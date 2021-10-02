Сочный и очень вкусный: Клопотенко поделился рецептом постного грушевого пирога (видео)

Этот грушевый пирог вы полюбите сразу

Пирог очень легко готовить, он сочный и очень вкусный. Такая выпечка, будто яблочный пирог на кефире или черничный пирог, легко объединяется с финиками – это удивительное сочетание. Вкусная выпечка к чаю обязательно понравится вашим родным и друзьям.

Рецептом грушевого пирога с сухофруктами поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

Для начинки:

5 груш (или 6 небольших)

200 г сахара

2 палочки корицы

5 бутонов гвоздики

1 лимон

1 апельсин

600 мл воды

Для теста:

200 г фиников без косточки

2 ст. л. семян льна (по желанию)

450 мл молока

300 мл подсолнечного масла

160 г сахара

300 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. молотой корицы

20 г сливочного масла (для смазывания формы)

1 щепотка соли

Приготовление:

Очистите груши от кожуры, но оставьте хвостики. Нижнюю часть немного срежьте, чтоб груши можно было ровно поставить. В кастрюлю с 600 мл воды выложите корицу, гвоздику, срежьте цедру апельсина и лимона, не используя белую часть. Потом добавьте туда груши, 200 г сахара и варите 40 минут на небольшом огне. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Для теста смешайте в миске 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 щепотку соли и 1 ч. л. молотой корицы. Нарежьте небольшими кусочками 200 г фиников без косточки и добавьте в миску к муке. Добавьте в миску семена льна и 160 г сахара, немного перемешайте. Влейте 450 мл молока и 300 мл подсолнечного масла, перемешайте до однородной консистенции (без комочков). Застелите пергаментом форму для запекания и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и выставите груши на расстоянии друг от друга. Выпекайте пирог полчаса.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аппетитный пирог с яблоками на сметане.