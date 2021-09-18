С "секретным" ингредиентом: рецепт ароматной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко за 30 минут

Благодаря соку апельсина шарлотка получается с приятной цитрусовой кислинкой.

Яблочная шарлотка — настоящий топ-пирог осени. Эта нежная, ароматная выпечка станет великолепным десертом к чаю. К тому же, все ингредиенты для этого пирога доступны и просты, а сам он готовится очень быстро.

Ранее мы публиковали классический рецепт яблочной шарлотки. Теперь же известный кулинар Евгений Клопотенко на своем ютуб-канале поделился своим рецептом шарлотки с яблоками, в которой есть "секретный ингредиент" — апельсиновый сок.

Яблочная шарлотка от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

2-3 яблока

2 ст. л. апельсинового сока

5 яиц

200 г сахара

200 г муки

20 г сливочного масла (для смазывания формы)

10 г ванильного сахара

1 щепотка соли

Способ приготовления:

Взбейте в большой миске 5 яиц. Добавьте сахар, ванильный сахар и соль. Мелко нарежьте яблоки. Сбрызните их 2-мя столовыми ложками сока апельсина. Посыпьте ванильным сахаром. Тщательно взбейте яичную смесь до появления белой пены. Она должна увеличиться в 3 раза. Введите в смесь муку и аккуратно перемешайте лопаткой. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Влейте тесто. Сверху выложите яблоки. Выпекайте 30 минут при 180 градусах.

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