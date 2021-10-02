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Сочный и очень вкусный: Клопотенко поделился рецептом постного грушевого пирога (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Грушевый пирог с финиками Новость обновлена 02 октября 2021, 14:37
Грушевый пирог с финиками

Этот грушевый пирог вы полюбите сразу

Пирог очень легко готовить, он сочный и очень вкусный. Такая выпечка, будто яблочный пирог на кефире или черничный пирог, легко объединяется с финиками – это удивительное сочетание. Вкусная выпечка к чаю обязательно понравится вашим родным и друзьям.

Рецептом грушевого пирога с сухофруктами поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 5 груш (или 6 небольших)
  • 200 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 5 бутонов гвоздики
  • 1 лимон
  • 1 апельсин
  • 600 мл воды

Для теста:

  • 200 г фиников без косточки
  • 2 ст. л. семян льна (по желанию)
  • 450 мл молока
  • 300 мл подсолнечного масла
  • 160 г сахара
  • 300 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 20 г сливочного масла (для смазывания формы)
  • 1 щепотка соли

Приготовление:

  1. Очистите груши от кожуры, но оставьте хвостики. Нижнюю часть немного срежьте, чтоб груши можно было ровно поставить.
  2. В кастрюлю с 600 мл воды выложите корицу, гвоздику, срежьте цедру апельсина и лимона, не используя белую часть.
  3. Потом добавьте туда груши, 200 г сахара и варите 40 минут на небольшом огне.
  4. Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Для теста смешайте в миске 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 щепотку соли и 1 ч. л. молотой корицы. Нарежьте небольшими кусочками 200 г фиников без косточки и добавьте в миску к муке.
  5. Добавьте в миску семена льна и 160 г сахара, немного перемешайте.
  6. Влейте 450 мл молока и 300 мл подсолнечного масла, перемешайте до однородной консистенции (без комочков).
  7. Застелите пергаментом форму для запекания и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и выставите груши на расстоянии друг от друга.
  8. Выпекайте пирог полчаса.

Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аппетитный пирог с яблоками на сметане.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Пироги #Евгений Клопотенко
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