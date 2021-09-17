Что приготовить на выходных: рецепт вкусных голубцов с картофелем
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Очень древнее блюдо, до сих пор популярное на кухнях многих украинок
Голубцы — блюдо непростое, хотя и очень вкусное. Кроме того, существуют различные виды голубцов, и готовятся они совершенно по-разному. Ранее украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом голубцов с савойской капусты.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, как приготовить обычные голубцы с картофелем.
Ингредиенты:
- 1 головка капусты
- 800 гр картофеля
- 2 ст. л. манной крупы
- 2 яйца
- 1 ст. л. уксуса
- овощной бульон
- соль, перец
Приготовление:
- Вырезаем из капусты кочерыжку, аккуратно разбираем ее на листья. Кипятим в большой кастрюле подсоленную воду, добавляем уксус и отвариваем капусту в течение 5 мин.
- Картофель терем на терке или в комбайне.
- Добавляем манку и яйца, солим, перчим и тщательно перемешиваем.
- Подготавливаем листья, срезав утолщения у основания. Выкладываем начинку в лист и аккуратно заворачиваем.
- Оставшиеся листья стелим на дно кастрюли. Выкладываем голубцы, вливаем полстакана овощного бульона.
- Ставим на час в разогретую до 180 градусов духовку.
Подавать со сметаной. Приятного аппетита!
Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как замариновать капусту со свеклой.
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