"Это безумно вкусно": ароматные пирожки с яблоками на творожном тесте от Лизы Глинской (видео)

Порадуйте своих близких оригинальной выпечкой с яблоками.

В сентябре выпечка из яблок просто обязана появиться на столе каждой хозяйки. Мы уже писали для вас, как приготовить слоеный пирог с яблоками и яблочную шарлотку. Но если традиционная выпечка с яблоками вам уже приелась, рекомендуем попробовать испечь пирожки с яблоками на творожном тесте по рецепту кондитера Лизы Глинской.

Рецептом кулинар поделилась на своем YouTube-канале.

Пирожки с яблоками на творожном тесте

Ингредиенты:

300 г творога (жирность 5%)

200 г муки (10 ст. л.)

200 г сливочного масла (холодного)

8 г разрыхлителя (1 ч. л.)

щепотка соли

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Для начинки:

6 яблок (средних)

50 г сахара (2,5 ст. л. без горки)

8 г корицы (1 ч. л.)

Способ приготовления:

Соедините муку, разрыхлитель и соль, перемешайте. Нарежьте небольшим кубиком масло и добавьте к муке. Перемешайте все до состояния крошки. Добавьте творог и замесите тесто. Сделайте лепешку толщиной 2 см и оберните ее пищевой пленкой. Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час. Очистите яблоки от кожуры и семечек, разрежьте на 4 части. Соедините сахар с корицей. Обваляйте в нем четвертинки и переложите в миску. Подпылите стол мукой и раскатайте ¼ часть теста, толщиной 0,5 см. Вырежьте стаканом или формочкой круги диаметром 8 см. Чуть подкатайте тесто скалкой, чтобы сделать овал. Положите по центру четвертинку яблока и заверните в тесто. Должны получиться «лодочки». Выложите их на противень с пергаментом. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, с конвекцией (обдувом) 18−20 минут. Еще теплое печенье обваляйте в сахарной пудре. Так пудра превратится в тонкую вкусную корочку.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты вкусных и полезных блюд из яблок.