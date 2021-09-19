Укр

Божественный обед: запеканка с брокколи и курицей

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
18
Рецепт запеканки с брокколи и курицей Новость обновлена 19 сентября 2021, 13:21
Рецепт запеканки с брокколи и курицей

Брокколи в духовке под сыром прекрасное полезной блюдо для всей семьи

Ароматный и вкусный пирог с брокколи и курицей станет отличным атрибутом вашего стола. Вы можете наслаждаться им как основным блюдом, или дополнением к куриному бульону.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 гр муки
  • 0,50 ст. л. разрыхлителя
  • 75 гр сливочного масла
  • 100 мл сливок 15%

Для начинки:

  • 200 гр брокколи
  • 300 гр вареного куриного филе (1 грудинка)
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 небольшой лук

Для заливки:

  • 3 шт яиц
  • 100 гр твердого сыра
  • 100 мл сливок 11%
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте просеянную муку с разрыхлителем к тесту и добавьте к ним слегка растопленное сливочное масло.
  2. Перетрите их до образования однородной структуры — крошки.
  3. Добавьте сливки и замесите тесто. Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1,5 часа.
  4. Нарежьте вареную курицу на небольшие куски, лук измельчите.
  5. Брокколи разберите на мелкие соцветия и варите в подсоленной воде в течение 5-7 минут.
  6. Разогрейте сковородку и добавьте подсолнечного масла. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  7. Добавьте куриное филе и жарьте до 7 минут, перемешивая. Потом добавьте брокколи.
  8. Чтобы приготовить заливку, взбейте яйца со сливками и специями до однородной структуры с помощью кухонного венчика.
  9. Добавьте туда сыр и перемешайте.
  10. Раскатайте тесто, но не очень тонко.
  11. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто, сделав бортики.
  12. Высыпьте начинку из брокколи и курицей и залейте смесью из яиц.
  13. Выпекайте пирог в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом запеканки из творога с яблоками.

Теги:
#Рецепты #Запеканки
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Интервью
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Категория
В Киеве представители ЛГБТ вышли на марш
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
Категория
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Дата публикации
Категория
Выборы в России
Главари "ДНР"-"ЛНР" показательно унизили "республиканские" паспорта