Пирог благополучия на осеннее равноденствие: как приготовить "магическое" блюдо

В День осеннего равноденствия обязательно нужно приготовить пирог круглой формы.

День осеннего равноденствия в 2021 году приходится на 22 сентября. Это значительное астрономическое событие, когда день сравнивается с ночью по своей продолжительности.

День осеннего равноденствия — это магический день. Его еще называют Днем силы. Также, в этот день было принято отмечать праздник урожая, и благодарить природу за все ее дары.

Читайте также: Категория Lifestyle День осеннего равноденствия 2021: в чем его особенность и какие ритуалы нужно провести Осеннее равноденствие 22 сентября 2021 года особенное по своей энергетике – оно наступает на следующий день после Полнолуния.

Одна из важных примет в День осеннего равноденствия заключается в том, что нужно обязательно приготовить пирог круглой формы. Считалось, что если хозяйке удалось приготовить красивый пирог, с золотым окрасом, то ее ждет большое счастье.

Пирог благополучия:

Ингредиенты:

Филе куриное 200 гр.

Мука — 2 столовые ложки.

Сметана — 2 столовые ложки.

Майонез — 2 столовые ложки(по вкусу).

Яйца — 2 штуки.

Твердый сыр — 200 грамм. Помидор и болгарский перец — по 1 штуке.

Зелень — по вкусу.

Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе хорошо промойте, обсушите и нарежьте полосочками по 2-3 см, болгарский перец — брусочками, а помидор — кружочками.

Смешайте сырые яйца, сметану и майонез по вкусу. Туда добавьте просеянную муку, и хорошо вымесите. Тесто должно стать, как густая сметана.

Круглую форму смажьте маслом и вылейте туда тесто. Поверх теста положите начинку: филе, далее болгарский перец и помидор.

Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Как только увидите, что пирог подрумянился, посыпьте его натертым сыром, а сверху можно добавить зелень. Оставить пирог в духовке еще 7 минут.

Ранее, "Телеграф" писал, как приготовить ароматную шарлотку с яблоками за 30 минут по рецепту Евгения Клопотенко.