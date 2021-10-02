Сочный и очень вкусный: Клопотенко поделился рецептом постного грушевого пирога (видео)
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Этот грушевый пирог вы полюбите сразу
Пирог очень легко готовить, он сочный и очень вкусный. Такая выпечка, будто яблочный пирог на кефире или черничный пирог, легко объединяется с финиками – это удивительное сочетание. Вкусная выпечка к чаю обязательно понравится вашим родным и друзьям.
Рецептом грушевого пирога с сухофруктами поделился Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 5 груш (или 6 небольших)
- 200 г сахара
- 2 палочки корицы
- 5 бутонов гвоздики
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 600 мл воды
Для теста:
- 200 г фиников без косточки
- 2 ст. л. семян льна (по желанию)
- 450 мл молока
- 300 мл подсолнечного масла
- 160 г сахара
- 300 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. молотой корицы
- 20 г сливочного масла (для смазывания формы)
- 1 щепотка соли
Приготовление:
- Очистите груши от кожуры, но оставьте хвостики. Нижнюю часть немного срежьте, чтоб груши можно было ровно поставить.
- В кастрюлю с 600 мл воды выложите корицу, гвоздику, срежьте цедру апельсина и лимона, не используя белую часть.
- Потом добавьте туда груши, 200 г сахара и варите 40 минут на небольшом огне.
- Включите духовку разогреваться до 180 градусов. Для теста смешайте в миске 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 щепотку соли и 1 ч. л. молотой корицы. Нарежьте небольшими кусочками 200 г фиников без косточки и добавьте в миску к муке.
- Добавьте в миску семена льна и 160 г сахара, немного перемешайте.
- Влейте 450 мл молока и 300 мл подсолнечного масла, перемешайте до однородной консистенции (без комочков).
- Застелите пергаментом форму для запекания и смажьте сливочным маслом. Вылейте тесто и выставите груши на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте пирог полчаса.
Ранее Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить аппетитный пирог с яблоками на сметане.
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