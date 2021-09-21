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Пирог благополучия на осеннее равноденствие: как приготовить "магическое" блюдо

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
22
Пирог благополучия Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:27
Пирог благополучия

В День осеннего равноденствия обязательно нужно приготовить пирог круглой формы.

День осеннего равноденствия в 2021 году приходится на 22 сентября. Это значительное астрономическое событие, когда день сравнивается с ночью по своей продолжительности.

День осеннего равноденствия — это магический день. Его еще называют Днем силы. Также, в этот день было принято отмечать праздник урожая, и благодарить природу за все ее дары.

Одна из важных примет в День осеннего равноденствия заключается в том, что нужно обязательно приготовить пирог круглой формы. Считалось, что если хозяйке удалось приготовить красивый пирог, с золотым окрасом, то ее ждет большое счастье.

Пирог благополучия:

Ингредиенты:

  • Филе куриное 200 гр.
  • Мука — 2 столовые ложки.
  • Сметана — 2 столовые ложки.
  • Майонез — 2 столовые ложки(по вкусу).
  • Яйца — 2 штуки.
  • Твердый сыр — 200 грамм. Помидор и болгарский перец — по 1 штуке.
  • Зелень — по вкусу.
  • Соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе хорошо промойте, обсушите и нарежьте полосочками по 2-3 см, болгарский перец — брусочками, а помидор — кружочками.

Смешайте сырые яйца, сметану и майонез по вкусу. Туда добавьте просеянную муку, и хорошо вымесите. Тесто должно стать, как густая сметана.

Круглую форму смажьте маслом и вылейте туда тесто. Поверх теста положите начинку: филе, далее болгарский перец и помидор.

Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку. Как только увидите, что пирог подрумянился, посыпьте его натертым сыром, а сверху можно добавить зелень. Оставить пирог в духовке еще 7 минут.

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Теги:
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