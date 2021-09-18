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С "секретным" ингредиентом: рецепт ароматной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко за 30 минут

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Шарлотка с яблоками Новость обновлена 18 сентября 2021, 16:46
Шарлотка с яблоками

Благодаря соку апельсина шарлотка получается с приятной цитрусовой кислинкой.

Яблочная шарлотка — настоящий топ-пирог осени. Эта нежная, ароматная выпечка станет великолепным десертом к чаю. К тому же, все ингредиенты для этого пирога доступны и просты, а сам он готовится очень быстро.

Ранее мы публиковали классический рецепт яблочной шарлотки. Теперь же известный кулинар Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале поделился своим рецептом шарлотки с яблоками, в которой есть "секретный ингредиент" — апельсиновый сок.

Яблочная шарлотка от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 2-3 яблока
  • 2 ст. л. апельсинового сока
  • 5 яиц
  • 200 г сахара
  • 200 г муки
  • 20 г сливочного масла (для смазывания формы)
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Взбейте в большой миске 5 яиц.
  2. Добавьте сахар, ванильный сахар и соль.
  3. Мелко нарежьте яблоки. Сбрызните их 2-мя столовыми ложками сока апельсина. Посыпьте ванильным сахаром.
  4. Тщательно взбейте яичную смесь до появления белой пены. Она должна увеличиться в 3 раза.
  5. Введите в смесь муку и аккуратно перемешайте лопаткой.
  6. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой.
  7. Влейте тесто. Сверху выложите яблоки.
  8. Выпекайте 30 минут при 180 градусах.

Также рекомендуем приготовить Цветаевский яблочный пирог.

Теги:
#Пирог #Шарлотка #Яблочная шарлотка #Шарлотка с яблоками
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