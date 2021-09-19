Божественный обед: запеканка с брокколи и курицей
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 18
Брокколи в духовке под сыром прекрасное полезной блюдо для всей семьи
Ароматный и вкусный пирог с брокколи и курицей станет отличным атрибутом вашего стола. Вы можете наслаждаться им как основным блюдом, или дополнением к куриному бульону.
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 гр муки
- 0,50 ст. л. разрыхлителя
- 75 гр сливочного масла
- 100 мл сливок 15%
Для начинки:
- 200 гр брокколи
- 300 гр вареного куриного филе (1 грудинка)
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 1 небольшой лук
Для заливки:
- 3 шт яиц
- 100 гр твердого сыра
- 100 мл сливок 11%
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Смешайте просеянную муку с разрыхлителем к тесту и добавьте к ним слегка растопленное сливочное масло.
- Перетрите их до образования однородной структуры — крошки.
- Добавьте сливки и замесите тесто. Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1,5 часа.
- Нарежьте вареную курицу на небольшие куски, лук измельчите.
- Брокколи разберите на мелкие соцветия и варите в подсоленной воде в течение 5-7 минут.
- Разогрейте сковородку и добавьте подсолнечного масла. Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте куриное филе и жарьте до 7 минут, перемешивая. Потом добавьте брокколи.
- Чтобы приготовить заливку, взбейте яйца со сливками и специями до однородной структуры с помощью кухонного венчика.
- Добавьте туда сыр и перемешайте.
- Раскатайте тесто, но не очень тонко.
- Форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто, сделав бортики.
- Высыпьте начинку из брокколи и курицей и залейте смесью из яиц.
- Выпекайте пирог в течение 40 минут при температуре 180 градусов.
Ранее "Телеграф" делился простым рецептом запеканки из творога с яблоками.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-