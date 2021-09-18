Простые рецепты ужина на скорую руку: ТОП-3
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Рецептами на скорую руку можно удовлетворить вкусовые предпочтения самых изысканных гурманов
Чтобы долго не думать над тем, что приготовить на ужин из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике, стоит воспользоваться подборкой рецептов, приведенной ниже. В ней представлены безумно вкусные блюда, приготовление которых занимает минимум времени и дает максимум удовольствия.
Паста с фасолью и томатным соусом
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 3-4 зубчика чеснока
- оливковое масло
- 150 г консервированной фасоли
- 1 л бульона или воды
- 200 г томатов в собственном соку
- 200 г пасты
Приготовление:
- Нарезать морковь, лук и чеснок мелкими кубиками, а затем обжарить на оливковом масле.
- Добавить фасоль, обжарить минуты 2.
- Затем добавить помидоры, перемешать и влить бульон. Всыпать пасту и сварить до состояния "аль денте".
- Подать с натертым сыром и базиликом по желанию.
Суп-бульон с грудинкой и пекинской капустой
Ингредиенты:
- 200 г грудинки
- 1 луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- 3 средние картофелины
- 1 кочан пекинской капусты
- 1-1,5 л бульона
- 30 г горошку
Приготовление:
- Грудинку нарезать крупными кубиками, лук и чеснок мелко нарубить.
- Обжарить грудинку в кастрюле на растительном масле в течение 5 минут. Добавить чеснок и лук и жарить еще минуты 3-4.
- Нарезать картофель кубиками, добавить в кастрюлю, обжарить минут 6-8. Когда он станет мягким, добавить бульон.
- Нарезать пекинскую капусту полосками.
- Когда картофель будет полностью готов, добавить капусту и горошек, поварить пару минут и снять с огня.
Салат из свеклы с фасолью и яблоком
Ингредиенты:
- 180 г фасоли
- 1-2 ст. л. винного или бальзамического уксуса
- 2-3 свеклы
- 1-2 яблока
- соль, перец и оливковое масло по вкусу
Приготовление:
- Сварить фасоль и свеклу, которую потом нужно очистить и нарезать кубиками.
- Яблоки очистить от кожуры и от семенной коробочки. Нарезать кубиками.
- Соединить свеклу, яблоки, фасоль.
- Заправить оливковым маслом и уксусом, посолить и поперчить по вкусу.
Также на ужин можно без лишних хлопот приготовить вкусные голубцы с картофелем.
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