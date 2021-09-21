Пирог благополучия на осеннее равноденствие: как приготовить "магическое" блюдо
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В День осеннего равноденствия обязательно нужно приготовить пирог круглой формы.
День осеннего равноденствия в 2021 году приходится на 22 сентября. Это значительное астрономическое событие, когда день сравнивается с ночью по своей продолжительности.
День осеннего равноденствия — это магический день. Его еще называют Днем силы. Также, в этот день было принято отмечать праздник урожая, и благодарить природу за все ее дары.
Одна из важных примет в День осеннего равноденствия заключается в том, что нужно обязательно приготовить пирог круглой формы. Считалось, что если хозяйке удалось приготовить красивый пирог, с золотым окрасом, то ее ждет большое счастье.
Пирог благополучия:
Ингредиенты:
- Филе куриное 200 гр.
- Мука — 2 столовые ложки.
- Сметана — 2 столовые ложки.
- Майонез — 2 столовые ложки(по вкусу).
- Яйца — 2 штуки.
- Твердый сыр — 200 грамм. Помидор и болгарский перец — по 1 штуке.
- Зелень — по вкусу.
- Соль, специи — по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе хорошо промойте, обсушите и нарежьте полосочками по 2-3 см, болгарский перец — брусочками, а помидор — кружочками.
Смешайте сырые яйца, сметану и майонез по вкусу. Туда добавьте просеянную муку, и хорошо вымесите. Тесто должно стать, как густая сметана.
Круглую форму смажьте маслом и вылейте туда тесто. Поверх теста положите начинку: филе, далее болгарский перец и помидор.
Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Как только увидите, что пирог подрумянился, посыпьте его натертым сыром, а сверху можно добавить зелень. Оставить пирог в духовке еще 7 минут.
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