Укр

Ароматный и согревающий: как приготовить глинтвейн дома

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Глинтвейн
Глинтвейн

Этот пряный и очень вкусный напиток поможет согреться холодным вечером.

Погода за окном в последнее время не радует. На улице почти целый день серо, то и дело моросит дождь, а под одежду пробирается холодный ветер. Поэтому все, чего хочется — это поскорее добраться домой и закутаться в теплый плед с чашкой чего-нибудь ароматного. Отличным вариантом станет пряный глинтвейн. Этот напиток можно приготовить как из красного, так из белого вина, и даже сделать безалкогольным. Например, сварить его из гранатового сока. "Телеграф" предлагает ознакомиться с несколькими вариантами рецептов ароматного глинтвейна.

Глинтвейн на красном вине

Ингредиенты:

  • Красное сухое вино — 700 мл.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Корица — 2 палочки
  • Гвоздика — 3 шт.
  • Бадьян — 1 шт.
  • Сахар или мёд — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. В глубокую кастрюлю налейте 200 мл воды. Добавьте гвоздику, корицу, бадьян и закипятите. Подержите смесь на огне еще 5 минут.
  2. Нарежьте апельсин кольцами. Добавьте к воде со специями апельсин и вино. На среднем огне нагрейте напиток примерно до 70-80°C, но не доводите до кипения.
  3. Снимите глинтвейн с огня, добавьте 2 столовые ложки сахара или мёда и размешайте. Оставьте напиток под крышкой настаиваться в течение 1 часа.
  4. Перед подачей украсьте бокалы ломтиком лимона или палочкой корицы.

Глинтвейн на белом вине

Глинтвейн на белом вине
Глинтвейн на белом вине

Ингредиенты:

  • Сухое белое вино 600 мл
  • Вода 120 мл
  • Апельсин 1 шт
  • Сахар (песок) 2-3 ст. л.
  • Корень имбиря 1 шт
  • Палочка корицы 1 шт
  • Бадьян 2-3 шт
  • Кардамон 2-3 шт

Способ приготовления:

  1. В кастрюле или сотейнике прокипятите специи 2-3 минуты.
  2. Добавьте нарезанный кубиками апельсин и сахар. Налейте вино. Прогрейте до появления первых пузырьков.
  3. Процедите и разлейте напиток по бокалам.

Глинтвейн на гранатовом соке

  • Гранатовый сок — 750 мл
  • Вода — 250 мл
  • Корица — 1 штука (в палочках)
  • Бадьян — 1 штука (или анис)
  • Мускатный орех — 1 щепотка
  • Гвоздика — 5 штук
  • Имбирь — 20 грамм
  • Ванильный сахар — 0,5 ч.л.
  • Сахар тростниковый — 1 ст. ложка

Способ приготовления:

  1. В кастрюле или сотейнике нагрейте воду, добавьте специи. Затем положите нарезанный апельсин и доведите до кипения.
  2. Добавьте сахар и гранатовый сок. Доведите до температуры в 70 градусов.
  3. Процедите и разлейте напиток по бокалам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить идеальное слоеное и дрожжевое тесто.

Теги:
#Напиток #Глинтвейн #Вкусный глинтвейн
Депутаты аплодируют
Украина
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Депутаты аплодируют
Рада приняла закон о деолигархизации: как голосовали нардепи
Дата публикации
Категория
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Александр Корниенко: Разумков ведёт себя не как член команды президента
Дата публикации
Категория
Силовики оттесняют протестующий под Верховной Радой.
Под Верховной Радой начались столкновения (эксклюзивные фото и видео)
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине на 23.09.2021
Украина перешла в "желтую" зону с новым рекордом заболеваемости: сводка на 23 сентября
Дата публикации
Категория
Место стрельбы в Сергея Шефира 22.09.2021
Кто стоит за расстрелом машины Шефира: пять версий от генерала