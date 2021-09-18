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Простые рецепты ужина на скорую руку: ТОП-3

Автор
Татьяна Кармазина
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Простые и быстрые рецепты на ужин
Простые и быстрые рецепты на ужин

Рецептами на скорую руку можно удовлетворить вкусовые предпочтения самых изысканных гурманов

Чтобы долго не думать над тем, что приготовить на ужин из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике, стоит воспользоваться подборкой рецептов, приведенной ниже. В ней представлены безумно вкусные блюда, приготовление которых занимает минимум времени и дает максимум удовольствия.

Паста с фасолью и томатным соусом

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3-4 зубчика чеснока
  • оливковое масло
  • 150 г консервированной фасоли
  • 1 л бульона или воды
  • 200 г томатов в собственном соку
  • 200 г пасты

Приготовление:

  1. Нарезать морковь, лук и чеснок мелкими кубиками, а затем обжарить на оливковом масле.
  2. Добавить фасоль, обжарить минуты 2.
  3. Затем добавить помидоры, перемешать и влить бульон. Всыпать пасту и сварить до состояния "аль денте".
  4. Подать с натертым сыром и базиликом по желанию.

Суп-бульон с грудинкой и пекинской капустой

Ингредиенты:

  • 200 г грудинки
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 3 средние картофелины
  • 1 кочан пекинской капусты
  • 1-1,5 л бульона
  • 30 г горошку

Приготовление:

  1. Грудинку нарезать крупными кубиками, лук и чеснок мелко нарубить.
  2. Обжарить грудинку в кастрюле на растительном масле в течение 5 минут. Добавить чеснок и лук и жарить еще минуты 3-4.
  3. Нарезать картофель кубиками, добавить в кастрюлю, обжарить минут 6-8. Когда он станет мягким, добавить бульон.
  4. Нарезать пекинскую капусту полосками.
  5. Когда картофель будет полностью готов, добавить капусту и горошек, поварить пару минут и снять с огня.

Салат из свеклы с фасолью и яблоком

Ингредиенты:

  • 180 г фасоли
  • 1-2 ст. л. винного или бальзамического уксуса
  • 2-3 свеклы
  • 1-2 яблока
  • соль, перец и оливковое масло по вкусу

Приготовление:

  1. Сварить фасоль и свеклу, которую потом нужно очистить и нарезать кубиками.
  2. Яблоки очистить от кожуры и от семенной коробочки. Нарезать кубиками.
  3. Соединить свеклу, яблоки, фасоль.
  4. Заправить оливковым маслом и уксусом, посолить и поперчить по вкусу.

Также на ужин можно без лишних хлопот приготовить вкусные голубцы с картофелем.

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