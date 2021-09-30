На зеленом чае: необычный рецепт тыквенного супа-пюре от Евгения Клопотенко

Известный украинский кулинар, победитель пятого сезона популярного телепроекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился рецептом баклажанов с курицей, рассказал, как приготовить вкусный тыквенный суп-пюре со сливками и зеленым чаем.

Видео приготовления блюда шеф-повар опубликовал на своей странице в Инстаграме.

"Он настолько божественный, который на съемке ели даже те люди, которые тыквы терпеть не могут. Вот реально. Поэтому просто дайте мне руку и доверьтесь. Я плохого вам не сделаю.

В главных ролях: запеченная тыква, зеленый чай, дорблю. Тыква (500г) чистите, режете на кубики и запекайте с маслом розмарином и чесноком. Затем его готового сбиваете с теплыми сливками (30%, 200г) и заваренным зеленым чаем (50 мл). Наливаете тот чудесный суп в тарелку, посыпаем дорблю и наслаждается. В моем мире это сочетание побило тыквенный суп с беконом. Сам в шоке. Если вас пугает зеленый чай, то пусть не пугает. Представьте, что вы бульон или воду с ароматной травкой добавляете. Тупо то же самое", — поделился Клопотенко.

Ранее "Телеграф" поделился списком рецептов с тыквой, блюда из которой всегда получаются необычайно вкусными и полезными.