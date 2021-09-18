С "секретным" ингредиентом: рецепт ароматной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко за 30 минут
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Благодаря соку апельсина шарлотка получается с приятной цитрусовой кислинкой.
Яблочная шарлотка — настоящий топ-пирог осени. Эта нежная, ароматная выпечка станет великолепным десертом к чаю. К тому же, все ингредиенты для этого пирога доступны и просты, а сам он готовится очень быстро.
Ранее мы публиковали классический рецепт яблочной шарлотки. Теперь же известный кулинар Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале поделился своим рецептом шарлотки с яблоками, в которой есть "секретный ингредиент" — апельсиновый сок.
Яблочная шарлотка от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 2-3 яблока
- 2 ст. л. апельсинового сока
- 5 яиц
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 20 г сливочного масла (для смазывания формы)
- 10 г ванильного сахара
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Взбейте в большой миске 5 яиц.
- Добавьте сахар, ванильный сахар и соль.
- Мелко нарежьте яблоки. Сбрызните их 2-мя столовыми ложками сока апельсина. Посыпьте ванильным сахаром.
- Тщательно взбейте яичную смесь до появления белой пены. Она должна увеличиться в 3 раза.
- Введите в смесь муку и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Форму смажьте маслом и присыпьте мукой.
- Влейте тесто. Сверху выложите яблоки.
- Выпекайте 30 минут при 180 градусах.
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