Простые рецепты ужина на скорую руку: ТОП-3

Рецептами на скорую руку можно удовлетворить вкусовые предпочтения самых изысканных гурманов

Чтобы долго не думать над тем, что приготовить на ужин из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике, стоит воспользоваться подборкой рецептов, приведенной ниже. В ней представлены безумно вкусные блюда, приготовление которых занимает минимум времени и дает максимум удовольствия.

Паста с фасолью и томатным соусом

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

3-4 зубчика чеснока

оливковое масло

150 г консервированной фасоли

1 л бульона или воды

200 г томатов в собственном соку

200 г пасты

Приготовление:

Нарезать морковь, лук и чеснок мелкими кубиками, а затем обжарить на оливковом масле. Добавить фасоль, обжарить минуты 2. Затем добавить помидоры, перемешать и влить бульон. Всыпать пасту и сварить до состояния "аль денте". Подать с натертым сыром и базиликом по желанию.

Суп-бульон с грудинкой и пекинской капустой

Ингредиенты:

200 г грудинки

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

3 средние картофелины

1 кочан пекинской капусты

1-1,5 л бульона

30 г горошку

Приготовление:

Грудинку нарезать крупными кубиками, лук и чеснок мелко нарубить. Обжарить грудинку в кастрюле на растительном масле в течение 5 минут. Добавить чеснок и лук и жарить еще минуты 3-4. Нарезать картофель кубиками, добавить в кастрюлю, обжарить минут 6-8. Когда он станет мягким, добавить бульон. Нарезать пекинскую капусту полосками. Когда картофель будет полностью готов, добавить капусту и горошек, поварить пару минут и снять с огня.

Салат из свеклы с фасолью и яблоком

Ингредиенты:

180 г фасоли

1-2 ст. л. винного или бальзамического уксуса

2-3 свеклы

1-2 яблока

соль, перец и оливковое масло по вкусу

Приготовление:

Сварить фасоль и свеклу, которую потом нужно очистить и нарезать кубиками. Яблоки очистить от кожуры и от семенной коробочки. Нарезать кубиками. Соединить свеклу, яблоки, фасоль. Заправить оливковым маслом и уксусом, посолить и поперчить по вкусу.

Также на ужин можно без лишних хлопот приготовить вкусные голубцы с картофелем.