увеличьте кол-во сахара до 50–100 грамм. Добавьте творог, продолжайте взбивать миксером, добавьте пару капель растительного масла. Всыпьте манную крупу и кокосовую стружку — продолжайте взбивать.⠀
Используя ложку выложите на противень (покрытый бумагой для выпекания) одинаковые сырники.⠀
Выпекайте около 30 минут. В режиме конвекции на 180 градусов немного подгорает, лучше ставьте 160, а после выключения — дайте им постоять еще минут 10.
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как приготовить вкусные и полезные блинчики, которые не навредят фигуре.
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