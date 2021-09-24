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"Это безумно вкусно": ароматные пирожки с яблоками на творожном тесте от Лизы Глинской (видео)

Автор
Ольга Броскова
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Пирожки с яблоками
Пирожки с яблоками

Порадуйте своих близких оригинальной выпечкой с яблоками.

В сентябре выпечка из яблок просто обязана появиться на столе каждой хозяйки. Мы уже писали для вас, как приготовить слоеный пирог с яблоками и яблочную шарлотку. Но если традиционная выпечка с яблоками вам уже приелась, рекомендуем попробовать испечь пирожки с яблоками на творожном тесте по рецепту кондитера Лизы Глинской.

Рецептом кулинар поделилась на своем YouTube-канале.

Пирожки с яблоками на творожном тесте

Ингредиенты:

  • 300 г творога (жирность 5%)
  • 200 г муки (10 ст. л.)
  • 200 г сливочного масла (холодного)
  • 8 г разрыхлителя (1 ч. л.)
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 6 яблок (средних)
  • 50 г сахара (2,5 ст. л. без горки)
  • 8 г корицы (1 ч. л.)

Способ приготовления:

  1. Соедините муку, разрыхлитель и соль, перемешайте.
  2. Нарежьте небольшим кубиком масло и добавьте к муке. Перемешайте все до состояния крошки.
  3. Добавьте творог и замесите тесто.
  4. Сделайте лепешку толщиной 2 см и оберните ее пищевой пленкой.
  5. Отправьте тесто в холодильник минимум на 1 час.
  6. Очистите яблоки от кожуры и семечек, разрежьте на 4 части.
  7. Соедините сахар с корицей. Обваляйте в нем четвертинки и переложите в миску.
  8. Подпылите стол мукой и раскатайте ¼ часть теста, толщиной 0,5 см.
  9. Вырежьте стаканом или формочкой круги диаметром 8 см. Чуть подкатайте тесто скалкой, чтобы сделать овал.
  10. Положите по центру четвертинку яблока и заверните в тесто. Должны получиться «лодочки». Выложите их на противень с пергаментом.
  11. Выпекайте печенье в разогретой до 180 градусов духовке, с конвекцией (обдувом) 18−20 минут.
  12. Еще теплое печенье обваляйте в сахарной пудре. Так пудра превратится в тонкую вкусную корочку.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепты вкусных и полезных блюд из яблок.

Теги:
#Рецепт #Пирожки #Пирожки с яблоками
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