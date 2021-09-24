"Это безумно вкусно": ароматные пирожки с яблоками на творожном тесте от Лизы Глинской (видео)
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Порадуйте своих близких оригинальной выпечкой с яблоками.
В сентябре выпечка из яблок просто обязана появиться на столе каждой хозяйки. Мы уже писали для вас, как приготовить слоеный пирог с яблоками и яблочную шарлотку. Но если традиционная выпечка с яблоками вам уже приелась, рекомендуем попробовать испечь пирожки с яблоками на творожном тесте по рецепту кондитера Лизы Глинской.
Рецептом кулинар поделилась на своем YouTube-канале.
Пирожки с яблоками на творожном тесте
Ингредиенты:
- 300 г творога (жирность 5%)
- 200 г муки (10 ст. л.)
- 200 г сливочного масла (холодного)
- 8 г разрыхлителя (1 ч. л.)
- щепотка соли
Для начинки:
- 6 яблок (средних)
- 50 г сахара (2,5 ст. л. без горки)
- 8 г корицы (1 ч. л.)
Способ приготовления:
- Соедините муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
- Нарежьте небольшим кубиком масло и добавьте к муке. Перемешайте все до состояния крошки.
- Добавьте творог и замесите тесто.
- Сделайте лепешку толщиной 2 см и оберните ее пищевой пленкой.
- Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час.
- Очистите яблоки от кожуры и семечек, разрежьте на 4 части.
- Соедините сахар с корицей. Обваляйте в нем четвертинки и переложите в миску.
- Подпылите стол мукой и раскатайте ¼ часть теста, толщиной 0,5 см.
- Вырежьте стаканом или формочкой круги диаметром 8 см. Чуть подкатайте тесто скалкой, чтобы сделать овал.
- Положите по центру четвертинку яблока и заверните в тесто. Должны получиться «лодочки». Выложите их на противень с пергаментом.
- Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, с конвекцией (обдувом) 18−20 минут.
- Еще теплое печенье обваляйте в сахарной пудре. Так пудра превратится в тонкую вкусную корочку.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепты вкусных и полезных блюд из яблок.
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