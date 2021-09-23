Бисквитное, дрожжевое, для блинов: как приготовить идеальное тесто (инфографика)

Для того чтобы тесто получилось идеальным, необходимо правильно добавить все ингредиенты.

Осень — это, несомненно, лучший сезон для выпечки. Обилие фруктов заставляет экспериментировать с начинками для пирогов, запеканок, пирожков и тортов. "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить слоеный пирог с яблоками, яблочную шарлотку, черничный пирог, идеальный сливовый пирог по рецепту Евгения Клопотенко и т.д. Начинок может быть великое множество. Сегодня же мы расскажем, какие ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно получилось идеальным.

Как сделать идеальное тесто: инфографика

Рецепт идеального теста

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