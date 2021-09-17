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Что приготовить на выходных: рецепт вкусных голубцов с картофелем

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Голубцы с картошкой Новость обновлена 17 сентября 2021, 18:53
Голубцы с картошкой

Очень древнее блюдо, до сих пор популярное на кухнях многих украинок

Голубцы — блюдо непростое, хотя и очень вкусное. Кроме того, существуют различные виды голубцов, и готовятся они совершенно по-разному. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом голубцов с савойской капусты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, как приготовить обычные голубцы с картофелем.

Ингредиенты:

  • 1 головка капусты
  • 800 гр картофеля
  • 2 ст. л. манной крупы
  • 2 яйца
  • 1 ст. л. уксуса
  • овощной бульон
  • соль, перец

Приготовление:

  1. Вырезаем из капусты кочерыжку, аккуратно разбираем ее на листья. Кипятим в большой кастрюле подсоленную воду, добавляем уксус и отвариваем капусту в течение 5 мин.
  2. Картофель терем на терке или в комбайне.
  3. Добавляем манку и яйца, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
  4. Подготавливаем листья, срезав утолщения у основания. Выкладываем начинку в лист и аккуратно заворачиваем.
  5. Оставшиеся листья стелим на дно кастрюли. Выкладываем голубцы, вливаем полстакана овощного бульона.
  6. Ставим на час в разогретую до 180 градусов духовку.

Подавать со сметаной. Приятного аппетита!

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как замариновать капусту со свеклой.

Теги:
#Рецепты #Голубцы
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