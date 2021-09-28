Что приготовить на ужин: Лиза Глинская поделилась быстрым рецептом спагетти с мясом
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Лиза Глинская рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как можно вкусно замариновать помидоры, баклажаны, капусту и огурцы, продолжает баловать своих подписчиков "вкусностями".
На своем ютуб-канале кулинар опубликовала новый видео-рецепт, в котором ответила на один из самых распространенных вопросов любой хозяйки: "Что приготовить на ужин?".
Лиза Глинская предлагает ознакомиться с рецептом макарон с мясом и приготовить пасту Болоньезе.
Ингредиенты:
- 300 г фарша (говяжьего или телячьего)
- 2 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 1 морковь
- 200 г томатного пюре (без добавок)
- 150 мл красного сухого вина
- 20 мл растительного масла
- 20 г сливочного масла
- соль и черный перец по вкусу
- спагетти
Приготовление:
Нарежьте мелко чеснок и лук. Натрите морковь на крупной терке. Обжарьте чеснок на смеси сливочного и растительного масел, до появления легкого чесночного аромата. Добавьте в сковородку к чесноку — лук и морковь, обжарьте, лук должен стать прозрачным.
После, добавьте фарш и разомните его лопаткой. Фарш станет сероватого цвета. Периодически помешивайте. Посолите и поперчите. Залейте вино. Томите соус на средней температуре — 15 минут. Добавьте томатное пюре и перемешайте.
Отварите спагетти в подсоленной кипящей воде. Добавьте один половник воды, в которой варятся спагетти, к соусу и томите на среднем огне еще несколько минут.
Доведите соус до вкуса и добавьте к нему спагетти, перемешайте.
Подавайте горячим.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.
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