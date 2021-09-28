"На вкус, как мармелад": рецепт вкусного и полезного яблочного джема

Яблочный джем содержит пектин, которой благотворно влияет на микрофлору кишечника.

Если у вас на даче скопилось так много яблок, что вы не успеваете сразу их съесть либо же не удержались от покупки на ярмарке нескольких килограммов, им можно найти достойное применение. Например, испечь вкуснейший яблочный штрудель или шарлотку. Если же и это не поможет все их израсходовать, рекомендуем заготовить вкусный, ароматный и очень полезный яблочный джем на зиму.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась своим рецептом яблочного джема.Такой джем отлично подойдет в качестве начинки для пирожков, тартов или как дополнение к сырникам и блинам.

Ингредиенты для яблочного джема:

Яблоки — 3 кг

Сахар — 1 кг

Способ приготовления:

Превратите нарезанные и очищенные яблоки в блендере в пюре. Получившееся пюре уварите три раза в течение трех дней на протяжении примерно 2-х часов. Пюре нужно периодически помешивать, чтобы оно не пригорело. На третий день уваривания добавьте в джем 1 кг сахара. Дайте джему закипеть. Закройте джем в банки.

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