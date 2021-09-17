Что приготовить на выходных: рецепт вкусных голубцов с картофелем

Очень древнее блюдо, до сих пор популярное на кухнях многих украинок

Голубцы — блюдо непростое, хотя и очень вкусное. Кроме того, существуют различные виды голубцов, и готовятся они совершенно по-разному. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом голубцов с савойской капусты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, как приготовить обычные голубцы с картофелем.

Ингредиенты:

1 головка капусты

800 гр картофеля

2 ст. л. манной крупы

2 яйца

1 ст. л. уксуса

овощной бульон

соль, перец

Приготовление:

Вырезаем из капусты кочерыжку, аккуратно разбираем ее на листья. Кипятим в большой кастрюле подсоленную воду, добавляем уксус и отвариваем капусту в течение 5 мин. Картофель терем на терке или в комбайне. Добавляем манку и яйца, солим, перчим и тщательно перемешиваем. Подготавливаем листья, срезав утолщения у основания. Выкладываем начинку в лист и аккуратно заворачиваем. Оставшиеся листья стелим на дно кастрюли. Выкладываем голубцы, вливаем полстакана овощного бульона. Ставим на час в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать со сметаной. Приятного аппетита!

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