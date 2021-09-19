Божественный обед: запеканка с брокколи и курицей

Брокколи в духовке под сыром прекрасное полезной блюдо для всей семьи

Ароматный и вкусный пирог с брокколи и курицей станет отличным атрибутом вашего стола. Вы можете наслаждаться им как основным блюдом, или дополнением к куриному бульону.

Ингредиенты:

Для теста:

250 гр муки

0,50 ст. л. разрыхлителя

75 гр сливочного масла

100 мл сливок 15%

Для начинки:

200 гр брокколи

300 гр вареного куриного филе (1 грудинка)

2 ст. л. подсолнечного масла

1 небольшой лук

Для заливки:

3 шт яиц

100 гр твердого сыра

100 мл сливок 11%

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Смешайте просеянную муку с разрыхлителем к тесту и добавьте к ним слегка растопленное сливочное масло. Перетрите их до образования однородной структуры — крошки. Добавьте сливки и замесите тесто. Накройте его пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 1,5 часа. Нарежьте вареную курицу на небольшие куски, лук измельчите. Брокколи разберите на мелкие соцветия и варите в подсоленной воде в течение 5-7 минут. Разогрейте сковородку и добавьте подсолнечного масла. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте куриное филе и жарьте до 7 минут, перемешивая. Потом добавьте брокколи. Чтобы приготовить заливку, взбейте яйца со сливками и специями до однородной структуры с помощью кухонного венчика. Добавьте туда сыр и перемешайте. Раскатайте тесто, но не очень тонко. Форму для выпекания смажьте маслом и выложите тесто, сделав бортики. Высыпьте начинку из брокколи и курицей и залейте смесью из яиц. Выпекайте пирог в течение 40 минут при температуре 180 градусов.

Ранее "Телеграф" делился простым рецептом запеканки из творога с яблоками.