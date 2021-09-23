Ароматный и согревающий: как приготовить глинтвейн дома

Этот пряный и очень вкусный напиток поможет согреться холодным вечером.

Погода за окном в последнее время не радует. На улице почти целый день серо, то и дело моросит дождь, а под одежду пробирается холодный ветер. Поэтому все, чего хочется — это поскорее добраться домой и закутаться в теплый плед с чашкой чего-нибудь ароматного. Отличным вариантом станет пряный глинтвейн. Этот напиток можно приготовить как из красного, так из белого вина, и даже сделать безалкогольным. Например, сварить его из гранатового сока. "Телеграф" предлагает ознакомиться с несколькими вариантами рецептов ароматного глинтвейна.

Глинтвейн на красном вине

Ингредиенты:

Красное сухое вино — 700 мл.

Апельсин — 1 шт.

Корица — 2 палочки

Гвоздика — 3 шт.

Бадьян — 1 шт.

Сахар или мёд — 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую кастрюлю налейте 200 мл воды. Добавьте гвоздику, корицу, бадьян и закипятите. Подержите смесь на огне еще 5 минут. Нарежьте апельсин кольцами. Добавьте к воде со специями апельсин и вино. На среднем огне нагрейте напиток примерно до 70-80°C, но не доводите до кипения. Снимите глинтвейн с огня, добавьте 2 столовые ложки сахара или мёда и размешайте. Оставьте напиток под крышкой настаиваться в течение 1 часа. Перед подачей украсьте бокалы ломтиком лимона или палочкой корицы.

Глинтвейн на белом вине

Глинтвейн на белом вине

Ингредиенты:

Сухое белое вино 600 мл

Вода 120 мл

Апельсин 1 шт

Сахар (песок) 2-3 ст. л.

Корень имбиря 1 шт

Палочка корицы 1 шт

Бадьян 2-3 шт

Кардамон 2-3 шт

Способ приготовления:

В кастрюле или сотейнике прокипятите специи 2-3 минуты. Добавьте нарезанный кубиками апельсин и сахар. Налейте вино. Прогрейте до появления первых пузырьков. Процедите и разлейте напиток по бокалам.

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Глинтвейн на гранатовом соке

Гранатовый сок — 750 мл

Вода — 250 мл

Корица — 1 штука (в палочках)

Бадьян — 1 штука (или анис)

Мускатный орех — 1 щепотка

Гвоздика — 5 штук

Имбирь — 20 грамм

Ванильный сахар — 0,5 ч.л.

Сахар тростниковый — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

В кастрюле или сотейнике нагрейте воду, добавьте специи. Затем положите нарезанный апельсин и доведите до кипения. Добавьте сахар и гранатовый сок. Доведите до температуры в 70 градусов. Процедите и разлейте напиток по бокалам.

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