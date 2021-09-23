Ароматный и согревающий: как приготовить глинтвейн дома
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Этот пряный и очень вкусный напиток поможет согреться холодным вечером.
Погода за окном в последнее время не радует. На улице почти целый день серо, то и дело моросит дождь, а под одежду пробирается холодный ветер. Поэтому все, чего хочется — это поскорее добраться домой и закутаться в теплый плед с чашкой чего-нибудь ароматного. Отличным вариантом станет пряный глинтвейн. Этот напиток можно приготовить как из красного, так из белого вина, и даже сделать безалкогольным. Например, сварить его из гранатового сока. "Телеграф" предлагает ознакомиться с несколькими вариантами рецептов ароматного глинтвейна.
Глинтвейн на красном вине
Ингредиенты:
- Красное сухое вино — 700 мл.
- Апельсин — 1 шт.
- Корица — 2 палочки
- Гвоздика — 3 шт.
- Бадьян — 1 шт.
- Сахар или мёд — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- В глубокую кастрюлю налейте 200 мл воды. Добавьте гвоздику, корицу, бадьян и закипятите. Подержите смесь на огне еще 5 минут.
- Нарежьте апельсин кольцами. Добавьте к воде со специями апельсин и вино. На среднем огне нагрейте напиток примерно до 70-80°C, но не доводите до кипения.
- Снимите глинтвейн с огня, добавьте 2 столовые ложки сахара или мёда и размешайте. Оставьте напиток под крышкой настаиваться в течение 1 часа.
- Перед подачей украсьте бокалы ломтиком лимона или палочкой корицы.
Глинтвейн на белом вине
Ингредиенты:
- Сухое белое вино 600 мл
- Вода 120 мл
- Апельсин 1 шт
- Сахар (песок) 2-3 ст. л.
- Корень имбиря 1 шт
- Палочка корицы 1 шт
- Бадьян 2-3 шт
- Кардамон 2-3 шт
Способ приготовления:
- В кастрюле или сотейнике прокипятите специи 2-3 минуты.
- Добавьте нарезанный кубиками апельсин и сахар. Налейте вино. Прогрейте до появления первых пузырьков.
- Процедите и разлейте напиток по бокалам.
Глинтвейн на гранатовом соке
- Гранатовый сок — 750 мл
- Вода — 250 мл
- Корица — 1 штука (в палочках)
- Бадьян — 1 штука (или анис)
- Мускатный орех — 1 щепотка
- Гвоздика — 5 штук
- Имбирь — 20 грамм
- Ванильный сахар — 0,5 ч.л.
- Сахар тростниковый — 1 ст. ложка
Способ приготовления:
- В кастрюле или сотейнике нагрейте воду, добавьте специи. Затем положите нарезанный апельсин и доведите до кипения.
- Добавьте сахар и гранатовый сок. Доведите до температуры в 70 градусов.
- Процедите и разлейте напиток по бокалам.
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