Нежнейший торт "Наполеон": классический рецепт любимого десерта

Классический торт Наполеон любят практически все.

Торт "Наполеон" — по праву один из самых вкусных и знаменитых десертов в мире. Слоеное тесто, нежнейший заварной крем, орехи, сухофрукты или ягоды, которыми можно разбавить торт — какое же это вкусное сочетание.

Не сказать, что готовится торт довольно просто и быстро, но результат, безусловно стоит всех этих усилий.

"Телеграф" предлагает вам топ-3 рецепта этого популярного десерта: классический, с готового слоеного теста и творожный.

Торт Наполеон классический

Торт Наполеон классический

Ингредиенты:

Для крема:

450 мл стакана молока

3 ч. л. картофельного крахмала

4 ч.л. муки

¾ стакана сахара

1 ч.л. ванильного сахара

300 г сливочного масла комнатной температуры

Для теста:

300 г сливочного масла

450 г муки

¾ стакана холодной воды

1 ч. ложка лимонного сока или уксуса 5%

соль

Приготовление:

Муку смешайте с солью. Холодное масло нарежьте кубиками со стороной примерно 1 см, смешайте с мукой и кончиками пальцев перетрите до состояния мелкой крошки. Воду смешайте с уксусом или лимонным соком, постепенно добавьте в мучную крошку и замесите тесто для торта Наполеон.

Разделите тесто для торта Наполеон на 8-10 равных кусочков, переложите на доску, закройте пленкой и положите в холодильник на 30 минут.

Не вымешивайте тесто тщательно, от этого оно станет жёстким.

Для приготовления крема к торту Наполеон смешайте в сотейнике крахмал, муку, сахар и ванильный сахар. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Поставьте сотейник на средний огонь и варите крем для торта, не прекращая размешивать, до загустения. Варите 3-5 минут после закипания. Снимите с огня, закройте плёнкой и остудите до комнатной температуры.

Пошаговое приготовление торта Наполеон

Пока заварная основа крема для торта остывает, испеките коржи для торта Наполеон. Прежде всего разогрейте духовку до 180-190 С. Раскатывайте кусочки теста на листе бумаги для выпечки в круглые пласты толщиной не более 1.5 мм. Большие круги обрезайте так, чтобы все коржи торта получились одинакового диаметра. Наколите вилкой. Выпекайте коржи по 5-7 минут до бледно-золотистого цвета. Остудите на решётке.

Один из коржей измельчите в крошку.

Сливочное масло взбейте миксером в воздушную массу и постепенно добавляйте остывшую молочную смесь. Соберите торт, намазывая все коржи, равным количеством крема. Верхний корж посыпьте крошкой. Оставьте на ночь, чтобы коржи как следует пропитались кремом.

Закройте торт бумагой для выпечки, сверху положите доску и поставьте гнёт.

Торт Наполеон из готового слоеного теста

Ингредиенты:

замороженное слоеное бездрожжевое тесто – 1 кг

кукурузный крахмал – 25 г

сахар – 65 г

молоко – 250 мл

желтки – 3 шт.

ваниль – 1 стручок

сливочное масло – 120 г

сахарная пудра – 1–2 ст. л.

Приготовление:

Замороженное слоеное тесто для торта Наполеон выложите из упаковки на рабочий стол. Дайте ему полностью оттаять при комнатной температуре. Духовку нагрейте до 200°C. Противень для выпекания коржей выстелите бумагой для выпечки.

Оттаявшее слоеное тесто разделите на две части и раскатайте в пласты толщиной около 5 мм. Края пластов обрежьте так, чтобы получились квадраты со стороной 22 см. Переложите один из них на противень. Наколите часто вилкой, чтобы при выпекании оно не вздулось. Обрезки теста поместите рядом. Поставьте противень с пластом теста в духовку на 10–12 минут. Готовый корж торта Наполеон переложите на решетку и дайте полностью остыть. На том же противне испеките второй корж и обрезки теста. Дайте остыть.

Приготовьте крем для торта Наполеон. Крахмал насыпьте в ковшик. Добавьте 30 г сахара и перемешайте. Влейте молоко. Добавьте семена из стручка ванили, перемешайте и поставьте на огонь. Постоянно помешивая венчиком, доведите смесь почти до кипения.

В отдельной миске взбейте венчиком желтки с оставшимся сахаром. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влейте молочную смесь. Снова перелейте в ковшик, поставьте на огонь и доведите до кипения, непрерывно помешивая. Варите 2 минуты. Крем перелейте в чистую миску, добавьте масло и перемешайте. Дайте полностью остыть при комнатной температуре. Выпеченные обрезки теста измельчите скалкой.

Нижний корж намажьте двумя третями крема. Накройте вторым коржом, смажьте оставшимся кремом и посыпьте получившейся крошкой. Перед подачей на стол посыпьте сахарной пудрой.

Творожный Наполеон

Ингредиенты:

Для крема:

яйца – 4 шт.

сахар – 200 г

мука – 80 г

молоко – 1 л

сливочное масло – 400 г

сливочный сыр – 500 г

Для теста:

яйца – 6 шт.

сахар – 400 г

соль – на кончике ножа

творог (9-18% жирности) – 500 г

сода – 1,5 ч. л.

лимонный сок или яблочный уксус – 1,5 ст. л.

мука – 700 г

Приготовление:

Приготовьте тесто для коржей творожного Наполеона. Яйца взбейте миксером с сахаром и солью до получения пышной массы однородной консистенции. Муку просейте. Всыпьте в приготовленную ранее массу и тщательно вымесите тесто для коржей. Разделите на 15 частей, сложите в большую миску. Верх затяните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Кристаллики сахара должны полностью раствориться.

Творог протрите через частое сито и соедините с яичной массой. Соду насыпьте в маленькую мисочку, залейте лимонным соком или яблочным уксусом. Перемешайте и добавьте в яично-творожную массу.

Для крема яйца взбейте миксером с сахаром. Добавьте просеянную муку. Снова взбейте миксером до получения однородной массы. Молоко доведите до кипения. В кипящее молоко тонкой струйкой, помешивая, влейте яичную смесь. Варите на маленьком огне до загустения. Массу необходимо постоянно помешивать, чтобы она не пригорела.

Основе крема дайте полностью остыть. Сливочное масло нарежьте кубиками и оставьте на 30 минут. Затем взбейте миксером со сливочным сыром и порциями, взбивая миксером на средней скорости, введите в остывшую творожную массу.

Пошаговое приготовление творожного Наполеона

Кусочки охлажденного теста раскатайте в тонкие лепешки диаметром 22 см и выпекайте при 180°C до золотистого цвета (по 3–5 минут каждую). Коржам для творожного Наполеона дайте остыть.

Коржи сложите друг на друга, промазывая кремом, оставив верхний без покрытия. Один-два можно раскрошить для украшения.

Не забудьте отложить небольшую часть крема!

Творожный Наполеон поместите под небольшой гнет и уберите в холодильник на ночь. Перед подачей верх торта и бока покройте оставшимся кремом и посыпьте крошкой.

А чтобы тесто для "Наполеона" вышло идеальным, "Телеграф" предлагает ознакомиться с тем, какие же ингредиенты и в каких пропорциях должны быть в разных видах теста для того, чтобы оно таким получилось.